Чернышев опроверг слухи о своем назначении главой КГГА

Максим Карпенко / Depo.ua

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев опроверг информацию о том, что его должны назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Он говорит, что его почти каждый вечер по слухам назначают на новую должность. Чернышев отметил, что продолжает работать в должности министра, несмотря на новости о назначении на должность председателя КГГА.

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Не последнюю роль сыграла и ситуация с крушением советских декораций на Аллее Героев Небесной Сотни 17 августа, когда Кличко заявил, что не согласовывал их установку, выступив против этого.

Глава ведомства отметил, что и информация не соответствует действительности, сообщает Depo.ua со ссылкой на сообщение Чернышева в Facebook.

"Развитие регионов Украины - это приоритет работы правительства и Минрегиона, в частности. Киевщина и город Киев не являются исключением. Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей", - написал министр.

Напомним, несколько ранее стало известно, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев может стать новым главой КГГА. После скандала 17 августа с советской инсталяцией на Аллее Героев Небесной Сотни и демарша Кличко против центральной власти на Банковой приняли решение освободить действующего мэра от должности председателя КГГА.