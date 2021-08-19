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Чернышев опроверг слухи о своем назначении главой КГГА
08:41 19.08.2021 |
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев опроверг информацию о том, что его должны назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Он говорит, что его почти каждый вечер по слухам назначают на новую должность. Чернышев отметил, что продолжает работать в должности министра, несмотря на новости о назначении на должность председателя КГГА.
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Не последнюю роль сыграла и ситуация с крушением советских декораций на Аллее Героев Небесной Сотни 17 августа, когда Кличко заявил, что не согласовывал их установку, выступив против этого.
Глава ведомства отметил, что и информация не соответствует действительности, сообщает Depo.ua со ссылкой на сообщение Чернышева в Facebook.
"Развитие регионов Украины - это приоритет работы правительства и Минрегиона, в частности. Киевщина и город Киев не являются исключением. Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей", - написал министр.
Напомним, несколько ранее стало известно, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев может стать новым главой КГГА. После скандала 17 августа с советской инсталяцией на Аллее Героев Небесной Сотни и демарша Кличко против центральной власти на Банковой приняли решение освободить действующего мэра от должности председателя КГГА.
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