Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко

Сергей Фоменко / Depo.ua

Вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА уже почти решен, Киевскую городскую госадминистрацию вместо него, с очень большой вероятностью, возглавит глава Минрегиона Алексей Чернышев.

Как сообщает Depo.Киев со ссылкой на собственные источники, в Офисе президента считают, что Кличко сотрудничает с Порошенко и хочет стать конкурентом Зеленского на следующих президентских выборах. Не последнюю роль сыграла и ситуация с крушением советских декораций на Аллее Героев Небесной Сотни 17 августа, когда Кличко заявил, что не согласовывал их установку, выступив против этого. Сегодня масла в огонь подлил заместитель председателя КГГА Прокопив, показав, что сцену ко Дню независимости установили на месте массовых захоронений.

Еще ранее, по данным нашего источника, в кулуарах центральной власти определились сначала с тремя кандидатурами на пост главы КГГА вместо Кличко - депутат Киевсовета Владислав Трубицин, заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба и глава Минрегиона Алексей Чернышев. Но одного считают неправильным человеком, второй так и не согласился, а Чернышев выразил готовность и желание. Чернышев при этом считается человеком Зеленского и в определенной степени является и антагонистом Авакова, в частности в вопросе кадровых назначений в родном для обоих политиков Харькове.

Главная задача, которую ставит центральная власть перед Чернышевым - сломать, переформатировать Киевсовет, где большинство составляют депутаты от "УДАРа" Кличко и "ЕС" Порошенко. Это большинство пока будет поддерживать мэра. Эта ситуация также усиливает позиции Порошенко и делает Кличко более зависимым от него.

Для того, чтобы переформатировать Киевсовет, Чернышев и его люди, по данным нашего источника, будут пытаться расколоть фракцию "УДАР". Сейчас на эту задачу отводится два месяца. Параллельно пройдут посадки, которые заставят ряд людей пойти на сотрудничество с новым руководством КГГА. Параллельно власть планирует отменить ряд непопулярных решений Кличко по городу, в частности эвакуаторов.

За основу работы Чернышева в должности председателя КГГА должен стать вопрос открытия Подольско-Воскресенского моста на Троещину. Но как такового плана и понимания, что делать с Киевом у потенциального нового главы КГГА нет. Зато он на 100% человек Зеленского, что является одним из важнейших факторов для власти сейчас. Параллельно социология показывает, что киевляне не будут бунтовать против отставки Кличко из КГГА, поэтому соответствующему решению власть готова дать ход.

Сейчас есть очень высокая вероятность, что Кличко снимут уже 20 августа решением СНБО. В таком случае он будет судиться за восстановление в должности. Согласно закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, председателя которой назначает президент в порядке, предусмотренном Конституцией. Должен ли мэр обязательно совмещать должность председателя КГГА, в законе не сказано. Но в декабре 2003 года Конституционный Суд дал толкование статьи 118 Конституции Украины, где четко определил, что президент Украины обязан назначать на должность главы столичной администрации избранного киевлянами мэра. На это толкование сторона Кличко сможет и будет ссылаться в суде, если мэра таки лишат рычагов исполнительной власти и ему придется отстаивать свою позицию.

Но в то же время, власть готовит почву для увольнения Кличко с помощью Конституционного Суда. Уже несколько месяцев КСУ рассматривает представление относительно толкования положений Конституции о возможности увольнения с должности председателя КГГА человека, который был избран на должность киевского городского главы и полномочия которого не прекращены. Теперь же получается, что президент имеет полномочия уволить главу КГГА без нарушения законодательства. А вот назначить на эту должность любого, кроме избранного мэром лица, глава государства не может.

То есть, уволить Кличко Зеленский по закону может, а вот назначить Чернышева - нет. Интересно, как он из этого будет выкручиваться.