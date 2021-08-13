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При запуске обязательных пенсионных накоплений предлагается установить отчисления в 4%
16:01 13.08.2021 |
Министерство социальной политики подготовило информационный материал о введении накопительной пенсии в Украине. При запуске обязательных пенсионных накоплений предлагают установить отчисления в 4%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
В ведомстве отмечают, что сейчас менее 13 млн человек платят взносы в Пенсионный фонд Украины для обеспечения 11,1 млн пенсионеров.
"Солидарная пенсионная система может нормально работать, если взносы платят по крайней мере вдвое больше людей, чем получают пенсии", - говорится в материалах.
В то же время по расчетам специалистов Института демографии им. Птухи в 2050 году будет 9,7 миллионов человек, за которых уплачиваются взносы в Пенсионный фонд Украины, и 11,7 миллионов пенсионеров.
Сейчас коэффициент замещения заработка пенсиями составляет менее 29%. Именно столько средняя пенсия составляет по отношению к средней зарплате. По прогнозам из-за демографических изменений уровень замещения заработка пенсиями с солидарного уровня будет падать до 18-20%, отметили в Минсоцполитики.
Министерство приводит расчеты при отчислениях 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности на 3% выше инфляции в год.
Построена модель для человека, который:
* получает заработную плату 15 000 гривен в месяц
* работает и накапливает с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа)
* на свой пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который за него заплатил работодатель (всего 4% - 600 гривен),
* после завершения периода работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет,
* все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),
* получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня - 3 624 гривны (по состоянию на 01.03.2021).
В этом примере средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у человека составит 3 117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6 741 гривну, что составит 45% от ее зарплаты.
Отметим, сейчас в Украине (и в мире) большинство финансовых инструментов дают доходность ниже инфляции. Например, банки принимают депозиты под 7,0% годовых при инфляции в 10,2%.
Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.
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