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ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа
15:43 02.08.2021 |
Ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу поступило в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в воскресенье, 1 августа.
Об этом сообщается на сайте ВАКС, при этом фамилия судьи не указывается, однако из должности чиновника и подследственности следует, что речь идет о Николае Чаусе, который в настоящее время находится под защитой Службы безопасности Украины.
"Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021, однако, в связи с отсутствием подозреваемого, судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 в 14:00", - сообщается на сайте ВАКС.
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Теперь у СБУ связаны руки. Она уже не сможет возбуждать никаких дел против Чауса. Для самого Чауса это наилучший вариант из возможных. Его не передают в руки НАБУ, вместо этого СБУ публично обязалась обеспечить его безопасность.
Как сообщалось, Чауса поймали на взятке в $150 тыс 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.
В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.
После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в Интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.
30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.
Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.
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