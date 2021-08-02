Банковая рискует оказаться заложницей Чауса

Юрий Вишневский / Деловая столица

СБУ вынуждена лепить Чаусу образ жертвы, а в фокусе внимания оказывается вопрос: кто похитил Чауса и истязал его в тайной тюрьме почти четыре месяца?

Феерическая история с появлением на Виннитчине бывшего киевского судьи Николая Чауса, который был похищен 3 апреля в Кишиневе, с каждым часом обрастает новыми подробностями. Тем важнее понимать, в чем заключается главное. Самое опасное для Банковой заключается в том, что Чаус объявился в Мазуровке Могилев-Подольского района почти без одежды и заявил о том, что он был похищен. Это убедительнейшее доказательство того, что он удерживался похитителями именно на территории Украины. А СБУ своими дальнейшими действиями подтвердила, что она заодно с похитителями.

Дискредитированная легенда

Информация о том, что готовится «легализация» Чауса, появилась еще 21 июля. Согласно этим источникам, Чаус должен был «найтись» в конце июля «где-то на границе при попытке незаконного пересечения, естественно - с тоннами компромата», а после задержания он был «должен начать фонтанировать компроматом о Петре Порошенко».

Многие СМИ, включая молдавские, предполагали, что Чаус похищен и удерживается украинскими спецслужбами (конкретно Главным управлением разведки Минобороны при содействии Службы внешней разведки). Эта версия уже обрела статус официальной позиции Кишинева. 20 июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло в эфире телеканала N4 сообщил о завершении расследования похищения Чауса. «Мы идентифицировали людей из украинских спецслужб, - заявил Стояногло. - Мы отправили несколько запросов в Украину и ждем ответов. Наша задача - идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили операции здесь, в Республике Молдова».

23 июля Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка (именно ему приписывали руководство этой спецоперацией). После этого мы спрогнозировали, что через несколько дней «можно ожидать явления народу Чауса, чьей задачей будет забить информпространство своими откровениями. Очень может быть, что Банковая допустит новые ошибки в своих политтехнологических расчетах и создаст себе новые проблемы». Прогноз насчет ошибок оправдался даже полнее, чем можно было ожидать.

Зачем была нужна легенда о попытке незаконного пересечения границы? Чтобы СБУ могла заявить: «Мы знать не знаем, откуда взялся Чаус на Виннитчине, мы его застукали возле госграницы и возбудили уголовное производство, поэтому пока идет расследование, Чаус - наш подопечный».

Знающие люди говорят, что план был такой: «Сотрудники ГУР (а именно они прятали Чауса) должны были оставить его в условленном месте, в трусах и с пакетом на голове, чтобы судью забрали сотрудники СБУ. И гуровцы свою часть выполнили. А вот эсбеушники банально опоздали на место, поскольку накануне не отказали себе в удовольствии погулять в ресторане. Просидев какое-то время сам, Чаус банально испугался, снял с головы пакет и побрел к ближайшему селу».

По словам журналиста издания «Слідство.Інфо» Дмитрия Реплянчука, глава Мазуровского сельсовета Валерий Грунькивский сообщил ему, что Чаус пришел в здание сельсовета и сказал, что его похитили. «Он пришел в шортах, весь грязный был и с голым торсом. Он голодный был, мы ему есть дали», - сказал Грунькивский.

Далее, по информации «Главкома», Могилев-Подольский райотдел полиции сообщил, что судья Чаус нашелся. Сообщение полисменам поступило от старосты села Мазуровка Леонида Витковского. Он рассказал, что в селе появился человек, который назвал себя Николаем Чаусом и сообщил, что он был похищен неизвестными лицами. В райотделе тут же проверили по информационно-телекоммуникационной системе «Информационный портал Национальной полиции Украины» и выяснили, что данное лицо находится в розыске НАБУ по статье 368 Уголовного кодекса («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»). На место происшествия выехало руководство райотдела полиции и следственно-оперативная группа.

Тем самым легенда о якобы попытке Чауса незаконно пересечь границу оказалась дискредитированной. Кстати, от Мазуровки до границы с Молдовой - более 30 км. Если в СБУ хотели разыграть какой-то спектакль с задержанием Чауса «на месте преступления», то этот сценарий полностью провалился. Нацполиция должна была передать Чауса в руки НАБУ, и там он мог бы рассказать, кто его похитил и где удерживал почти четыре месяца, чего от него требовали и какими методами этого добивались.

Второе похищение Чауса

Если бы СБУ не была в сговоре с похитителями Чауса и если бы похитители действовали не по указанию с Банковой, то дальнейшее развитие событий было бы вполне предсказуемым. Полиция спокойно передала бы Чауса в руки НАБУ (поскольку именно НАБУ еще с 2016 г. разыскивает Чауса за взяточничество). Владимир Зеленский позвонил бы президенту Молдовы Майе Санду, а генпрокурор Ирина Венедиктова - своему молдавскому коллеге Александру Стояногло, и стороны быстро бы договорились о скорейшем расследовании похищения Чауса и справедливом наказании организаторов и заказчиков.

Вместо этого мы увидели фактически повторное похищение Чауса. Только на этот раз функцию исполнителей пришлось выполнять сотрудникам СБУ.

По данным журналиста Юрия Бутусова, после задержания Чауса полицией «в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции и вывезли Чауса в неизвестном направлении».

Затем уже в Киеве сотрудники НАБУ устроили погоню за микроавтобусом СБУ, в котором везли Чауса. По сведениям СМИ, автомобиль НАБУ, совершая маневр на перекрестке, сбил мотоциклиста. Далее спецназ НАБУ заблокировал здание СБУ на ул. Владимирской в Киеве, чтобы не дать вывезти Чауса.

Политтехнолог Банковой Михаил Подоляк в комментарии СМИ четко дал понять, что СБУ действует по согласованию с Офисом президента. «Обеспечение безопасности в данном случае, учитывая резонансность дела, - прерогатива именно СБУ», - заявил Подоляк.

Тем же вечером в СБУ прибыл адвокат Чауса Ростислав Кравец. Но ему во встрече с Чаусом отказали. «Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту», - пояснил адвокат.

Лишь на следующий день, через сутки после повторного похищения Чауса, СБУ публично признала, что Чаус находится в ее руках. То есть на придумывание и согласование официальной версии потребовалось около суток. Как и следовало ожидать, СБУ заявила, что она «действовала в рамках закона и своих полномочий».

Впрочем, важнее всего то, что теперь у СБУ связаны руки. Она уже не сможет возбуждать никаких дел против Чауса. Теперь у нее совершенно другая легенда, почему она не отдает Чауса в руки НАБУ.

«В своих действиях СБУ исходит из того, что согласно Конституции Украины жизнь человека является высшей ценностью», - утверждает СБУ. Служба напоминает, что именно она с мая 2021 осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения Чауса и незаконной переправки его через государственную границу. В сообщении говорится, что Чаус уже дал следователям СБУ показания, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. СБУ принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения Чауса и лишения его свободы, а также для установления лиц, которые это совершили.

«В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности», - подчеркивается в сообщении СБУ. Таким образом, СБУ теперь вынуждена сама, своими руками лепить Чаусу образ жертвы, а в фокусе общественного внимания оказывается вопрос: кто похитил Чауса и истязал его в тайной тюрьме почти четыре месяца?

Для самого Чауса это, кстати, наилучший вариант из возможных. Его не передают в руки НАБУ, вместо этого СБУ публично обязалась обеспечить его безопасность. Далее к нему должны допустить молдавских следователей из Кишинева. То есть теперь Банковая рискует оказаться заложницей Чауса: в обмен на замалчивание некоторых деталей он может требовать для себя любых гарантий.