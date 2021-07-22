НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых", – говорится в сообщении.
"В условиях более существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий", – пояснил НБУ.
При этом прогноз НБУ предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне во втором квартале 2022 года для возвращения инфляции к цели 5% в следующем году. В случае дополнительных проинфляционных рисков НБУ готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возврата инфляции к цели 5%, указал НБУ.