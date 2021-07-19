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ГБР открыло дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения по Тупицкому
14:23 19.07.2021 |
Госбюро расследований проверит обстоятельства вынесения судьями КАС ВС решения по иску Александра Тупицкого к Президенту.
осударственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Об этом в Facebook сообщила председательствующая в данном процессе судья КАС ВС Наталия Коваленко.
Как стало известно «Судебно-юридической газете», 15 июля 2021 года Главное следственное управление ГБР действительно начало досудебное расследование в уголовном производстве под № 62021000000000603 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).
В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин в тот же день попросил КАС ВС предоставить ГБР:
1) надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;
2) данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;
3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.
Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля 2021 года.
Интересно, что, как отметил в своем письме в КАС ВС следователь ГБР К. Петрухин, указанное уголовное производство находится «на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований».
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Напомним, что 14 июля 2021 года коллегия судей КАС ВС в составе Наталии Коваленко (председательствующая), Александра Стародуба, Владимира Кравчука, Альберта Езерова и Сергея Чиркина признала незаконным Указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа о назначении судьей КСУ Александра Тупицкого в 2013 году.
Суд пришел к выводу, что Президент не имел прав отменять акт индивидуального действия одного из своих предшественников, поскольку такой акт уже исчерпал свою силу.
Вечером того же дня на сайте Офиса Президента появилось заявление, в котором в категорической форме высказывалось несогласие с принятым коллегией судей КАС ВС решением, а также утверждалось, что Верховный Суд «возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе».
1) надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;
2) данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;
3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.
Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля 2021 года.
Интересно, что, как отметил в своем письме в КАС ВС следователь ГБР К. Петрухин, указанное уголовное производство находится «на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований».
Напомним, что 14 июля 2021 года коллегия судей КАС ВС в составе Наталии Коваленко (председательствующая), Александра Стародуба, Владимира Кравчука, Альберта Езерова и Сергея Чиркина признала незаконным Указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа о назначении судьей КСУ Александра Тупицкого в 2013 году.
Суд пришел к выводу, что Президент не имел прав отменять акт индивидуального действия одного из своих предшественников, поскольку такой акт уже исчерпал свою силу.
Вечером того же дня на сайте Офиса Президента появилось заявление, в котором в категорической форме высказывалось несогласие с принятым коллегией судей КАС ВС решением, а также утверждалось, что Верховный Суд «возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе».
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