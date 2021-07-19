ГБР открыло дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения по Тупицкому

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ГБР открыло дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения по Тупицкому

14:23 19.07.2021 |

Политика

 

Госбюро расследований проверит обстоятельства вынесения судьями КАС ВС решения по иску Александра Тупицкого к Президенту.

осударственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Об этом в Facebook сообщила председательствующая в данном процессе судья КАС ВС Наталия Коваленко.

 

Как стало известно «Судебно-юридической газете», 15 июля 2021 года Главное следственное управление ГБР действительно начало досудебное расследование в уголовном производстве под № 62021000000000603 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин в тот же день попросил КАС ВС предоставить ГБР:

1) надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;

2) данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;

3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля 2021 года.

Интересно, что, как отметил в своем письме в КАС ВС следователь ГБР К. Петрухин, указанное уголовное производство находится «на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований».

Статьи по теме:

15.07.21 Обострение с Тупицким. Почему решение Верховного суда вызвало панику на Банковой
На Банковой не верят в то, что апелляция по иску Тупицкого будет успешной. Иначе бы они не оскорбляли верховных судей и не старались сделать из них «врагов народа».

Напомним, что 14 июля 2021 года коллегия судей КАС ВС в составе Наталии Коваленко (председательствующая), Александра Стародуба, Владимира Кравчука, Альберта Езерова и Сергея Чиркина признала незаконным Указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа о назначении судьей КСУ Александра Тупицкого в 2013 году.

Суд пришел к выводу, что Президент не имел прав отменять акт индивидуального действия одного из своих предшественников, поскольку такой акт уже исчерпал свою силу.

Вечером того же дня на сайте Офиса Президента появилось заявление, в котором в категорической форме высказывалось несогласие с принятым коллегией судей КАС ВС решением, а также утверждалось, что Верховный Суд «возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе».

1) надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;

2) данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;

3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля 2021 года.

Интересно, что, как отметил в своем письме в КАС ВС следователь ГБР К. Петрухин, указанное уголовное производство находится «на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований».

Напомним, что 14 июля 2021 года коллегия судей КАС ВС в составе Наталии Коваленко (председательствующая), Александра Стародуба, Владимира Кравчука, Альберта Езерова и Сергея Чиркина признала незаконным Указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа о назначении судьей КСУ Александра Тупицкого в 2013 году.

Суд пришел к выводу, что Президент не имел прав отменять акт индивидуального действия одного из своих предшественников, поскольку такой акт уже исчерпал свою силу.

Вечером того же дня на сайте Офиса Президента появилось заявление, в котором в категорической форме высказывалось несогласие с принятым коллегией судей КАС ВС решением, а также утверждалось, что Верховный Суд «возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе».
 

ПО РУБРИКАМ

18:06 Депозитные ставки для физлиц 19.07.21

15:50 «Доступных кредитов» выдали уже на более чем 53 миллиарда

15:39 Нормативы к началу июля нарушали 6 украинских банков – НБУ

14:26 Украинские банки в I полугодии сократили количество структурных подразделений на 3,4% - НБУ

14:13 Александр Бевз выразил опасения по поводу вывода финкомпаний с рынка и разрешения покупки банков без оснований

13:51 Доллар 19 июля дорожает к евро до максимума с апреля

12:52 НБУ назначил начальника управления по работе с проблемными активами

12:44 Прибыль Приватбанка в первом полугодии уменьшилась на 17%

12:28 Справочный курс гривны 16 июля повышен на 6,82 коп до 27,2319 грн/$1

12:16 В НБУ ликвидировали управление по расследованию дел ПриватБанка

12:05 Биржи Азии 19 июля закрылись в минусе вслед за рынками США

11:54 Сложность майнинга биткоина снизилась еще на 4,8%

11:10 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.07.21

11:07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.07.21

11:00 Остаток средств на корсчетах банков 19.07.21

• дальше…

17:44 Цены на бензин 19 июля продолжили рост, автогаз подорожал еще на 30 копеек

15:50 «Доступных кредитов» выдали уже на более чем 53 миллиарда

14:02 Количество долгов украинцев возросло почти на 15% - Опендатабот

13:56 Нефть 19 июля дешевеет на 3% после решений о добыче ОПЕК+

13:22 Газпром купил всю твердую дополнительную транзитную мощность Украины на август - столько же, сколько на июль

12:42 Кабинет министров предлагает в 2022 году поднять минимальную зарплату на 18,5% с 6500 до 7700 гривен

12:21 За прошедшие выходные (16-19 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л

11:07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.07.21

09:25 Золото дешевеет 19 июля на ожиданиях по пандемии коронавируса

08:27 Страны ОПЕК+ достигли компромисса по квотам добычи нефти

• дальше…

19:20 Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС

17:49 Швейцария проведет референдум о повышении пенсионного возраста

10:18 США хотят построить в Британии гигантский космический радар. Он направлен против угрозы из России и Китая

10:12 Снова «гаванский синдром». США расследуют таинственную болезнь своих дипломатов в Вене

09:37 СБУ вызывает министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в уголовном производстве

16.07 Китай отчитался о тестировании цифрового юаня — объём транзакций достиг $5,3 миллиарда

16.07 ЦБ Китая опубликовал первый white paper цифрового юаня

16.07 Счетная палата Молдовы подверглась кибератаке, уничтожившей общедоступные базы данных

16.07 ЕС начал процедуру против Венгрии и Польши за дискриминацию ЛГБТ

16.07 В Беларуси разрешили привлекать армию к борьбе с протестами

16.07 Меркель и Байден заявили о разногласиях по «Северному потоку»

16.07 Евросоюз утвердил решение о возобновлении свободного въезда из Украины

15.07 Суд ЕС разрешил при определенных условиях запрещать хиджабы на рабочем месте

15.07 Польша окончательно проиграла в Суде ЕС дело по дисциплинарным процедурам для судей

15.07 Еврокомиссия отреагировала на отказ Польши выполнять решение суда ЕС

• дальше…

13:34 Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

16.07 В Киеве изменили парковочные зоны: самую дорогую расширили в три раза

15.07 Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

15.07 Киев отказался от традиционных бумажных билетов: где теперь оплачивать проезд – карта

13.07 Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает

08.07 В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года

07.07 Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов

06.07 Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

05.07 Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве

02.07 Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз

02.07 Транспорт Киева начал работать без кондукторов

01.07 В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок

24.06 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

24.06 Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

• дальше…

19:20 Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС

17:58 Зеленский под защитой. Зачем ГБР и Венедиктова шьют уголовку верховным судьям

16:51 Данилюк рассказал, как Зеленский отказывался готовиться к встрече с Макроном

15:46 Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев - опрос

15:42 Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз - 22% - опрос

14:23 ГБР открыло дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения по Тупицкому

12:16 В НБУ ликвидировали управление по расследованию дел ПриватБанка

09:37 СБУ вызывает министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в уголовном производстве

09:30 Проект Presszvanie и Клуб Экспертов провели вебинар для журналистов

09:22 12 вопросов об отставке Авакова. Каких изменений и событий ждать дальше

09:05 Позитив недели. КСУ запретил «слугам народа» пересматривать нормы закона о языке

08:47 Победы недели в ООС: 10 самообезвредившихся боевиков и перехваченный разговор об обстреле местных

16.07 Национальное сопротивление с командирами-главами ОГА: Какой будет украинская тероборона

16.07 В ЕС, НАТО и США призвали Раду срочно принять закон о СБУ

16.07 Офис генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КС

• дальше…

17:35 В Японии осудили американцев, которые помогли экс-боссу Nissan бежать из страны

16:01 Mercedes-Benz полностью перейдёт на электрокары

15:55 Исследователи обманули систему аутентификации Windows Hello с помощью инфракрасного снимка

11:42 Panasonic присоединяется к американскому проекту скоростной добычи лития

16.07 Голландцы начали продавать 5-кубитовые квантовые процессоры всем желающим

16.07 Bloomberg: США будут отслеживать криптотранзакции для борьбы с атаками вирусов-вымогателей

16.07 Alfa Romeo Tonale будет заряжаться от розетки

16.07 Xiaomi полностью роботизированный завод по производству смартфонов

16.07 Instagram позволит пользователям делать репосты историй

16.07 Представлена игровая консоль Steam Deck на платформе AMD и с 7-дюймовым экраном

15.07 280 сил и 5,3 секунды до «сотни»: Hyundai представила «горячую» Elantra N

15.07 Компания Automobili Pininfarina представила проект Teorema

15.07 Netflix запустит облачный игровой сервис в следующем году

15.07 Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года

15.07 Первый беспилотный: полёт Безоса будет уникален для истории космического туризма

• дальше…

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно