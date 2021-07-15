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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обострение с Тупицким. Почему решение Верховного суда вызвало панику на Банковой

19:40 15.07.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

На Банковой не верят в то, что апелляция по иску Тупицкого будет успешной. Иначе бы они не оскорбляли верховных судей и не старались сделать из них «врагов народа».

14 июля Кассационный административный суд (КАС) в составе Верховного Суда удовлетворил иск Александра Тупицкого к президенту Украины. Напомним, что 27 марта 2021 г. Владимир Зеленский издал указ №124/2021, которым отменил указы Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. И вот теперь Кассационный административный суд по иску Тупицкого признал противоправным и отменил указ Зеленского №124/2021 в той его части, которая касается Тупицкого.

Истерика на сайте Зеленского

Вообще-то решение Кассационного административного суда - не окончательное. Зеленский может обжаловать его в течение 30 дней в Большой палате Верховного Суда. И пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в тот же вечер выпустил видеоролик, в котором заявил, что Зеленский непременно воспользуется своим правом обжалования.

Уже бывали случаи, когда Большая палата шла навстречу Банковой. За примером далеко ходить не надо. 23 мая коллегия судей Кассационного административного суда отменила протокол Центральной избирательной комиссии о победе Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области. ЦИК подала апелляцию, и 5 июня Большая палата приняла постановление, которым полностью удовлетворила ЦИК.

Поэтому можно было ожидать, что на Банковой отреагируют на решение КАС спокойно. Есть месяц на подачу апелляции, затем несколько месяцев уйдет на принятие решения Большой палатой. В ее составе 21 верховный судья, достаточно склонить на свою сторону 11 из них, как это было сделано в истории с Вирастюком, и нужное решение будет получено.

Тем не менее на официальном сайте Зеленского тем же вечером появилось сообщение в совершенно истерическом духе. «Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе. Обращаем внимание на то, что это решение Верховного Суда с особым цинизмом принято...» - судя по этим оскорбительным фразам, авторы сообщения на сайте Зеленского сознательно старались максимально испортить отношения между Зеленским и Верховным Судом. Так сказать, сжечь мосты.

Подчеркнем, что обвинения брошены в адрес всего Верховного Суда, не дожидаясь ответа Большой палаты на апелляцию. И это, конечно, говорит о том, что на Банковой не верят в то, что апелляция будет успешной. Иначе бы они не оскорбляли верховных судей и не старались сделать из них «врагов народа».

А намерения Банковой именно таковы: максимально опорочить весь Верховный Суд. «Считаем это решение, принятое в интересах Тупицкого, подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного Суда», - подчеркивается в заявлении на сайте Зеленского. Похоже, на Банковой решили пойти войной сразу на два суда: Верховный и Конституционный.

И это говорит лишь о масштабах той паники, которая воцарилась на Банковой.

Стадия отрицания

У Банковой нет ресурсов (ни юридических аргументов, ни властных полномочий), чтобы победить в войне сразу против двух судов. Более того, в этой войне ему откажет в поддержке Запад. Ранее он уже отказался поддержать Зеленского в войне против Конституционного Суда, когда тот внес в Верховную Раду явно антиконституционный законопроект №4288 о роспуске КСУ.

Позицию Запада очень четко сформулировал президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио на конференции «Демократия в действии» в Киеве 8 июня. «Не может быть никакой надлежащей причины нарушать Конституцию. Антиконституционные действия против государственных институций, даже если они нацелены на искоренение коррупции, не могут быть способом урегулирования кризиса. Наоборот, они подрывают силу государства и доверие общества и дают возможность для проникновения новой коррупции», - подчеркнул он.

И тем более Запад не поддержит Зеленского в войне против Верховного Суда. Ибо Верховный Суд в глазах западных партнеров - это как раз новый, хороший суд, созданный в результате судебной реформы, которая была начата в 2016 г. путем внесения изменений в Конституцию и принятия нового закона «О судоустройстве и статусе судей». Верховный Суд начал работу 15 декабря 2017 г., его судьи отбирались на конкурсе. Председателем Верховного Суда они избрали Валентину Данишевскую, которая до назначения судьей Верховного Суда около 16 лет проработала директором благотворительной организации «Центр коммерческого права» (ЦКП). Этот центр действует в Украине с 2000 г. - сначала как проект Агентства США по международному развитию (USAID), а с 2003 г. - как украинская общественная организация, но по-прежнему на деньги USAID.

Подробности тех бурных событий прекрасно знает заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который несколько дней назад прибыл в Киев подменить Кристину Квин на посту временной поверенной в делах США в Украине. В 2015-2018 гг. Джордж Кент был заместителем посла США в Украине. Поэтому Банковая, конечно, может рассказывать Кенту сказки о «старом, плохом, нереформированном» Верховном Суде, но сомнительно, чтобы Кент в это поверил.

Скорее в Вашингтоне поверят в то, что Зеленский намерен стать на скользкую дорожку антиконституционных решений. На эту возможность прямо намекнул политтехнолог Банковой Михаил Подоляк, который заявил: «Безусловно, это решение Верховного Суда мы не признаем в любом случае». Можно было бы даже расценить это как признательные показания Подоляка о преступных намерениях Зеленского, но не будем преувеличивать вес слов. Это всего лишь слова, громкие - но пустые.

Помнится, Зеленский тоже бросался подобными заявлениями. 29 октября 2020 г. он внес в парламент законопроект №4288 о роспуске КСУ, а 2 ноября пообещал в программе «Свобода слова» на ICTV: «Я поворачивать назад не буду - я не буду отзывать законопроект». Громкие слова оказались пустыми. 27 января 2021 г. Зеленский отозвал законопроект №4288.

Сейчас Банковая столкнулась с новой реальностью и, естественно, находится на стадии отрицания. Дальше, как всегда, будут стадии гнева, торга, депрессии - и, наконец, принятия. Особенно если принять и смириться настойчиво посоветуют западные партнеры.

Невыученные уроки

О том, чем закончится эта история, на Банковой могли догадаться еще два месяца назад. 12 мая Большая палата вынесла окончательное решение по аналогичному делу. Суть в том, что 24 мая 2019 г., через несколько дней после инаугурации, Зеленский своим указом отменил указ Петра Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Горковенко оспорил указ Зеленского. 19 декабря 2019 г. Кассационный административный суд признал указ Зеленского противоправным и отменил его. Зеленский подал апелляцию, и вот через полтора года Большая палата отказала Зеленскому в удовлетворении его апелляционной жалобы. Таким образом, Горковенко (он сейчас, кстати, является депутатом Киевского областного совета от «Европейской солидарности») смог отпраздновать окончательную судебную победу над Зеленским.

Позиция КАС по иску Тупицкого основывается на совершенно аналогичной аргументации. «Реализация полномочий Президента Украины относительно формирования состава Конституционного Суда Украины осуществляется путем издания указов о назначении судей Конституционного Суда Украины. Другого способа реализации Президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием Конституционного Суда Украины, в частности путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи Конституционного Суда Украины на эту должность), Основным Законом Украины не предусмотрено», - констатирует КАС.

Положение Зеленского усугубляется тем, что ему отказали в поддержке по этому вопросу послы G7. На Банковой надеялись, что западные партнеры с восторгом воспримут новость о том, что Зеленский аннулировал назначение судьями КСУ Тупицкого и Касминина. 31 марта представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский анонсировал в эфире канала «Украина 24», что Зеленский вскоре объявит конкурс на две должности судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина. 20 апреля Зеленский издал указ, которым поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку внести в десятидневный срок предложения по персональному составу конкурсной комиссии. 21 апреля Ермак провел встречу с послами G7, на которой, по сообщению президентского сайта, «обратился к послам G7 с просьбой предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем из своих стран, которые могли бы принять участие в работе этой комиссии». Послы эту просьбу проигнорировали, и конкурс до сих пор не объявлен. Слова опять оказались громкими - и пустыми.

Продолжение войны

Еще одно проявление паники на Банковой - попытки срочно посадить Тупицкого. В этих планах честно признался пресс-секретарь Зеленского Никифоров в видеоролике: «Господина Тупицкого ждут свои суды за его преступления». Буквально через несколько часов после этого заявления адвокат Тупицкого Ростислав Кравец сообщил, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала повестку на имя Тупицкого с целью вручить ему уведомление о подозрении в уголовном производстве. Тупицкий должен явиться в Офис генпрокурора 16 июля в 11:00.

Итак, можем резюмировать, что Банковая не надеется выиграть апелляцию в Большой палате и сейчас будет пытаться найти любые способы не выполнить решение Верховного Суда. Самый радикальный способ - срочно посадить Тупицкого, хотя именно сейчас это будет выглядеть как месть за то, что Тупицкий оспорил указ Зеленского.

Со своей стороны, Тупицкий не скрывает планов попытаться наказать своих обидчиков за препятствование исполнению им обязанностей судьи КСУ и председателя КСУ. Решение верховных судей добавляет ему аргументов в будущих судебных разбирательствах.

Также и со стороны Верховного Суда история наверняка получит продолжение. В ответ на публичные обвинения, озвученные представителями Банковой, верховные судьи могут тоже пойти на обострение и начать удовлетворять иски фигурантов санкционных списков СНБО. Сейчас на рассмотрении КАС находится целый ряд интересных дел о признании противоправными указов Зеленского. Истцами выступают фигуранты санкционных списков, утвержденных указами Зеленского согласно решений СНБО. Верховные судьи будут в этих судебных процессах давать оценку не персоналиям, а той схеме, которую использует Зеленский. В данном случае это схема внесудебного наказания по решению СНБО. Причем наказания, не подкрепленного предъявлением обвинения или хотя бы подозрения. Как и в случае с Тупицким, верховные судьи могут решить, что в своих указах Зеленский вышел за рамки полномочий президента.

И опять Банковая будет бросаться громкими обвинениями в адрес Верховного Суда. Однако с каждым проигранным делом Офис президента будет выглядеть все смешнее.

 

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