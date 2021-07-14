НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты

Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей о покупке иностранной валюты только под обязательства.

Как сообщает пресс-служба НБУ, с 20 июля бизнес сможет покупать валюту в пределах лимита в 100 000 евро (в эквиваленте) в день без наличия оснований и обязательств и без представления в банк подтверждающих документов.

"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продолжения валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильная, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", - отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

По оценкам центробанка, текущее послабление не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

В НБУ отметили, что следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности и т.д., а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке.

