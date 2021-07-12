В Израиле начали расследование против Коломойского и его соратников – Kyiv Post

Полиция Израиля начала расследование мошенничества, в котором якобы участвует олигарх Игорь Коломойский и несколько его соратников. Об этом сообщает источник Kyiv Post.

По его словам, деловые партнеры Коломойского якобы не заплатили $20 млн за уголь, который они купили в 2019 году у компании белорусского олигарха Николая Воробья и перепродали Центрэнерго.

Как отмечает источник, сообщники украинского олигарха закрыли свою компанию вместо того, чтобы заплатить за уголь.

В апреле представители продавца обратились в полицию Израиля, где Коломойский и его соратники имеют гражданство, и подали заявление о предполагаемом мошенничестве.

Расследование продолжается. Пока никому из фигурантов не было предъявлено обвинение.

В свою очередь, Коломойский сказал Kyiv Post, что ему ничего не известно об уголовном расследовании, в котором он фигурирует в Израиле. Также он отметил, что не ведет дела с белорусским олигархом Воробеем.