Из НБУ уходит третий директор департамента за сутки

Директор Департамента сопровождения кредитов Национального банка Олег Новаковский заявил, что завершает работу в НБУ.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины.

Самый главный итог - с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же как и не был не выдан) "с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц" или "потому, что так решило руководство".

Я был счастлив работать вместе с невероятными профессионалами и сильными личностями. Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что вроде бы забытые "совковые" практики могут быть возобновлены быстрее, чем за год", - отметил Новаковский.

Статьи по теме:

01.01.21 Десять топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и причем тут Кирилл Шевченко?

Смена руководства Нацбанка вызывала опасения у рынка относительно лояльности обновленного НБУ политикам, в частности, Офису президента. На практике этот риск не реализовался, однако регулятор все же изменился.

