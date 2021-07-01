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Из НБУ уходит третий директор департамента за сутки
17:03 01.07.2021 |
Директор Департамента сопровождения кредитов Национального банка Олег Новаковский заявил, что завершает работу в НБУ.
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины.
Самый главный итог - с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же как и не был не выдан) "с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц" или "потому, что так решило руководство".
Я был счастлив работать вместе с невероятными профессионалами и сильными личностями. Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что вроде бы забытые "совковые" практики могут быть возобновлены быстрее, чем за год", - отметил Новаковский.
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