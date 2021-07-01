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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Десять топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и причем тут Кирилл Шевченко?

1 июля 2020 экс-глава Нацбанка Яков Смолий заявил о политическом давлении и ушел в отставку. Год спустя внутри НБУ все еще неспокойно.

В НБУ кадровый скандал: в отставку ушли все девять руководителей департамента лицензирования во главе с директором Александром Бевзом. В этот же день об уходе заявил глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

Причина одна. Топ-менеджеры Нацбанка заявили о "централизации принятия решений в одних руках". Точнее, в руках главы НБУ Кирилла Шевченко.

Демарш команды Бевза и уход Ваврищука подчеркивает конфликт в топ-руководстве Нацбанка. Они - одни из немногих директоров департаментов НБУ, которые оставались работать в НБУ после прихода Шевченко в июле 2020 года. Совсем скоро в составе правления регулятора останется только один человек из "старой команды" - Катерина Рожкова.

Что стало причиной отставки и к чему это приведет? Детали конфликта - в разборе LIGA.net.

"Отошли от стандартов". Хроника демарша в НБУ

"Централизация в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений - по нашему мнению это недопустимо в работе Национального банка, - написал в facebook Бевз, комментируя отставку. - Мы хотели бы остаться работать в НБУ, но теперь это невозможно".

Бевз также отметил, что Нацбанк "далеко отошел от стандартов", которые касаются прозрачного принятия решений и независимой работы надзорных комитетов и департаментов.

Ваврищук, написавший об уходе через несколько часов, сказал, что "полностью разделяет позицию коллег".

Как уточнил в комментарии LIGA.net Бевз, изначально он планировал уходить один, однако другие руководители департамента, также решили написать заявление.

Уволившиеся менеджеры останутся работать в НБУ еще на две недели, уточнил высокопоставленный собеседник LIGA.net в Нацбанке. Замена будет назначена позже, сообщила пресс-служба регулятора.

Кто такие Бевз и Ваврищук

Департаменты лицензирования и финансовой стабильности - одни из ключевых в Нацбанке. Лицензирование входит в вертикаль заместителя правления Ярослава Матузки, финстабильность курирует Дмитрий Сологуб.

Команда Бевза проводила предподготовку перед решениями регулятора о доступе на рынок новых компаний (прежде всего - банков), согласованию руководителей финучреждений, давала предварительное разрешение проводить сделки по продаже/слиянию, проводила оценку прозрачности структур собственности.

В ведомстве Ваврищука - риски банковской системы, в том числе, адекватность подходов к кредитованию.

Именно эти департаменты занимались одной из ключевых банковских реформ НБУ последних семи лет - очисткой банковского сектора. Среди достижений - составление списка конечных бенефициаров всех украинских банков, докапитализация и выявление проблемы связанных кредитов.

Подразделение Бевза также участвовало в отказах со стороны НБУ нескольким крупным сделкам по покупке банков. В частности Нацбанк в разное время отказывал Сергею Тигипко, Павлу Фуксу, Максиму Микитасю и Александру Ярославскому, которые претендовали на Проминвестбанк, беларускому партнеру Виктора Медведчука Николаю Воробью, который хотел купить БТА Банк, а также потенциальным покупателям "дочки" Сбербанка - российскому нефтяному магнату Михаилу Гуцериеву с партнерами.

"Смотрящие" и продажа Сбербанка. Почему менеджеры уходят из НБУ

Три собеседника LIGA.net в топ-руководстве Нацбанка отметили, что у куратора департамента лицензирования в правлении НБУ Матузки не было профессиональных расхождений с Бевзом и его департаментом. "Остальное - конспирология", - сказал один из них.

Два других собеседника из НБУ, знакомых с ситуацией вокруг департамента лицензирования, назвали несколько конфликтных точек, которые привели к отставке.

Во-первых, в департамент лицензирования планировалось назначить нового заместителя. Инициатором якобы выступал Шевченко. Это вызвало у Бевза опасения в намерении главы иметь карманный департамент, ответственный за ключевые решения на банковском рынке, отмечает собеседник, близко знакомый с ситуацией.

Во-вторых, Шевченко несколько недель не подписывал расширение департамента несмотря на то, что его согласовали остальные пять членов правления.

В третьих, зависли ряд кадровых вопросов. В частности, НБУ не согласовал члена правления Ощадбанка Дмитрия Буца, хотя квалификационная комиссия Нацбанка (состоит из топ-руководителей разных департаментов, Бевз - заместитель главы комиссии) рекомендовала его кандидатуру. И наоборот - согласование Алексея Руднева главой Аккордбанка несмотря на то, что он работал на топ-менеджерской позиции в банке Финансы и Кредит Константина Жеваго (обанкротился в 2015 году).

В-четвертых, были спорные решения о небанковских учреждениях. НБУ якобы затягивал с мерами воздействия в отношении некоторых компаний.

В-пятых, расхождение по покупке украинской "дочки" Сбербанка бизнесменами Андреем Веревским, Андреем Иванчуком и Виталием Хомутынником. Пока эти фамилии обсуждались в НБУ неофициально, НБУ не получал документов от потенциальных покупателей, уточнили LIGA.net два собеседника в Нацбанке. Однако, топ-руководство якобы лояльно относится к этой сделке, хотя департамент лицензирования жестко выступает против.

В-шестых, Бевз и Ваврищук - люди из "старой команды". Рожкова поддержала назначение Бевза директором департамента в 2017 году, рассказал LIGA.net экс-высокопоставленный сотрудник Нацбанка. Ваврищук возглавил финстабильность во времена Валерии Гонтаревой: он пришел в Нацбанк еще раньше, чем Рожкова - в марте 2015-го.

НБУ уже не тот. Что изменилось за год при Шевченко

16 июля исполнится ровно год, как Кирилл Шевченко руководит Нацбанком.

Он возглавил НБУ при довольно скандальных обстоятельствах: прежний руководитель Яков Смолий подал в отставку, заявив о систематическом политическом давлении. Совпадение или нет, но демарш Бевза и Ваврищука произошел на годовщину заявления Смолия (1 июля 2020-го).

Смена руководства тогда вызывала опасения у рынка относительно лояльности обновленного НБУ политикам, в частности, Офису президента. На практике этот риск не реализовался, однако регулятор все же изменился. Именно смена менеджмента на многих ключевых позициях и новый подход к принятию решений - одни из самых заметных трендов с момента смены главы НБУ.

"У Шевченко коллегиальный стиль менеджмента, он охотно делегирует полномочия сильным сотрудникам, но решения принимает сам", - так описывал Шевченко в комментарии LIGA.net один из коллег банкира по Укргазбанку.

Собеседники LIGA.net в НБУ подтверждают эту характеристику, с одной - важнейшей - оговоркой: коллегиальности, которая предусматривает "право вето" у всех сотрудников топ-уровня, в регуляторе стало значительно меньше.

"В НБУ работают серьезные профессионалы. Раньше, если кто-то выступал против конкретного решения, значит, он видел очень большие риски, которые нельзя было игнорировать, - говорит экс-замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз. - Сейчас же я вижу движение в сторону принятия решений "простым большинством".

Уже через три месяца после назначения Шевченко в Нацбанке на две трети обновилось правление и ушло полтора десятка директоров департаментов. В ближайшее время заявление об уходе может написать директор департамента выездных проверок Денис Новиков, сообщили LIGA.net три высокопоставленных собеседника в НБУ. С 12 июля Нацбанк покидает старожил правления Дмитрий Сологуб.

В конце 2020-го Шевченко инициировал "выговор" Сологубу и Рожковой. Позже правление перевело Рожкову с влиятельной позиции куратора банковского надзора на должность зампреда по административным вопросам.

Срок полномочий Рожковой истекает через четыре года. Также в Нацбанке пока остаются "дошевченковские" директора департаментов методологии Наталия Иванова и банковского надзора Наталия Дегтярева.

"При Гонтаревой и Смолие система Нацбанка основывалась на внутренней свободе, в том числе, это касается высказываний, - рассказывала в одном из интервью LIGA.net Рожкова. - На мой взгляд, это была более демократичная организация. То, что я вижу сейчас - более автократичный стиль".

Значит ли это, что времена нереформированного НБУ времен глав Владимира Стельмаха и Сергея Арбузова возвращаются?

"Я считаю одним из главных достижений реформы НБУ была коллегиальность в принятии решений. Сиюминутного развала нет, - рассказал LIGA.net замглавы НБУ Сологуб. - Но мы видим общую тенденцию в стране на приостановку структурных реформ, происходящее в НБУ вписывается в нее".
 

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