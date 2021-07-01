Доллар подорожал на фоне бунта в Нацбанке. Новые законы под МВФ не помогли

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар подорожал на фоне бунта в Нацбанке. Новые законы под МВФ не помогли

23:53 30.06.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Курс доллара на валютном рынке продолжает двигаться в разные стороны. Вчера он снижался, а сегодня снова подскочил вверх: 30 июня "американец" подорожал на пять копеек, и межбанк закончил месяц в рамках 27,28-27,30 грн/$.

Наличный рынок жил своей жизнью. Здесь доллар подешевел на пять копеек на продаже и не изменился на покупке. К вечеру были зафиксированы такие средние курсы в кассах:

* 27,25-27,40 грн/$ - на продаже;
* 27,0-27,20 грн/$ - на покупке.

Банкиры хором говорят о снижении спроса на наличную валюту со стороны населения. А также отмечают, что оптовые наличные цены находятся ниже межбанка - на уровне 27,20-27,24 грн/$. Что подтверждает доминирующие продажи доллара людьми и низкий спрос.

"Укравтодор" остановил продажу доллара

На межбанке сегодня наблюдалась средняя активность. Объем сделок на Bloomberg сократился с $230 млн до $155 млн, то есть уменьшился с максимума до среднего уровня. Нацбанк на торги не выходил, для этого не было оснований.

"В целом шла ровная и спокойная торговля, бизнес закрывал месяц/квартал/полугодие. Понемногу валюту подкупали под дивиденды, но без серьезной активности. А на продаже стояли привычные экспортеры и немного банки. Торговля прошла без выпадов и эксцессов", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В предыдущие дни (25 и 29 июня) гривна укреплялась в основном за счет валютной распродажи от госагентства "Укравтодор". Оно разместило в июле еврооблигаций на $700 млн и за два дня, по подсчетам казначеев, продало на межбанке около половины этой суммы. Но сегодня автодорожники валюту уже не продавали, поставили сделки на паузу. При этом изменилось поведение их обслуживающего банка - государственного "Укрэксимбанка".

"Укрэксимбанк" больше не распродавал доллар. Более того, даже немного его прикупил сегодня. Его казначейство точно знало, что "Укравтодор" (его клиент) закончил валютную распродажу, и укрепление гривны остановится. Поэтому решил подкрепить свой валютный запас и немного подработать на спекуляциях", - рассказал директор казначейства крупного банка.

Межбанковская торговля утром стартовала резким падением курса доллара - сразу на семь копеек (ко вчерашнему закрытию), до 27,15-27,18 грн/$. Говорят, это стало реакцией на выход "Ситибанка" с продажей доллара. Дилеры решили, что он продает валюту под будущие покупки гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), однако обманулись. "Сити" продал совсем немного (под небольшого клиента) и свернул сделки. Как только банки это поняли, котировки стали двигаться наверх - сначала на 27,18-27,21 грн/$, а затем и на 27,24-27,25 грн/$.

После этого на межбанке заметили валютных покупателей, которые брали доллар под вывод дивидендов из Украины. Это еще сильнее подтолкнуло котировки наверх: они достигли 27,27-27,29 грн/$. А когда появилась информация о еще одной выплате Госказначейства в рамках возмещения по НДС (на 343,7 млн грн), рынок вышел на 27,29-27,31 грн/$. Последняя выплата не очень большая, но вчера по НДС было перечислено сразу 4,4 млрд грн, поэтому совокупно бизнес переваривал крупный объем гривны.

Впрочем, большого спроса на валюту в конце месяца не наблюдалось. Поэтому итоговой котировкой месяца стала 27,28-27,30 грн/$.

"Баланс валютного рынка в связи с паузой в продаже доллара "Укравтодором" и нерезидентами сместился в сторону покупателей, которые откатили курс гривны после резкого укрепления вторника", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Новые валютные правила и законы для МВФ

Сегодняшний день был насыщен событиями, которые активно обсуждались на финансовом рынке. Он начался с информации от Нацбанка о новом упрощении некоторых правил для валютного рынка. Это первое сообщение дня, и оно было положительно воспринято банками. Нововведения утвердили постановлением НБУ №62, и ключевые моменты коснулись населения.

Во-первых, регулятор разрешил банкам и небанковским финучреждениям продавать населению наличную инвалюту и слитки банковских металлов за безналичную гривну.

"Это упрощает процесс для людей и делает его дешевле. Не нужно будет снимать наличные с карты и платить 1% суммы за это, если необходимо купить наличный доллар/евро в поездку, например, или слиток золота/серебра в подарок. Можно расплатиться картой в отделении или в банкомате. Так выйдет дешевле и проще", - объяснил нововведение Василий Невмержицкий.

Во-вторых, Нацбанк упростил покупку украинцами иностранных ценных бумаг, позволив это свободно делать через украинские банки или брокеров. При этом регулятор будет учитывать все эти покупки не в е-лимит брокера, а на конечного покупателя - то есть в лимит каждого физлица в отдельности. На текущий момент украинцам позволено ежегодно выводить за границу €200 тысяч: вкладывать их на счета иностранных банков, покупать иностранные ценные бумаги и т.д. (в феврале 2021 года этот е-лимит был повышен со €100 тыс. до €200 тыс.).

"Власти пытаются подогреть интерес людей к покупке ценных бумаг, и иностранных в том числе. Может, чтобы они потренировались в покупках акций всемирно известных раскрученных брендов вроде Apple или Microsoft, а затем обратили внимание и на наши бумаги. Чтобы людям не приходилось тратить много на комиссии, пользуясь услугами западных брокеров, им разрешили попробовать поработать через наши банки и сделать так, чтобы это было выгодно при небольших покупках. Наши банки сейчас как раз готовят мобильные приложения для тех, кто захочет купить иностранных акций на небольшие суммы - на 500-1000 долларов. А Нацбанк упростил им и пользователям все процедуры. Банк соберет у людей, скажем, 100 небольших заявок на покупку акций западной компании и сможет через себя купить на украинцев одним лотом пачку бумаг, а затем распределит их по счетам. В рамках лимитов (на вывод капитала за границу) каждого физлица", - уточнил Невмержицкий.

Снятие ограничений и упрощение правил валютного рынка всегда приветствуются банками, поэтому постановление Нацбанка №62 восприняли положительно.

Еще одна важная для финансистов новость - это принятие сегодня Верховной Радой двух банковских законопроектов во втором чтении: №4367 о корпоративном управлении банков и №4364 о платежных системах. Также был проголосован в первом чтении законопроект №5542-1, который втрое повышает сумму гарантированного вклада в банке (с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн) для всех украинских вкладчиков, но отменяет 100% госгарантию по депозитам (на всю сумму вложения) в Ощадбанке - он становится членом Фонда гарантирования вкладов физлиц и его можно ставить на приватизацию.

Эти законы входили в пакет требований МВФ, что финансисты восприняли как шаг к получению Украиной кредитного транша.

Уход Бевза и реакция МВФ

Однако после сообщений из Рады появилась новость, перечеркнувшая весь позитив. Это заявление от директора департамента лицензирования Нацбанка Александра Бевза, который написал, что увольняется из НБУ. Причем не сам, а вместе с восемью другими руководителями своего подразделения. Бевз обвинил руководство регулятора в нарушении независимой работы отдельных органов НБУ, автономии отдельных департаментов и в проблемах с "формированием своей профессиональной позиции".

МВФ требовал соблюдения всех этих требований от правления Нацбанка еще при Валерии Гонтаревой, настаивал на децентрализации власти в НБУ. А сейчас было публично заявлено о нарушении его требований.

Пресс-служба Нацбанка опровергла обвинения Бевза и заверила, что регулятор сохраняет принцип коллегиальности. А также уточнила, что в штате департамента лицензирования находится 107 человек, и пообещала, что увольнение девятерых не остановит работу подразделения. Однако новость все равно воспринималась плохо. Многие назвали заявление Александра Бевза демаршем и диверсией, целью которых было умышленное осложнение отношений Украины с МВФ.

"Очень похоже на детскую диверсию. Она не просто так совпала с настоящим прорывом по принятию ключевых банковских законопроектов Верховной Радой - важных документов, в которые вносилось более тысячи правок и которые входили в пакет МВФ. Это был поворотный момент, и тут появляется такое заявление. В чем-то детское и наивное. Ведь все понимают, что на рынке сейчас много безработных банкиров, причем квалифицированных и опытных. Так что уволившуюся сгоряча эмоциональную молодежь довольно быстро заменят. Ребят даже немного жаль, ведь им сейчас будет непросто найти новое рабочее место. К тому же, по действующему законодательству, они не имеют права год работать в финансовом секторе (из-за того, что работали в регуляторе)", - прокомментировал ситуацию член Совета Национального банка Василий Горбаль.

Финансисты ждут, что эта отставку будут обсуждать Кирилл Шевченко и МВФ, и главе Нацбанке снова придется убеждать кредитора в том, что в НБУ никто не узурпирует власть, и что решения регулятора принимаются коллегиально, на чем настаивал Международный валютный фонд.

Статьи по теме:

30.06.21 Из НБУ уходит еще один топ-менеджер
Глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук заявил, что разделяет мнение коллег из департамента лицензирования о ситуации в НБУ.

Как отреагируют иностранцы и курс

Банкиры допускают некоторое охлаждение отношений Украины и МВФ, однако уверяют, что это не сильно повлияет на интерес иностранцев к нашим ОВГЗ и на приток доллара в Украину.

"Действительно, в этот вторник Минфин уменьшил объем размещения своих гособлигаций до 2,5 млрд грн. Но, думаю, что это произошло из-за переходного периода "Расчетного центра" (обслуживает ОВГЗ), который сдавал в конце июня банковскую лицензию. Есть определенные технические моменты с зачислением ценных бумаг на счета, о чем РЦ заранее предупреждал, из-за чего иностранцы и сделали небольшую паузу в покупке наших бумаг. Считаю, что она продлится недолго, интерес к ОВГЗ со стороны нерезидентов возобновится и к нам снова потечет доллар", - заверил "Страну" финансовый эксперт Владислав Кравец.

Пока казначеи прогнозируют сохранение текущих курсовых уровней. 1 июля старт межбанка ждут в рамках 27,25-27,30 грн/$, а курсовое движение допускается в более широком диапазоне - 27,25-27,35 грн/$.
 

ПО РУБРИКАМ

30.06 Доллар подорожал на фоне бунта в Нацбанке. Новые законы под МВФ не помогли

30.06 НБУ сделал потребительское кредитование менее привлекательным для банков

30.06 Нацбанк начал сворачивать программу долгосрочного рефинансирования банков

30.06 Из НБУ уходит еще один топ-менеджер

30.06 Депозитные ставки для физлиц 30.06.21

30.06 НБУ разрешил бизнесу самостоятельно формировать перечень лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карточки

30.06 Цены на строймонтажработы в Украине в мае возросли на 16,8% - Госстат

30.06 Крейг Райт выиграл суд по делу о white paper биткоина

30.06 «НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка идут все руководители департамента

30.06 Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч

30.06 Рада изменила процедуру ликвидация банков

30.06 Фонду гарантирования вкладов разрешили судиться в интересах кредиторов проблемных банков

30.06 Качество платежных услуг возрастет: Рада приняла закон во втором чтении

30.06 Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ «банковский» закон

30.06 Курс евро стабилен к доллару 30 июня после выхода статистики по еврозоне

• дальше…

30.06 Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

30.06 Последние солдаты бундесвера покинули Афганистан

30.06 ЕС продлил пошлины на импорт стали на три года

29.06 ЕСПЧ определил, когда заслушает дело против России по Донбассу

29.06 Число долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

29.06 В Турции начали строить канал, который пройдет параллельно Босфору

29.06 Исполнительный совет МВФ ожидает распределения SDR на $650 млрд до сентября

29.06 США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке

29.06 Беларусь приостановила участие в «Восточном партнерстве» и отзывает посла в ЕС

29.06 Глава Минздрава Британии ушел в отставку, потому что поцеловал свою девушку вопреки ковидным правилам

29.06 Премьер Швеции после вотума недоверия ушел в отставку

29.06 Минобороны Британии извинилось за потерю секретных документов о «Дефендере»

29.06 ЕС дал согласие на подписание с Украиной соглашения об «открытом небе»

25.06 В Беларуси на год отодвинули местные выборы. На что это повлияет?

25.06 Саммит ЕС предпочел диалогу с Путиным санкции против Москвы

• дальше…

24.06 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

24.06 Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

16.06 Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

16.06 Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

15.06 МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

15.06 Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

15.06 Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

11.06 Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева сократилась на 70% - АСНУ

11.06 Жилье в формате «город в городе» по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение

09.06 Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут

07.06 Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

03.06 Ассоциация Аюрведа–Йога объявила о проведении всеукраинского видео чемпионата по йоге

03.06 С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings

• дальше…

30.06 Большая цена маленькой наглости. Сумеет ли Запад выдавить из Зеленского судебную реформу

30.06 «НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка идут все руководители департамента

30.06 Расследование дела вагнеровцев: Положит ли ВСК начало импичменту Зеленского

30.06 Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

30.06 Зачем ФОПы решили отнести гроб Зеленскому - интервью с Алексеем Голобуцким

30.06 Рада приняла в целом законопроект об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

29.06 ЕСПЧ определил, когда заслушает дело против России по Донбассу

29.06 5 острых вопросов про украинскую евроинтеграцию: что не вошло в отчеты правительства

29.06 Срочный ремонт разрисованных дверей в Офисе Зеленского в обход тендера обошелся в 235 тысяч

29.06 Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику

29.06 Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО

29.06 Позитив недели. Наш ВПК представил новинки на выставке в Киеве

25.06 Предприятия Group DF Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции СНБО

25.06 Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»

25.06 Признания, подозрения и угрозы: О чем рассказал Зеленский «1+1» и как это ему вылезет боком

• дальше…

30.06 Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее «соглашение о ненападении»

30.06 Apple открыла официальный офис в Украине

30.06 Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км

30.06 Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года

30.06 Совершён первый в истории междугородний перелёт на автомобиле. AirCar умеет трансформироваться из машины в самолёт и обратно

30.06 Jeep представил самую хардкорную версию Wrangler

30.06 Zoom купила стартап Kites для перевода разговоров в реальном времени

30.06 Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr

29.06 Из LinkedIn утекли данные 92 % всех учётных записей, они продаются в интернете

29.06 Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд, если потребуется

29.06 Представлена недорогая технология зарядки смартфонов за 5 минут

29.06 Windows 11 поддерживает динамическую частоту экрана для экономии заряда аккумулятора ноутбука

29.06 Потоковый игровой сервис Microsoft xCloud заработал через браузер на любых устройствах

29.06 Volkswagen завершит продажи машин с ДВС через 12-14 лет

29.06 В США представлена концепция атомной «батарейки» мощностью 10 МВт

• дальше…

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно