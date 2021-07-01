Доллар подорожал на фоне бунта в Нацбанке. Новые законы под МВФ не помогли

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Курс доллара на валютном рынке продолжает двигаться в разные стороны. Вчера он снижался, а сегодня снова подскочил вверх: 30 июня "американец" подорожал на пять копеек, и межбанк закончил месяц в рамках 27,28-27,30 грн/$.

Наличный рынок жил своей жизнью. Здесь доллар подешевел на пять копеек на продаже и не изменился на покупке. К вечеру были зафиксированы такие средние курсы в кассах:

* 27,25-27,40 грн/$ - на продаже;

* 27,0-27,20 грн/$ - на покупке.

Банкиры хором говорят о снижении спроса на наличную валюту со стороны населения. А также отмечают, что оптовые наличные цены находятся ниже межбанка - на уровне 27,20-27,24 грн/$. Что подтверждает доминирующие продажи доллара людьми и низкий спрос.

"Укравтодор" остановил продажу доллара

На межбанке сегодня наблюдалась средняя активность. Объем сделок на Bloomberg сократился с $230 млн до $155 млн, то есть уменьшился с максимума до среднего уровня. Нацбанк на торги не выходил, для этого не было оснований.

"В целом шла ровная и спокойная торговля, бизнес закрывал месяц/квартал/полугодие. Понемногу валюту подкупали под дивиденды, но без серьезной активности. А на продаже стояли привычные экспортеры и немного банки. Торговля прошла без выпадов и эксцессов", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В предыдущие дни (25 и 29 июня) гривна укреплялась в основном за счет валютной распродажи от госагентства "Укравтодор". Оно разместило в июле еврооблигаций на $700 млн и за два дня, по подсчетам казначеев, продало на межбанке около половины этой суммы. Но сегодня автодорожники валюту уже не продавали, поставили сделки на паузу. При этом изменилось поведение их обслуживающего банка - государственного "Укрэксимбанка".

"Укрэксимбанк" больше не распродавал доллар. Более того, даже немного его прикупил сегодня. Его казначейство точно знало, что "Укравтодор" (его клиент) закончил валютную распродажу, и укрепление гривны остановится. Поэтому решил подкрепить свой валютный запас и немного подработать на спекуляциях", - рассказал директор казначейства крупного банка.

Межбанковская торговля утром стартовала резким падением курса доллара - сразу на семь копеек (ко вчерашнему закрытию), до 27,15-27,18 грн/$. Говорят, это стало реакцией на выход "Ситибанка" с продажей доллара. Дилеры решили, что он продает валюту под будущие покупки гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), однако обманулись. "Сити" продал совсем немного (под небольшого клиента) и свернул сделки. Как только банки это поняли, котировки стали двигаться наверх - сначала на 27,18-27,21 грн/$, а затем и на 27,24-27,25 грн/$.

После этого на межбанке заметили валютных покупателей, которые брали доллар под вывод дивидендов из Украины. Это еще сильнее подтолкнуло котировки наверх: они достигли 27,27-27,29 грн/$. А когда появилась информация о еще одной выплате Госказначейства в рамках возмещения по НДС (на 343,7 млн грн), рынок вышел на 27,29-27,31 грн/$. Последняя выплата не очень большая, но вчера по НДС было перечислено сразу 4,4 млрд грн, поэтому совокупно бизнес переваривал крупный объем гривны.

Впрочем, большого спроса на валюту в конце месяца не наблюдалось. Поэтому итоговой котировкой месяца стала 27,28-27,30 грн/$.

"Баланс валютного рынка в связи с паузой в продаже доллара "Укравтодором" и нерезидентами сместился в сторону покупателей, которые откатили курс гривны после резкого укрепления вторника", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Новые валютные правила и законы для МВФ

Сегодняшний день был насыщен событиями, которые активно обсуждались на финансовом рынке. Он начался с информации от Нацбанка о новом упрощении некоторых правил для валютного рынка. Это первое сообщение дня, и оно было положительно воспринято банками. Нововведения утвердили постановлением НБУ №62, и ключевые моменты коснулись населения.

Во-первых, регулятор разрешил банкам и небанковским финучреждениям продавать населению наличную инвалюту и слитки банковских металлов за безналичную гривну.

"Это упрощает процесс для людей и делает его дешевле. Не нужно будет снимать наличные с карты и платить 1% суммы за это, если необходимо купить наличный доллар/евро в поездку, например, или слиток золота/серебра в подарок. Можно расплатиться картой в отделении или в банкомате. Так выйдет дешевле и проще", - объяснил нововведение Василий Невмержицкий.

Во-вторых, Нацбанк упростил покупку украинцами иностранных ценных бумаг, позволив это свободно делать через украинские банки или брокеров. При этом регулятор будет учитывать все эти покупки не в е-лимит брокера, а на конечного покупателя - то есть в лимит каждого физлица в отдельности. На текущий момент украинцам позволено ежегодно выводить за границу €200 тысяч: вкладывать их на счета иностранных банков, покупать иностранные ценные бумаги и т.д. (в феврале 2021 года этот е-лимит был повышен со €100 тыс. до €200 тыс.).

"Власти пытаются подогреть интерес людей к покупке ценных бумаг, и иностранных в том числе. Может, чтобы они потренировались в покупках акций всемирно известных раскрученных брендов вроде Apple или Microsoft, а затем обратили внимание и на наши бумаги. Чтобы людям не приходилось тратить много на комиссии, пользуясь услугами западных брокеров, им разрешили попробовать поработать через наши банки и сделать так, чтобы это было выгодно при небольших покупках. Наши банки сейчас как раз готовят мобильные приложения для тех, кто захочет купить иностранных акций на небольшие суммы - на 500-1000 долларов. А Нацбанк упростил им и пользователям все процедуры. Банк соберет у людей, скажем, 100 небольших заявок на покупку акций западной компании и сможет через себя купить на украинцев одним лотом пачку бумаг, а затем распределит их по счетам. В рамках лимитов (на вывод капитала за границу) каждого физлица", - уточнил Невмержицкий.

Снятие ограничений и упрощение правил валютного рынка всегда приветствуются банками, поэтому постановление Нацбанка №62 восприняли положительно.

Еще одна важная для финансистов новость - это принятие сегодня Верховной Радой двух банковских законопроектов во втором чтении: №4367 о корпоративном управлении банков и №4364 о платежных системах. Также был проголосован в первом чтении законопроект №5542-1, который втрое повышает сумму гарантированного вклада в банке (с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн) для всех украинских вкладчиков, но отменяет 100% госгарантию по депозитам (на всю сумму вложения) в Ощадбанке - он становится членом Фонда гарантирования вкладов физлиц и его можно ставить на приватизацию.

Эти законы входили в пакет требований МВФ, что финансисты восприняли как шаг к получению Украиной кредитного транша.

Уход Бевза и реакция МВФ

Однако после сообщений из Рады появилась новость, перечеркнувшая весь позитив. Это заявление от директора департамента лицензирования Нацбанка Александра Бевза, который написал, что увольняется из НБУ. Причем не сам, а вместе с восемью другими руководителями своего подразделения. Бевз обвинил руководство регулятора в нарушении независимой работы отдельных органов НБУ, автономии отдельных департаментов и в проблемах с "формированием своей профессиональной позиции".

МВФ требовал соблюдения всех этих требований от правления Нацбанка еще при Валерии Гонтаревой, настаивал на децентрализации власти в НБУ. А сейчас было публично заявлено о нарушении его требований.

Пресс-служба Нацбанка опровергла обвинения Бевза и заверила, что регулятор сохраняет принцип коллегиальности. А также уточнила, что в штате департамента лицензирования находится 107 человек, и пообещала, что увольнение девятерых не остановит работу подразделения. Однако новость все равно воспринималась плохо. Многие назвали заявление Александра Бевза демаршем и диверсией, целью которых было умышленное осложнение отношений Украины с МВФ.

"Очень похоже на детскую диверсию. Она не просто так совпала с настоящим прорывом по принятию ключевых банковских законопроектов Верховной Радой - важных документов, в которые вносилось более тысячи правок и которые входили в пакет МВФ. Это был поворотный момент, и тут появляется такое заявление. В чем-то детское и наивное. Ведь все понимают, что на рынке сейчас много безработных банкиров, причем квалифицированных и опытных. Так что уволившуюся сгоряча эмоциональную молодежь довольно быстро заменят. Ребят даже немного жаль, ведь им сейчас будет непросто найти новое рабочее место. К тому же, по действующему законодательству, они не имеют права год работать в финансовом секторе (из-за того, что работали в регуляторе) ", - прокомментировал ситуацию член Совета Национального банка Василий Горбаль.

Финансисты ждут, что эта отставку будут обсуждать Кирилл Шевченко и МВФ, и главе Нацбанке снова придется убеждать кредитора в том, что в НБУ никто не узурпирует власть, и что решения регулятора принимаются коллегиально, на чем настаивал Международный валютный фонд.

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Как отреагируют иностранцы и курс

Банкиры допускают некоторое охлаждение отношений Украины и МВФ, однако уверяют, что это не сильно повлияет на интерес иностранцев к нашим ОВГЗ и на приток доллара в Украину.

"Действительно, в этот вторник Минфин уменьшил объем размещения своих гособлигаций до 2,5 млрд грн. Но, думаю, что это произошло из-за переходного периода "Расчетного центра" (обслуживает ОВГЗ), который сдавал в конце июня банковскую лицензию. Есть определенные технические моменты с зачислением ценных бумаг на счета, о чем РЦ заранее предупреждал, из-за чего иностранцы и сделали небольшую паузу в покупке наших бумаг. Считаю, что она продлится недолго, интерес к ОВГЗ со стороны нерезидентов возобновится и к нам снова потечет доллар", - заверил "Страну" финансовый эксперт Владислав Кравец.

Пока казначеи прогнозируют сохранение текущих курсовых уровней. 1 июля старт межбанка ждут в рамках 27,25-27,30 грн/$, а курсовое движение допускается в более широком диапазоне - 27,25-27,35 грн/$.