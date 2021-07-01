Финансовые новости
- |
- 01.07.21
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Из НБУ уходит еще один топ-менеджер
23:22 30.06.2021 |
Директор департамента НБУ по финансовой стабильности Виталий Ваврищук заявил о завершении работы в Нацбанке.
"Сегодня сообщил о решении коллегам. Сроки буду обсуждать с новым заместителем главы НБУ - куратором департамента финансовой стабильности (с 12 июля действующий куратор направления в руководстве Нацбанка Дмитрий Сологуб уходит в отставку, имя его преемника пока неизвестно, - Ред.)".
Ранее 30 июля стало известно об одновременной отставке девяти руководителей департамента НБУ по лицензированию во главе с директором Александром Бевзом. Решение Бевз объяснил "централизацией принятия решений в одних руках". Ваврищук отметил, что "полностью разделяет позицию коллег".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Из НБУ уходит еще один топ-менеджер
|Большая цена маленькой наглости. Сумеет ли Запад выдавить из Зеленского судебную реформу
|«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка идут все руководители департамента
|Расследование дела вагнеровцев: Положит ли ВСК начало импичменту Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Зачем ФОПы решили отнести гроб Зеленскому - интервью с Алексеем Голобуцким
|Как проходят первые льготные растаможки евроблях
|«Укравтодор» 29 июня залил межбанк долларом. Валюта под ОВГЗ не зашла
|5 острых вопросов про украинскую евроинтеграцию: что не вошло в отчеты правительства
|Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику
|Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО
Это интересно
|Из LinkedIn утекли данные 92 % всех учётных записей, они продаются в интернете
|Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд, если потребуется
|Один из богатейших держателей криптовалюты утонул на море во время купания
|Представлена недорогая технология зарядки смартфонов за 5 минут
|Windows 11 поддерживает динамическую частоту экрана для экономии заряда аккумулятора ноутбука
|Потоковый игровой сервис Microsoft xCloud заработал через браузер на любых устройствах
|Volkswagen завершит продажи машин с ДВС через 12-14 лет