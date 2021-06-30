Как проходят первые льготные растаможки евроблях

Алисия Педякшева / UBR.ua

Водители, желающие растаможить свои евробляхи одними из первых, столкнулись с неожиданными проблемами.

Это - и очереди на пропускных пунктах, и брокеры-мошенники. Не обошлось и без пробелов в законе, который каждая сторона решила интерпретировать по-своему.

Подводные камни растаможки

В работу включились как непрофессиональные брокеры, которые до этого оформляли на таможне лук, текстиль и электронику и не знакомы со спецификой заполнения деклараций на авто, так и мошенники, завлекающие более низкой ценой услуг в $100 и целенаправленно предлагающие фейковые документы.

Водители, которые решили сэкономить, попадают в ситуацию, когда автомобиль по поддельным документам не просто не растамаживают, а и нарываются на жесткие санкции - транспортное средство конфисковывают, человека задерживают и вручают протокол на 34 тыс. грн.

"Наибольшая проблема - документы. Бывает, что они неправильные, там есть какие-то незаконные предписания, поддельные доверенности, свидетельства о регистрации. Кроме того, машина должна быть снята с учета заграницей в условиях карантина. Очевидно, что человек сам не поедет, поскольку есть ограничения. Значит, будет пользоваться услугами посредников", - заметил глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Теоретически подать таможенную декларацию водитель может и самостоятельно через веб-портал "Единое Окно", но здесь есть риск: за неправильное заполнение предусмотрен штраф от 8500 грн за неправдивые данные. И никто не будет разбираться, ошибся ли водитель случайно или просто хотел заплатить меньше налогов.

Сколько стоит брокер и сама растаможка

Квалифицированный брокер возьмет за свои услуги $250. Еще 200-300 евро уйдет на подготовку документов, 2700-3200 грн - за сертификацию автомобиля, $1000-1300 - на саму растаможку и 3% от стоимости автомобиля - постановка на учет.

Все вместе обойдется порядка 2000 евро, которые нужно иметь на руках.

Именно отсутствие денег эксперты называют тем фактором, который пока еще сдерживает автовладельцев от массовой растаможки евроблях. Многие ждут до последнего и откладывают процедуру на осень. Но здесь есть свои нюансы.

"Просто кто-то хочет набрать заказы на строительство летом, кто-то едет на заработки, остальные так себя психологически настроили, что растамаживаться будут осенью. Ошибочно не осознавая, что времени мало, а некоторые процедуры, например, снятие с учета в Литве, Польше занимает много времени из-за больших очередей - иногда это занимает месяц-полтора. Представьте, если человек в октябре только надумает сниматься с учета? Все, он уже не успеет растаможиться", - делится опытом юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук.

Процесс затягивается

Усложнили ситуацию со сроками и ограничения по пересечению границ из-за Covid-19: выехать в Литву и Польшу самостоятельно не получится и придется прибегать к услугам посредников. Но их количество на данный момент ограниченное, а заказов уже набрано на месяцы вперед. Поэтому со всеми не справляются, весь процесс затягивается.

Много времени занимает и поиск изначального владельца, с которым необходимо подписать договор купли-продажи. Поэтому те, кто одними из первых прошел или проходит льготную процедуру сейчас были готовы к тому, что данный закон примут и имели на руках весь пакет документов, деньги и пр.

В таком случае на сертификацию, растаможку и постановку на учет требуется не более двух дней.

Точных цифр по количеству оформленных таким образом авто таможенная служба пока не называет. Известно, что за первый день процедуру прошли 60 евроблях, а более глобально оценить ситуацию, скорее всего, можно будет через месяц действия закона.

По данным ОО "Авто Евро Сила" по итогам прошлой недели растаможку при их содействии пройдут около 200 автомобилей. В день это обычно стабильно от 25 до 50 водителей, занятость по каждому - до 3 часов. Уже сейчас заявок на подготовку документов у них принято от более 14 тыс. человек.

Хотя о пике говорить рано: еще не все смирились с мыслью, что машину все-таки нужно растаможивать и заняли выжидательную позицию.

Да и в целом эксперты говорят, что как такового ажиотажа может и не быть, поскольку большинство растаможились или продали свои машины на запчасти еще во время первой волны легализации в 2018 году. И цифра в 900 тыс. евроблях, озвученная таможней на конец 2020 года, может быть существенно ниже.

"На тех или иных терминалах бывает, что люди стоят в очереди, потому что на этих же пунктах оформляются еще и товары, грузы, фуры и т.д. Очевидно, что есть пропускная система того или иного терминала, поэтому могут быть какие-то очереди. Но какой-то пиковой нагрузки не наблюдается. Думаю, что она может быть, как в 2018 году, где-то во второй половине отведенного срока, то есть через 3 месяца. Но по нашим подсчетам, не более 30-50 тыс. евроблях будут оформлены на протяжении этого полугодичного периода легализации", - говорит Бучацкий.

Этому могут способствовать и различные расхождения в интерпретации некоторых пунктов закона со стороны водителей и таможенной службы.

Проблемы с перезаездом из РФ

Одной из наиболее частых проблем на данный момент является ситуация, когда водителю нужно сделать очередной перезаезд. Он приезжает на пропускной пункт, граничащий с Россией, а в итоге попадает под запрет льготной растаможки автомобиля, ввезенного с территории страны-агрессора.

"Оказалось, что ошибочно не учли этот нюанс, когда люди делали перезаезд. Они даже не заезжали в Россию, а "въезжали" со стороны России, но даже границу, российского шлагбаума не видели. Они разворачивались на нейтральной территории и заезжали назад. Но документально это называется "двигались со стороны РФ". И так прописано в законе, что эти транспортные средства, которые двигаются со стороны России, не оформляют", - рассказывает Казачук.

О подобных случаях рассказывают автомобилисты из Сумской и Харьковской областей, но их стараются решать методом перегоров: убеждают инспекторов, что хоть транспорт и движется со стороны России, но движется он "не оттуда", и подлежит таможенному оформлению. До судов такие дела пока не доходили.

В целом эксперты говорят, что те, кто хотят и планировали растаможить машины - они это сделают. Те же, кто столкнется с проблемами и не смогут восстановить документы, найти владельца и т.д., придется либо сдавать евробляху на разборку, либо думать, как ее вывезти за границу и там же и оставить.