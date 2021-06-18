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ОАСК остановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко из «Нафтогаза»
14:56 18.06.2021 |
Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"Суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления об обеспечении иска и, как следствие, о наличии оснований и необходимости принятия мер ее обеспечения, поскольку их непринятие может существенно осложнить исполнение решения суда или эффективную защиту, или восстановления нарушенных или оспариваемых прав, или интересов истца", - говорится в сообщении.
При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.
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"Сейчас, принятие мер обеспечения иска суд считает вынужденной мерой, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы", - пояснили в суде.
Также сообщается, что ОАСК открыл производство по делу по иску Шмыгаля, который судится с НАПК об отмене предписания.
"Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня", - добавили в суде.
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