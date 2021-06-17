Урок для Банковой от Вашингтона. Удастся ли Новикову стать надзирателем над Зеленским

Юрий Вишневский / Деловая столица

В украинской политике появился новый игрок. Очень амбициозный и с довольно серьезными властными полномочиями.

Речь об Александре Новикове - председателе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Эту должность Новиков занимает с 15 января 2020 г., то есть уже почти полтора года. Однако до последнего времени он был малозаметной фигурой, и это не удивительно, поскольку он не располагал существенной поддержкой. Теперь у него такая поддержка есть. И это сразу же проявилось в том, что он позволил себе громкое требование к Кабмину - отменить назначение Юрия Витренко главой правления НАК «Нафтогаз Украины».

Поддержка для амбиций

Те, кто знаком с Новиковым, говорят, что его амбициозность бросается в глаза. Впрочем, он и сам выставляет напоказ свою высокую самооценку. В октябре прошлого года в интервью «Украинской правде» он похвастался: «Где бы я ни работал, я был очень эффективный и самый эффективный из всех».

Именно эта амбициозность и подвигла его участвовать в конкурсах на высокие должности. В том же интервью он пояснил, почему после 15 лет работы в прокуратуре он подался в НАПК: «Это естественно, потому что я баллотировался на руководителя Антикоррупционной прокуратуры, меня комиссия в 2015 году рекомендовала на первого заместителя, заместителя руководителя этой прокуратуры. И как только появилась какая-то должность, где можно принять участие в конкурсе, я сразу принял участие. То есть это была целенаправленная работа».

Конкурс проводила конкурсная комиссия, назначенная правительством Алексея Гончарука. Она состояла из трех международных экспертов (Тильман Хоппе, Горан Клименчич, Майкл Сирс) и трех украинских активистов (Виталий Шабунин, Екатерина Рыженко, Ольга Кобылинская). Новиков действительно победил сам. 16 декабря 2019 г. на финальном заседании, которое транслировало правительство, кандидатуру Новикова единогласно поддержали все шесть членов конкурсной комиссии.

Но именно потому, что его никто не продвигал, он на должности главы НАПК не имел влиятельных союзников. Казалось бы, его должны были поддерживать записные антикоррупционеры типа того же Шабунина. Но они смотрели на него свысока, считая мелким деятелем по сравнению с директором НАБУ Артемом Сытником, которого они сделали своим знаменем. Аналогичное отношение было и со стороны Вашингтона и других западных партнеров.

Но как раз сейчас для Новикова открылось окно возможностей. На Западе, мягко говоря, разочарованы Сытником, под руководством которого НАБУ растеряло доверие украинцев. К тому же Сытник - «хромая утка», его семилетний срок полномочий истекает через десять месяцев. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже почти десять месяцев без руководителя (конкурс сейчас фактически заблокирован по указанию с Банковой). В этой ситуации НАПК оказывается единственной эффективной структурой с полномочным руководителем.

В начале июня Новиков отправился на две недели в США для участия в специальной сессии генассамблеи ООН против коррупции. Этот визит он использовал для встречи с рядом представителей администрации Джо Байдена. И темы их бесед были очень интересные.

В частности, заместитель помощника генпрокурора США Брюс Суорц обсудил с Новиковым налаживание обмена информацией об американских активах украинских чиновников. «Приоритет НАПК - обеспечить неотвратимость наказания за коррупцию. В том числе и для тех коррупционеров, которые пытаются скрыть свое состояние в США и других странах. Для этого нам особенно важно получать качественные данные, которые могут служить надежными доказательствами в судах», - пояснил Новиков по итогам встречи.

Также он побеседовал с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом и похвастался ему о своих новых возможностях в контроле над финансированием партий. «НАПК системно работает над обеспечением прозрачности финансирования политических партий для того, чтобы сделать невозможным незаконное использование средств налогоплательщиков. В частности, 11 мая введен в промышленную эксплуатацию реестр отчетов политических партий POLITDATA», - сообщил Новиков.

После этих и других встреч Новиков обрел уверенность в том, что у него есть крепкая поддержка в Вашингтоне. И сразу по возвращении в Киев он заставил всех вертеться вокруг себя - Банковую, Кабмин, «слуг народа», журналистов, - потребовав от правительства отменить назначение Витренко в «Нафтогаз».

Скандал вокруг Витренко

История эта развивается очень бурно. Суть в том, что Новиков воспользовался статьей 26 закона «О предотвращении коррупции», где говорится, что бывший чиновник в течение года после увольнения с госслужбы не должен принимать участие в руководстве компаниями, на которые он влиял в течение года до увольнения. Витренко с 21 декабря 2020 г. до 28 апреля 2021 г. исполнял обязанности министра энергетики и системно участвовал в подготовке решений по деятельности «Нафтогаза». На этом основании 14 июня НАПК направил премьер-министру Денису Шмыгалю предписание отменить распоряжение Кабмина о назначении Витренко главой правления «Нафтогаза» и контракт с ним.

На это сразу же отреагировали сам Витренко и министр юстиции Денис Малюська, которые заявили, что оспорят предписание Новикова в суде. В частности, Малюська считает, что статья 26 не распространяется на Витренко, поскольку тот работал в Минэнерго менее года. В принципе, действительно статью 26 можно толковать по-разному, да и вообще судебный процесс мог бы быть очень долгим. И если бы Новиков не имел за спиной поддержки, то его шансы изгнать Витренко из «Нафтогаза» были бы сомнительными.

Но в том-то и дело, что сейчас у Новикова есть поддержка. 16 июня глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» англичанка Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко. «Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение главы правления. С целью обеспечения соблюдения наивысших стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины», - говорится в заявлении Споттисвуд.

По ее словам, после обнародования НАПК предписания о том, что назначение Витренко является незаконным и его нужно отменить, она обсудила ситуацию с Шмыгалем и Малюськой. Споттисвуд отмечает, что Шмыгаль обязался принять окончательное решение о прекращении контракта с Витренко в течение 10 рабочих дней, начиная с 15 июня.

В тот же день появилась информация о том, что на Банковой уже начали обсуждение кандидатур на замену Витренко. Так что развязка этой истории может наступить быстро.

Известно, что в Вашингтоне были шокированы и очень недовольны внезапной заменой Андрея Коболева на Юрия Витренко. Госсекретарь США Энтони Блинкен имел возможность высказать это Владимиру Зеленскому во время визита в Киев 6 мая. Похоже, в Вашингтоне решили преподать Банковой урок. И Новиков со своими полномочиями оказался как нельзя кстати.

Инструменты в руках Новикова

Конечно, ситуацию с «Нафтогазом» и Витренко можно назвать экстраординарной. В том смысле, что вряд ли она повторится в каких-то других компаниях. Однако это не значит, что Новиков - игрок одного дня. У него есть целый ряд довольно серьезных инструментов для влияния на политическую жизнь в Украине. И при наличии западной поддержки он, скорее всего, захочет ими воспользоваться.

В связи с этим нелишне вспомнить первую крупную победу Новикова во главе НАПК - над первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым. Этого человека привела в ГБР Ирина Венедиктова. Когда она сменила кресло директора ГБР на кресло генпрокурора, Новиков стал добиваться увольнения Бабикова, ссылаясь на наличие у того конфликта интересов. И в конце октября прошлого года и.о. директора ГБР Алексей Сухачев действительно уволил Бабикова, ссылаясь на ст. 34 закона «О предотвращении коррупции». В этой статье говорится, что основанием для увольнения чиновника может быть «реальный или потенциальный конфликт интересов».

Тут важно то, что формулировка этого понятия достаточно расплывчата, чтобы под нее можно было подвести едва ли не любого чиновника. И с помощью этого инструмента Новиков при желании может выбить из игры фигуры куда крупнее Бабикова.

Еще один инструмент - электронные декларации чиновников. Сейчас они бесполезны, но в ближайшее время должен быть принят законопроект №4651 с поправками Зеленского, которые возвращают тюремные сроки за умышленное вранье в е-декларациях. Получается, Зеленский фактически сам усиливает Новикова, который в истории с Витренко уже показал, что способен играть против Офиса президента. Так что можно ожидать от Новикова новых интересных ходов.