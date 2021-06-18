МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами

Ростислав Шаправский / РБК-Украина

Украина рассчитывает осенью получить транш от МВФ, заявил Владимир Зеленский. Если же денег не будет, страна все равно избежит глобальных проблем, уверен президент. Тем не менее крупнейшие в этом году выплаты по госдолгу приходятся на сентябрь. А, учитывая сказанное Зеленским, правительству придется платить кредиторам без помощи МВФ, и уже скоро искать "окно" для займов на внешних рынках.

Кабинету министров в этом году нужно не только много одалживать, чтобы финансировать "ковидные" программы, но и много отдавать кредиторам. Пик выплат по госдолгу приходится на сентябрь. Через три месяца Минфину предстоит вернуть около 3 млрд долларов внешних долгов. Всего же сентябрьские платежи с учетом других обязательств совокупно составят 104 млрд гривен. Это шестая часть всех трат по госдолгу из запланированных на 2021 год.

Кому и сколько платить? Почти 2 млрд долларов - это погашение двух выпусков еврооблигаций 2015 и 2016 годов. Пятилетние евробонды - на 1 млрд долларов - Украина выпускала под государственные гарантии США с рекордно низкой ставкой 1,471%. Кабмин Владимира Гройсмана тогда направил деньги на социальные и пенсионные выплаты.

Еще в прошлом году глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускал, что власти смогут договориться с администрацией Джо Байдена о новых гарантиях со стороны США, чтобы Украина могла рефинансировать долг 2016 года. Больше украинская сторона эту тему не поднимала, по крайней мере, публично политики не говорили о намерениях обращаться в Вашингтон с такой просьбой.

Запрыгнуть в последний вагон

Куда важнее для команды власти было заручиться поддержкой МВФ, завершив пересмотр программы и получив транши, в том числе и для выплаты ранее взятых долгов. Но история с отменой электронного декларирования Конституционным судом, конфликты вокруг НАБУ и промедление с судебной реформой максимально затормозили переговоры с Фондом.

Украинские власти, с одной стороны, декларируют приверженность ранее взятым на себя обязательствам перед Фондом, но с другой - полунамеками упрекают кредитора в чрезмерной неуступчивости и нежелании войти в непростое положение воюющей страны. Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ на этой неделе заявил, что транш от МВФ Украина рассчитывает получить "в начале осени или осенью". Если же этого не произойдет, страна справится, заверил президент.

"Есть "маяки", которые МВФ ожидает от Украины, в частности судебная реформа, и еще много вопросов. Сегодня транш привязан к таким "маякам". Я еще раз повторю: считаю, что это несправедливо, когда у нас идет война, когда мы боремся с олигархатом, когда мы боремся с коррупцией и реально это делаем. Однако - это их (МВФ, - ред.) право", - сказал Зеленский.

Шанс договориться с Фондом перед сентябрьскими выплатами останется до конца июля, пока совет директоров МВФ не уйдет в отпуск, говорит глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Если нет, то в сентябре будет сложно все сделать, тем более, что начнется бюджетный процесс. Нужны очень серьезные основания - какой-то новый кризис - чтобы МВФ срочно дал деньги, пока не утвержден бюджет", - уверен аналитик. По его мнению, осенью уже придется договариваться о новой программе или окончательно закрывать отношения с МВФ.

Чиновники пока настроены более оптимистично. В Минфине говорят, что запас ликвидности, динамика внутреннего рынка заимствований и меньший, чем планировалось на этот период дефицит госбюджета, позволяют им быть готовыми к "некоторым задержкам в получении очередного транша от МВФ".

"Однако государственный бюджет этого года построен на основе допущения о получении траншей по программе МВФ и в ближайшем будущем мы ожидаем выполнения всех необходимых условий для прогресса в программе МВФ", - сказали изданию в министерстве.

Что же касается источников средств для расчета по долгам, в Минфине на запрос РБК-Украина указали, что провели "проактивную работу по выкупу еврооблигаций, погашаемых в сентябре этого года на сумму 435 млн долларов" и имеют достаточно инструментов, чтобы стабильно пройти пиковые выплаты.

И, по большому счету, вариантов у них немного. Ставка в любом случае будет делаться на иностранных кредиторов, говорит Паращий. "Вариант один - просить у иностранцев. Либо они будут местные бумаги покупать - ОВГЗ, либо - международные бонды", - считает он.

Вариант с евробондами, по мнению аналитика, выглядит более подходящим, учитывая, что спроса на валютные ОВГЗ среди иностранцев нет (т.к. еврооблигации торгуются по более высоким ставкам, чем внутренние облигации).

"Если будет понимание, что с МВФ до сентября не успевают, то, наверное, придется размещать евробонды. Ставки в мире достаточно низкие. Если размещаться сейчас, это даже может быть рекордно низкая ставка, несмотря на все нерешенные вопросы с МВФ", - рассуждает эксперт Concorde Capital.

Ставки могут вырасти из-за инфляции по всему миру, но пока денег на финансовых рынках действительно очень много, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко.

"Парковать" деньги инвесторам очень хочется под высокую доходность. Мы видим серьезный спрос на активы стран, которые развиваются. Если не будет каких-то откровенно проблемных ситуаций, чрезвычайного кризиса, эскалации на Востоке, то Украина вполне способна выйти с займом на рынок еврооблигаций", - соглашается замглавы ЦЭС.

В этом году ситуация с выплатами смягчается тем, что Украина должна получить примерно 2,7 млрд долларов от распределения специальных прав заимствований МВФ, которые могут быть направлены на нужды Министерству финансов, уточнил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Для понимания: Фонд готов распределить между странами в общей сложности 650 млрд долларов, которые они могут потратить по своему усмотрению. Впрочем, по словам Котовича, даже этот ресурс - 2,7 млрд долларов, не позволит Минфину избежать еще одного выхода на международные рынки капитала.

"Даже, допуская скрытый секвестр бюджета и уменьшение дефицита до 3% ВВП, полное рефинансирование выплат по валютным ОВГЗ, Минфину придется еще разместить примерно 1 миллиард долларов еврооблигаций", - сказал РБК-Украина Котович.

Мария Репко подтверждает, что в целом ситуация с госфинансами выглядит оптимистично, учитывая неплохую динамику по сборам в бюджет, в частности, с таможни.

"Импорта больше, чем рассчитывали, также достаточно высокая инфляция. Госфинансы себя чувствуют неплохо. Это значит, что запланированный высокий как для года восстановления экономики дефицит госбюджета можно сузить, здесь есть пространство для снижения заимствований", - рассуждает она.

Дорого и мало

И хотя президент не видит особых проблем в отсутствии финансирования от МВФ, эксперты напоминают, что замещение дешевых официальных займов рыночными делает дальнейшее обслуживание долга более дорогим для страны. К тому же, по словам Тараса Котовича, без программы МВФ рыночные заимствования уже обходятся Украине дороже.

"Мы считаем, что Украина уже платит высокую цену за слабое внедрение программы МВФ, поскольку спрэд к бенчмарку для украинских еврооблигаций составляет около 500 базисных пунктов. Поэтому предполагаем, что без траншей МВФ Украине придется выплачивать еще дополнительную премию инвесторам", - сказал Котович изданию.

В большей степени цена размещения, как говорят в Минфине, зависит от общей ситуации на рынке и настроений инвесторов по покупке либо продаже ценных бумаг эмитентов из развивающихся стран, а также склонности инвесторов к риску.

"Если смотреть на исторические данные, то трудно оценить влияние выхода позитивных новостей о ходе программы с МВФ на спрэды суверенных еврооблигаций Украины, поскольку ожидания рынка относительно того или иного хода событий во взаимодействии с МВФ уже заложено в цену до этого момента", - уточнили в министерстве.

Можно ли найти деньги внутри страны? Минфину, помимо забот о выплате госдолга, также нужно финансировать дефицит госбюджета. Иными словами, брать в долг, чтобы финансировать бюджетные программы - пенсии, медицину, оборону и т.д. И потенциал внутреннего рынка, в том числе и банков, в этом плане несколько ограничен, даже если государство повысит цены на свой долг.

Чтобы увеличить привлечение средств в валюте на внутреннем рынке, Минфину придется предложить более высокие процентные ставки - хотя бы на 50 б.п. выше, чем сейчас, говорит Тарас Котович. Но таким образом, акцентировал эксперт, Минфин увеличит стоимость обслуживания долга и ухудшит его структуру по срокам погашения из-за увеличения доли краткосрочных облигаций.

"Кроме того, чтобы профинансировать дефицит бюджета без дешевого внешнего финансирования, правительство будет вынуждено активно привлекать гривневые средства от банков и других отечественных инвесторов, как это было в конце 2020 года. Но здесь большую помощь могут оказать нерезиденты, которые в июне активизировались и постепенно наращивают свой портфель", - добавил Котович.

Фактор нерезидентов, по его мнению, несколько упрощает задачу правительству и может позволить в ближайшее время не повышать процентные ставки хотя бы по гривневому долгу.

Спрос на гривневый долг, по мнению Марии Репко из ЦЭС, может расти на фоне ожиданий инвесторов об укреплении гривны, чему способствует благоприятная ситуация с ценами на товары украинского экспорта. Вместе с тем, как полагает Репко, не менее важно, как страна соблюдает взятые на себя обязательства, и не отпугивает ли потенциальных инвесторов идеями, как, например, недавнее предложение народных депутатов не платить долги МВФ.

"Украина никогда не выйдет за пределы "мусорной", спекулятивной категории, где инвесторы хотят заработать много денег и быстро убежать, пока все не развалилось, если политики не поймут простую вещь: обещания нужно выполнять, политика должна быть стабильной, устойчивой, понятной и прогнозируемой", - резюмировала Репко.