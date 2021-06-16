Зеленский о возможном отсутствии транша МВФ: Я не вижу в этом глобальной проблемы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно сделает то, что пообещала, и может получить транш от МВФ осенью, но в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет.

Об этом он сказал в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Разговор состоялся 14 июня, 16 июня Офис президента обнародовал полный текст интервью.

"Для нас это важно. Это важно прежде всего для нашей экономической стабильности и инвестиционного климата. Потому что всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть здесь вопрос не только денег, но больше вопрос отношения, инвестиционного климата и т.п.

Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - сказал Зеленский.

На уточнение, что будет без этого транша, президент ответил: "Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы".

"В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах", - добавил он.