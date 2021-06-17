Доллар 16 июня подорожал из-за валютных покупок иностранцев, получивших гривню от Минфина

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

На валютном рынке продолжается рост курса доллара. 16 июня он прибавил 6,5 копеек, и межбанк закрылся на 27,08-27,1050 грн/$.

Наличный рынок сразу отреагировал на это движение. Курс продажи "американца" в обменниках поднялся на 4-5 копеек, а курс покупки - на 5-10 копеек:

* до 27,09-27,20 грн/$ - на продаже;

* до 26,75-27,0 грн/$ - на покупке.

Банкиры заметили небольшой рост спроса на валюту со стороны населения, но пока не называют его массовым. Оптовый наличный курс поднялся с 26,90-26,95 грн/$ до 26,99-27,09 грн/$.

На межбанке сегодня уменьшились объемы продажи доллара: общая сумма сделок на Bloomberg сократилась с $219 млн до $144 млн. Нацбанка на рынке не было. Иностранцы свернули валютные продажи и стали покупать бакс.

"На рынке сказалась выплата Минфина по старым выпускам облигаций внутреннего госзайма. Иностранцы получили проценты и погашение по бумагам, и зафиксировали свою прибыль - привычная история, которая уже не удивляет. Политические новости вроде переговоров президентов США и России Байден-Путин на настроения валютного рынка не влияли. Поскольку в период активной фазы торгов не звучало громких заявлений по Украине", - прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Правительство сегодня провело крупную выплату по старым ОВГЗ в размере 17,3 млрд грн:

* 14 млрд грн - погашение;

* 3,3 млрд грн - купон (проценты).

"Выплата проводилась по старой 5-летней бумаге (2016 года), и часть средств получили иностранцы. Это было ожидаемо. Обычно нерезиденты выводят на родину выплаты по купону и фиксируют прибыль. Они не заинтересованы в росте валютного курса в такие моменты, потому аккуратно скупаются на межбанке. В тоже время это не значит, что иностранцы не будут больше участвовать в покупке новых ОВГЗ Минфина. Нет. Просто они выводят доход, чтобы зафиксировать прибыль", - объяснил финансовый эксперт Владислав Кравец.

Подорожание доллара на межбанке было поэтапным. Старт торгов произошел на уровне вчерашнего закрытия - 27,02-27,04 грн/$, и поначалу шла ровная спокойная торговля: котировки сдвинулись на 27,0-27,03 грн/$, а после на 27,0-27,01 грн/$. Но после полудня стали ощущаться валютные покупки иностранцев, и тогда рынок пошел вверх: сначала на 27,02-27,035 грн/$ и на 27,05-27,07 грн/$, а после обеда достиг 27,07-27,09 грн/$. К вечеру на небольших объемах торгов был достигнуть уровень 27,08-27,10 грн/$.

Казначеи мало обсуждали политику, и больше старались предсказать итоги завтрашнего заседания монетарного комитета Нацбанка, по итогам которого будет приниматься решение о пересмотре учетной ставки. С июня 2020 года по январь 2021-го НБУ удерживал ее на минимальном для нашей страны уровне - 6% годовых. Но в марте-апреле этого года регулятор уже дважды ее повысил: сначала с 6% до 6,5% годовых, а затем и с 6,5% до 7,5% годовых.

Причина - ускорение роста инфляции в Украине. Индекс преодолел целевой (для Национального банка) уровень 5%. В апреле инфляция в годовом исчислении достигла 8,4%, а в мае вовсе на 9,5%. Из-за чего Нацбанк месяц назад повысил учетную ставку сразу на 1%.

Сегодня банкиры целый день спорили, какое решение НБУ примет завтра. Экономическое: то есть повысит ставку минимум на 0,5% (до 8%) в ответ на ускорение инфляции и для того, чтобы привлечь иностранных спекулянтов, которых могут привадить повышенные заработки на повышенной ставке. Либо же политическое: оставит учетную ставку на нынешнем уровне в 7,5% годовых, пытаясь создать иллюзию стабильности в экономике, заявляя, что инфляция растет в основном за счет внешних факторов (могут заявить, что Украина импортирует инфляцию).

Большинство пока верит в первый, экономический, вариант, который считают более объективным. Однако не исключается и политическое давление на председателя Нацбанка Кирилла Шевченко по этой части.

Для валютного рынка казначеи пока дают спокойные прогнозы. Старт межбанка завтра, 17 июня, ожидают в рамках 27,09-27,11 грн/$, а дальше допускается два варианта: если иностранцы продолжат покупать валюту, котировки подрастут до 27,12-27,15 грн/$ или выше, а если большого спроса на доллар не будет, то межбанк может зафиксироваться в рамках 27,06-27,10 грн/$.