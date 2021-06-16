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Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы
Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года и установил новые карантинные ограничения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, на всей территории страны устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности, при котором сохраняется масочный режим в общественном транспорте, во время массовых мероприятий. Разрешается работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий при условии соблюдения масочного режима.
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