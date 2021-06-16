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Кабмин решил повысить стоимость ввоза в Украину некоторых категорий товаров
09:47 16.06.2021 |
Если сейчас максимальная цена беспошлинного завоза в страну товаров в ручной поклаже или сопроводительном багаже для пунктов пропуска в аэропортах и морпортах составляет €1 тыс., то в правительстве желают опустить "потолок" до €430.
В то же время, если сегодня предельная стоимость беспошлинного ввоза товаров через другие пункты пропуска составляет €500, то в Кабмине предложили парламенту опустить ее до €300. В правительстве поддержали соответствующий законопроект, а такие меры объяснили необходимостью обновить часть соглашения об Ассоциации с Евросоюзом.
На сколько подорожают посылки
Юристы полагают, что объяснение правительства насчет Ассоциации с ЕС - только "фиговый листок", которым прикрывают желание получить побольше денег от покупателей заграничных товаров.
"Это коснется любых товаров. Просто раньше, если они стоят сегодня до €1 тыс. и €500 соответственно, то их не облагают налогом. Важно, что речь идет об общей стоимости. Это не тот случай, когда вы везете пять товаров по €1 тыс. Я думаю, что понижение этих лимитов обусловлено как раз с развитием коммерции из-за границы", - заметил в беседе с UBR.ua таможенный юрист Ярослав Лысенко.
По его предположению, в Кабмине просто проанализировали, сколько за последнее время приходило товаров из-за рубежа в виде посылок. Лысенко отмечает, что на решение, возможно, повлиял и рост поступления товаров от почтовых операторов. Последние показывают, насколько иностранная продукция набирает у нас популярность.
Тем более, все больше украинцев закупаются в том же Китае. Не говоря уже о магазинах, которые возят в Украину, например, электронику под видом физлиц. Поэтому власти и решили поймать момент для увеличения поступлений в бюджет.
"Такое решение нужно красиво назвать. Вот в правительстве и сослались на Ассоциацию с ЕС. Они же не скажут, что приняли решение, поскольку в Украине ничего не производится. Кроме сырья. Тем более, в контексте пандемии заказы на доставки резко увеличились. И люди от этой привычки уже отказываться не будут", - считает юрист.
Сказать, сколько сегодня пошлины платят украинцы за такие товары непросто. У каждого товара - своя пошлина. Для этого и существует закон о таможенном тарифе и Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности (КТвЭД) с кодами, по которым и определяется стоимость ввоза. Например, 10% или 5% от цены самого товара.
"В некоторых случаях размер пошлины зависит также и от веса товара. Но это, конечно, для пересечения границы на автомобиле. На данный момент "потолок" - не более €500 на человека, но при этом товар не должен весить более 50 кг. Для самолетов, ясно, такие лимиты по весу не установлены, поскольку там все равно существует доплата", - напоминает Лысенко.
"Челночников" стало меньше
Гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич в беседе с UBR.ua обращает внимание, что именно ручная поклажа и сопроводительный багаж - это то, что позволяет ввозить товары без оплаты НДС. Иными словами, позволяет целым магазинам поставлять продукцию со злоупотреблением.
"Важно и то, насколько законопроект повлияет в общем на объемы таких перевозок. Если ранее были сговоры между таможенниками и всеми службами на границе, то они и сейчас могут быть. Единственное, что коррупционная составляющая может увеличиться, чтобы эти товары провезти. Но сейчас это уже не столь существенно", - говорит он.
Сама же "существенность" упала на фоне распространения коронавируса: государства закрывают въезд или его усложняют. Поэтому и хитрых "челночников" стало порядком меньше.
Во-вторых, обращает внимание Пероганич, в Украине до сих пор существует проблема технологического отставания по этому поводу. Например, говорит эксперт, в Азербайджане цифровизация ушла уже настолько вперед, что человек, имея приложение в телефоне, может декларировать товары и платить НДС, не стоя в очередях.
"Тут наши "информатизаторы" отстают. Необходимо перенимать опыт передовых стран, чтобы оформление поклажи и багажа, если их стоимость превысит максимальную цену беспошлинного ввоза, было комфортным", - резюмирует гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины.
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