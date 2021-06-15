Производство боеприпасов: Появится ли в Украине патронный завод

Руслан Рудомский / Depo.ua

На днях Государственный концерн "Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с канадскими компаниями GL Munitions Inc. и Waterbury-Farrel по строительству в Украине патронного завода.

Очевидно, чтобы подчеркнуть серьезность намерений, перед подписанием соглашения украинской стороной был подписан меморандум с Агентством правительства Канады относительно понимания и сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, аэрокосмической деятельности и производстве боеприпасов.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, этот проект должен решить одну из главных проблем украинской оборонной промышленности - отсутствие полноценного патронного завода, который Украина потеряла в 2014 после оккупации Луганска.

Кто будет строить патронный завод

Согласно подписанному соглашению, канадская компания Waterbury Farrel совместно с другой канадской компанией GL Munitions INC, Государственным концерном "Укроборонпром" и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" должны создать в Украине предприятие по производству боеприпасов для стрелкового оружия.

С украинскими компаниями все понятно. ГАХК "Артем" является известным производителем боеприпасов, в частности - авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет и тому подобного. А "Укроборонпром" - это государственная надстройка (некоторые называют ее "прокладкой"), без которой в Украине не обходится ни одно государственное производство вооружения.

Что касается канадцев, то тут все гораздо интереснее. Компания Waterbury Farrel основана в 1851 году и является подразделением всемирно известного производителя оружия Magnum Integrated Technologies Inc. Сама же Waterbury Farrel является мировым лидером в разработке и производстве высокопроизводительных прессов, прокатных станов, проволочных и стержневых фрез и изделий из металлопродукции, обслуживающих различных коммерческих и государственных заказчиков. Сейчас она участвует сразу в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли. Проще говоря - компания с мировым именем, авторитет которого не вызывает сомнений.

А вот с другой фирмой не все так однозначно. Корпорация GL Munitions Inc. (расположена по адресу 777 Bay St. Suite 2803 Toronto) создана всего полтора месяца назад - 19 апреля 2021 года, и даже не имеет рабочего сайта.

Правда, не стоит сразу кричать "измена" - в западном мире распространены случаи, когда под государственные гарантии создаются отдельные юридические лица для реализации конкретных проектов. Хотя, конечно, по украинским "традициями" такие компании создаются преимущественно для отмывания средств. Однако как-то слабо верится в то, что канадцы будут играть в такие грязные игры, да еще и под гарантии своего правительства.

Что это будет за завод

К сожалению, пока ни украинская, ни канадская стороны не предоставили официальной информации о том, какой именно ассортимент боеприпасов будет производить новый завод. Однако, учитывая упоминания про Луганский патронный завод, который он должен заменить, можно предположить, что будет производиться аналогичный ассортимент. К тому же неоднократно звучали заявления из Минобороны о необходимости собственного производства патронов калибром от 5,45 мм до 14,5 мм.

Вообще, вопрос собственного производства боеприпасов для Украины сегодня очень актуален, ведь страна находится в состоянии хоть и не объявленной, но все же войны. Даже во время "режимов тишины" и разного рода "перемирий", украинским военнослужащим ежедневно приходится стрелять из различных видов стрелкового оружия (оно не запрещено Минскими соглашениями), опустошая тем самым склады, которые достались в наследство еще от СССР.

А с пополнением этих самых складов, как мы все знаем, у нас пока если не беда, то где-то близко к этому. О Луганском патронном заводе мы уже упоминали - теперь о нем можно забыть. А советские запасы мало того, что не бездонны и часто некондиционны, так еще и вследствие последних диверсий существенно "проредились".

Конечно, боеприпасы на складах не закончатся завтра-послезавтра. Кроме того, латыши с поляками выручают - в рамках международного сотрудничества по дешевке продают Украине свои запасы времен Варшавского договора (сами они давно перешли на стандарты НАТО). В частности известно, что Литва в 2016 году передала Украине 150 тонн боеприпасов, преимущественно патронов для АК-47. Но вечно так продолжаться не будет, а на строительство, запуск и наладку собственного завода, по оценкам специалистов, должно уйти не менее 2-3-х лет. Пока же его еще даже не начали строить. Хотя и не раз пытались.

История предыдущих попыток

В июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко предложил построить в Украине завод боеприпасов вместо утраченного Луганского патронного завода и выделить на это 1,4 млрд грн.

Эту тему подхватил тогдашний заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко. В частности он сообщал, что на фондах Минобороны планируется производить патроны от 5,45 мм до 14,5 мм, а также артиллерийские снаряды стандарта НАТО.

Даже было объявлено, что для выполнения программы развития производства боеприпасов, которая предусматривает реанимацию предприятий и создание новых, МЭРТ провело процедуру закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм, ведь планируется переход на основной калибр, который используют страны НАТО - 155-мм.

"Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО. Производиться эти снаряды, скорее всего, будут на ГАХК "Артем", - сообщили тогда в министерстве.

Однако в 2019 году уже бывшего заместителя министра Юрия Бровченко арестовали за присвоение средств, потраченных на фиктивное приобретение линий производства артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США.

Параллельным курсом в августе 2017 года мэр Николаева Александр Сенкевич предлагал тогдашнему руководителю "Укроборонпрома" Роману Романову рассмотреть Николаев, как базу для строительства патронного завода.

"В Николаеве есть "Индустриальная зона 2", которая имеет выход к портам, все необходимые коммуникации, а также выход в спецпорт "Ольвия", где обустроены склады для хранения продукции, есть охрана и тому подобное. Уверен, что это будет хорошее капиталовложение, особенно учитывая то, что патроны нужны, чтобы защищать наше государство", - обратился тогда Сенкевич к Романову.

Романов в ответ пообещал, что в случае, когда строительство патронного завода поручат "Укроборонпрому", предложение Николаева будет обязательно рассмотрено. На том все и завершилось.

В декабре 2019 года сообщалось о планах строительства патронного завода частным инвестором на территории индустриального парка "Павлоград" в Днепропетровской области. Предполагалось, что этот патронный завод станет первым предприятием, возведенным "с нуля" в индустриальных парках области.

"Уже весной компания "Конкорд-Инжиниринг" планирует начать строительство патронного завода. Этот промышленный объект возведут по новейшим технологиям. Там создадут 300 рабочих мест", - обещал тогда директор инвестиционно-инновационного центра Днепропетровской ОГА Александр Коломийцев. Однако завод в Павлограде до сих пор не заработал.

Ну и нельзя не вспомнить, что уже третий год "строит" свой патронный завод Министерство обороны Украины. На создание производства боеприпасов на арсеналах Минобороны планируется потратить 300 млн грн. Однако эти планы переписываются из года в год, а производство до сих пор не началось.

Что удалось сделать

Однако не обошлось и без позитива. Из успешных кейсов можно вспомнить, что в декабре 2018 года на Винницком заводе "Форт" начала действовать линия полного цикла производства патронов калибров 9х18 мм и 9х19 мм для пистолетов. Это пистолеты для полицейских, нацгвардейцев, пограничников, то есть для всех подразделений системы МВД.

Кроме этого, в 2019 году в Киеве запустили производство патронов 7,62 × 51 мм (калибр НАТО) частной компанией "Оружейник", которые уже прошли испытания и закупаются Вооруженными силами Украины для новых отечественных винтовок UAR-10 и UAR-008, которые также поступают на вооружение.

Но, по большому счету, все это - капля в море. Ни ассортимент, ни объемы этих заводов пока не могут покрыть все потребности украинских силовых подразделений.

Очевидно, что собственный завод по производству боеприпасов для стрелкового оружия Украина нужен. И разговоры о его создании ведутся уже не один год. Впрочем, в силу различных обстоятельств (бюрократия, коррупция и т.д.), к переходу от слов к делу до сих пор не дошло.

Можно даже сказать, что в Украине этот вопрос движется по спирали и сейчас наблюдается очередной виток. Станет ли он, в отличие от всех предыдущих, успешным - увидим лишь со временем. Как увидим и то, насколько серьезным партнером окажется канадская фирма-однодневка.