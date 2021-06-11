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Канадская компания готова построить патронный завод в Украине, – «Укроборонпром»
17:21 11.06.2021 |
Всемирно известный производитель и поставщик оборудования для оборонной отрасли Waterbury Farrel (Канада) сообщил о запуске совместного с канадской компанией GL Munitions INC, госконцерном "Укроборонпром" и ГАХК "Артем" проекта по созданию в Украине предприятия по производству боеприпасов для стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрма", 1 июня с канадскими партнерами было подписано соглашение о сотрудничестве в вопросах производства боеприпасов к стрелковому оружию.
Компания Waterbury Farrel основана в 1851 году и является подразделением Magnum Integrated Technologies Inc. Сейчас Waterbury Farrel участвует сразу в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли.
Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве в сфере обороны между военными ведомствами Украины и Канады был подписан еще в апреле 2017 года. Документ оговаривает, в том числе, намерения сторон по сотрудничеству в сфере разработки и производства оборонной продукции.
Летом 2017 года британская Stiletto Systems в альянсе с канадской Magnum озвучили готовность к участию в возможном тендере Минэкономразвития по созданию в Украине нового производства боеприпасов.
Британско-канадский альянс был готов обеспечить в течение двух лет проектирование и строительство завода по производству стрелковых и артбоеприпасов калибром от 5,45 до 152 мм мощностью до 100 млн патронов в год.
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