Депутаты предлагают реструктуризировать долг Украины перед МВФ. Это диверсия против страны

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора в МВФ

Интересно, депутаты, от которых исходит инициатива реструктуризации, хоть чуть-чуть представляют себе последствия таких действий для Украины?

3 июня, 35 депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировали проект постановления №5607 о практической реализации реструктуризации внешнего долга Украины перед Международным валютным фондом. Анализ показывает, что как минимум 10 депутатов из двух фракций, подписавших этот проект, обычно голосуют в парламенте согласно философским концепциям одного украинского олигарха, который очень не любит МВФ.

Остальные 25 депутатов голосуют тоже достаточно часто вместе с ними (у них медианный показатель совместных голосований "за основу" и "в целом" - 72%, в то время как показатель по всем народным депутатам - 57%).

Возможно, я не достучусь до этих депутатов, так как понимаю, что тема МВФ сложная и далекая, а концепции такие философские и близкие.

Но я решил написать колонку для депутатов, которые могут оценить и представить себе последствия таких действий для Украины и своих избирателей.

Суверенный дефолт

Экономические проблемы, которые ведут к невозможности платить по своим долгам, или политический отказ/нежелание страны платить по суверенным долгам (включая проценты) называется суверенным дефолтом. Другими словами дефолт - это банкротство государства, которое приводит к значительным финансовым и социальным потрясениям в стране.

Слова, которые ассоциируются с дефолтом, - девальвация, инфляция, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародерство, международная изоляция. Фото из стран, допустивших дефолты, можно посмотреть здесь.

Для дефолта государства правительству или центральному банку достаточно пропустить регулярный платеж кредиторам, как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Почему важно платить по долгам?

Существует две причины, по которым суверенные государства платят по своим долгам.

В первую очередь - желание иметь репутацию надежного заемщика: страны ценят возможность доступа на международные рынки капитала для покрытия дефицита государственного бюджета. Доступ к международным рынкам также позволяет правительствам сглаживать волатильность потоков прямых инвестиций в страну, а также помогает финансировать социальные статьи бюджета в период кризисов и снижения поступлений в бюджет от налогов.

Страны с плохой репутацией не имеют доступа на международные рынки капитала и вынуждены закрывать свои финансовые потребности самостоятельно или за счет эмиссии, или за счет секвестра бюджета (урезания социальных затрат и инвестиций).

Вторая причина платить по суверенным долгам - высокий риск юридических действий кредиторов по отношению к стране, которая допускает суверенный дефолт. Такие юридические действия, которые часто длятся много лет, приводят к невозможности для стран занимать на международных или локальных рынках, включая в локальной валюте.

Суверенный дефолт создает проблемы также для других частных или государственных заемщиков на территории страны и делает для них невозможным привлечение ресурсов на международных или локальных рынках капитала.

Как упоминалось выше, дефолт приводит не только к снижению репутации/рейтингов страны и частных заемщиков внутри, а также

а) к масштабному оттоку капитала из страны, который может вести к значительной девальвации;

б) панике на банковском рынке и оттоку депозитов из банков, которая может привести к банкротству крупных банков;

в) неплатежеспособности компаний, которые не могут получить доступ к рынкам капитала;

г) безработице и социальным протестам.

МВФ как кредитор последней инстанции

МВФ, как международная организация, существует, в том числе, для того, чтобы помогать странам избегать экономических и финансовых кризисов. Фонд предоставляя финансирование для покрытия дефицита платежного баланса (текущего счета, связанного с международной торговлей, или покрытия дефицита счета капитала).

Для выполнения своих функций МВФ, как и другие международные организации (Мировой банк, МФК, ЕБРР), обладает статусом преференциального/предпочтительного кредитора (preferred creditor treatment - PCT). PCT объясняет, благодаря чему МВФ может предоставлять странам кредиты по низким (относительно рыночных) ставкам во время кризиса в стране, когда другие частные кредиторы бегут из этой страны.

PCT в теории означает, что долги перед МВФ и другими международными кредиторами всегда погашаются даже в случаях, когда страна может допустить суверенный дефолт. В практической плоскости это реализуется через прямое списание средств долга перед МВФ со счетов в центральном банке в случае, если страна (правительство или центральный банк) пропускает платеж по долгам или процентам, то есть допускает суверенный дефолт.

Механизма реструктуризации суверенных кредитов перед МВФ не существует в принципе. При этом есть другие инструменты помощи беднейшим странам со стороны МВФ.

Как МВФ помогает бедным странам с высоким размером долга

В течение пандемии 2020 года, которая привела к падению экономик многих стран, МВФ вместе с Мировым банком предложили несколько инициатив, направленных на снижение долговой нагрузки для самых бедных стран мира (low income countries - в терминологии МВФ, IDA страны - в терминологии Мирового банка):

1. Все страны-участники МВФ имеют доступ к ресурсам Фонда, при этом беднейшие страны мира имеют доступ к льготному кредитованию (concessional financial support), который осуществляется через Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), финансируемый крупнейшими развитыми экономиками.