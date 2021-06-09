Реструктуризация или дефолт. Почему у Зеленского решили радикально изменить отношения с МВФ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Украина входит в полосу финансовых проблем. Об этом красноречиво свидетельствует проект постановления Верховной Рады, текст которого появился 9 июня.

Проект, зарегистрированный под №5607, озаглавлен «О комплексе неотложных мер по практической реализации реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед Международным валютным фондом». В документе четко объясняется, почему эти меры неотложны. В 2021 г. Украина должна потратить 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание. То есть суммарно получается 627,08 млрд грн. А это почти половина всей расходной части госбюджета и на треть больше показателя 2020 г.

Авторы проекта поясняют, что, по подсчетам Министерства финансов, пик выплат придется на сентябрь, когда за один месяц государство должно выплатить 102 млрд грн. Из этого можно понять, что на принятие неотложных мер осталось не более трех месяцев. Иначе - или замораживание всех бюджетных программ ради выплат по госдолгу, или дефолт.

Кризис по графику

Шансы на принятие этого постановления весьма высоки. Авторами проекта №5607 выступили 36 народных депутатов из четырех фракций и групп, в том числе 26 «слуг народа», четверо из группы «За майбутнє», по трое из ОПЗЖ и группы «Доверие». Суммарно эти фракции и группы способны обеспечить не только минимально необходимые 226, но и более 300 голосов. Особенно если этот проект поддерживается на Банковой (а есть все основания считать, что это так).

По процедуре, проект первым делом должен быть рассмотрен профильным комитетом Верховной Рады, а именно - комитетом по вопросам бюджета. В этом комитете состоят 34 депутата, и ровно половина из них, 17, записались в авторы проекта №5607. Напрашивается вывод, что проект должен пройти через профильный комитет быстро и легко. А значит, он может быть вынесен на голосование в сессионный зал уже в ближайшую сессионную неделю (15-18 июня).

Дальше события должны разворачиваться так. В проекте записано, что Кабмин должен предпринять три меры. Во-первых, срочно подготовить и направить обращение к МВФ с предложением о реструктуризации части внешнего государственного долга Украины. Во-вторых, провести консультации и переговоры с МВФ с целью разъяснения позиции Украины относительно внешнего госдолга. В-третьих, создать временную специальную рабочую группу по разработке комплекса неотложных мер практической реализации реструктуризации внешнего госдолга Украины перед МВФ, привлекши к ней народных депутатов - представителей всех фракций и групп в Верховной Раде.

Авторы проекта поясняют, что эта рабочая группа в месячный срок после ее создания должна доложить на заседании Верховной Рады о подготовленных ею выводах и предложениях. Похоже, у Зеленского хотят, чтобы это произошло еще до окончания нынешней сессии (16 июля).

Шантаж дефолтом

И вот теперь пора обсудить самое интересное - чего же все-таки добиваются инициаторы этого постановления. Тут есть две противоположные версии, причем обе - официальные. Обе они изложены в одном и то же документе - пояснительной записке к проекту №5607.

Согласно одной версии, мы просим МВФ реструктуризировать наш долг из-за пандемии COVID-19. «13 мая 2020 г. более 300 законодателей со всего мира обратились к МВФ и Всемирному банку списать долги беднейших стран и увеличить финансирование для предотвращения глобального экономического спада», - поясняют авторы проекта. Они подчеркивают, что необходимо проинформировать МВФ «о намерениях провести реструктуризацию внешнего государственного долга Украины перед ним как государства, которое является одним из беднейших в Европе и подверглось значительному экономическому спаду во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19», и начать соответствующие консультации с его представителями.

Итак, согласно этой версии, все дело в пандемии COVID-19, которая вызвала у нас экономический спад. И именно из-за этого мы вынуждены просить МВФ о реструктуризации нашего долга перед ним.

Согласно второй версии, все дело в том, что мы хотим прекратить сотрудничество с МВФ. «Привлечение средств от МВФ неоднозначно влияет как на экономику, так и на политическое положение страны, что вызывает дискуссии среди ученых, экспертов и общественности о необходимости сотрудничества с МВФ, - поясняют авторы проекта. - Большинство из предложенных Украине со стороны МВФ реформ были противоречивыми и малоэффективными для нашего государства, и поэтому дальнейшие условия сотрудничества с МВФ должны быть пересмотрены».

В связи с этим возникает вопрос: а что дальше? Проект №5607 предлагает запустить одновременно два процесса: переговоры с МВФ о реструктуризации и работу правительственно-парламентской рабочей группы, которая, не дожидаясь никаких результатов переговоров с МВФ, должна разработать «комплекс неотложных мер практической реализации реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед МВФ».

Это очень похоже на шантаж: дескать, если МВФ не согласится на реструктуризацию, что ж, мы проведем ее в принудительном порядке. Если называть вещи своими именами, то это, несомненно, шантаж дефолтом.

Почему на Банковой сменили стратегию

На самом деле обе версии, выдвинутые авторами проекта №5607, скажем так, неправдоподобны. Если бы дело было в пандемии, то Зе-власть могла бы предпринять такие же шаги еще в марте прошлого года. А если бы дело было в «плохих реформах, навязываемых МВФ», то Зе-власть могла бы начать разрыв отношений с МВФ еще раньше, в сентябре 2019-го, в первый же месяц работы нынешней Верховной Рады.

Однако мы видели совсем другое. Буквально месяц назад, 6 мая, глава парламентской фракции «слуг народа» Давид Арахамия рассказывал, что до 1 июня текущего года Верховная Рада примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ. «1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты», - пообещал он.

Вскоре премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что Верховной Раде необходимо принять несколько законов. По его словам, как только эти законы будут приняты во втором чтении, «мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша».

Ни о какой реструктуризации тогда не было и речи. Тогда был (или хотя бы изображался) настрой на получение денег МВФ. Однако за последний месяц, судя по всему, отношения с МВФ испортились вконец. И у Зеленского сменили стратегию: раз уж МВФ не дает нам денег, давайте тогда заставим его реструктуризировать наш долг.

Почему это никого не спасет

В заключение вместо выводов просто опишем ситуацию в цифрах. По данным Минфина, с июня 2019 г. по апрель 2021 г. госдолг Украины вырос с $68,16 млрд до $81,37 млрд, то есть на $13,21 млрд. Львиная доля этого прироста была обеспечена продажей облигаций. Задолженность по выпущенным ценным бумагам выросла за это время с $51,03 млрд до $60,75 млрд, то есть на $9,72 млрд. А задолженность перед МВФ за тот же период выросла с $4,55 млрд до $5,98 млрд, то есть на $1,43 млрд.

Теперь смотрим, сколько мы должны выплатить по внешнему долгу в июне-декабре текущего года. За семь месяцев мы должны выплатить, в пересчете по нынешнему курсу НБУ, $13,56 млрд (в том числе в пиковом сентябре - $3,83 млрд). Из них львиная доля - это, опять же, выплаты по выпущенным ценным бумагам: $12,41 млрд (в сентябре - $3,55 млрд). А выплаты по долгам перед международными финансовыми организациями - это только $1,01 млрд (в сентябре - $0,27 млрд).

Допустим, авторы проекта своего добились. Мы реструктуризировали или даже вообще аннулировали наш долг перед МВФ (по договоренности с МВФ или же ценой дефолта). Но это никак не спасает нас от долга по облигациям ($60,75 млрд) и от выплат по этому долгу ($12,41 млрд в июне-декабре).

Поэтому реальной целью всей этой операции может быть отнюдь не улучшение финансовой ситуации. Возможно, у Зеленского просто придумали предлог для разрыва отношений с МВФ, чтобы не выполнять ключевые обязательства согласно меморандуму, подписанному Зеленским и Шмыгалем 2 июня 2020 г. Главное из этих обязательств, которого хочет избежать Банковая, сформулировано так: «Принятые изменения в бюджет предусматривают создание бюджетной программы "Фонд борьбы с COVID-19 и его влиянием". Мы обеспечим, что этот фонд будет временным, прозрачным, а его расходы эффективными... Государственная аудиторская служба Украины при участии внешних/независимых аудиторов осуществит фактический аудит закупок по программе COVID-19... на время закрытия фонда, но не позднее, чем через 12 месяцев после его создания (структурный маяк на конец марта 2021 г.)».

МВФ четко дал понять: нет аудита - нет денег. Но Зеленский и Шмыгаль, конечно, не могут признаться, что они панически боятся проводить международный аудит ковидного фонда. Им легче сжечь мосты в отношениях с МВФ.