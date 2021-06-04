Коломойский заявил, что продавать ни один свой актив он «под дулом пистолета не собирается»

Один из самых богатых украинцев Игорь Коломойский утверждает, что "морально готов" оказаться в реестре олигархов, хотя ему очень не хотелось бы находиться там одному.

Об этом скандальный бизнесмен заявил в комментарии для Радио Свобода.

"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", - заявил он.

Вместе с тем совладелец группы "Приват" подчеркнул, что такая позиция актуальна только в случае принятия "законопроекта о деолигархизации" в той редакции, которая в настоящее время опубликована на сайте ВР. Коломойский отметил, что "не видит ничего страшного, если будет в реестре олигархов", но это касается только действующей редакции президентского законопроекта.

Он также заявил, что продавать ни один свой актив он "под дулом пистолета не собирается".

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