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Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
09:29 03.06.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы решение о признании лица олигархом принимал Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
Это определено президентским законопроектом "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", текст которого размещен на сайте Верховной Рады в четверг утром.
Решение СНБО о признании лица олигархом вступает в силу с дня официального опубликования указа президента о введении его в действие.
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