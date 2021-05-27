Закон об олигархах: Что будет делать Зеленский, если «слуги» за это не будут голосовать

Юрий Васильченко / Depo.ua

Сегодня в СМИ появился проект закона об олигархах, который уже прозвали законом для отжима телеканалов, сайтов, журналов и газет. Не факт, что это окончательный вариант документа, но факт, что принять его в парламенте будет очень сложно.

О содержании законопроекта сообщает ZN.ua. Согласно сформулированному в стенах Минюста определению, олигархом является человек, который одновременно участвует в политической жизни; может влиять на средства массовой информации; осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.

Что реально может измениться после принятия закона об олигархах

Под участием в политической жизни имеется в виду то, что лицо занимает высокую должность в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанное с высокопоставленным чиновником, который финансирует или непосредственно руководит партией или просто имеет контроль над СМИ, которое "распространяет информацию политического характера".

К лицам, осуществляющим контроль значительной по объему хозяйственной деятельности, согласно проекту, будут относиться: конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение всего года) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долларов).

Решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабмина, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета Украины. Оно вступит в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и является обязательным для исполнения. Официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Как отмечается в законопроекте, лицам, которые попадут в этот реестр, запрещается:

1. Осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с законом "О политических партиях в Украине";

2. Быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, которое распространяет информацию политического характера;

3. Быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Поэтому, если этот закон будет принят, под статус олигарха попадут не только Ахметов, Пинчук, Коломойский или Порошенко, но и многие из "бедных" завсегдатаев списка "Форбс". Не у всех из них есть собственные медиа, но большинство так или иначе, например, через своих лоббистов в парламенте и исполнительной власти, участвуют в политической жизни. Ну и, конечно, контролируют значительную по объему хозяйственную деятельность. А еще, и об этом гражданам не рассказывают, являются работодателями для сотен тысяч украинцев. Чье материальное положение в случае принятия закона может существенно ухудшиться.

Однако в СМИ обратили внимание не столько на данный момент, сколько на непосредственную направленность антиолигархического закона на медиа. Как пишет "Зеркало недели", следующим шагом после его принятия должна стать большая распродажа украинских медиа. Кто их сможет в таком случае приобрести? "Благонадежный покупатель, который будет соответствовать ряду перечисленных в законопроекте критериев", - говорится в проекте закона, который есть в распоряжении редакции. При этом даже если этот "благонадежный покупатель" будет соответствовать критериям олигарха, таким его считать. не будут. Проще говоря, лояльные к власти состоятельные граждане получат возможность стать медиа-магнатами.

Как Зеленский может убедить своих "слуг" проголосовать против олигархов

Не факт, что именно таким будет окончательный вариант законопроекта, ведь в обнародованном - очень много сомнительных моментов. Первый - зачем такой закон вообще. У нас уже есть законы, которые дают возможность контролировать деятельность монополистов, и если эти законы требуют изменений и дополнений силами монобильшинства в парламенте, это реально сделать. То же касается другого регулятора, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Поэтому напрашивается вывод, что закон об олигархах имеет прежде пиар-цель - показать гражданам, что власть прижала ненавистных им миллиардеров. А проблемы, которые будут в случае принятия обнародованного или иного варианта закона, будут решаться по мере их накопления.

Второй момент - несоответствие отдельных норм этого закона Конституции. Поэтому следует ожидать обращений по этому поводу в Конституционный суд и в другие суды, которые станут на сторону ущемленных граждан.

Третий момент - реакция со стороны западных партнеров. Они всегда настаивали на деолигархизации в Украине, однако делать это нужно так, чтобы обеспечивалось право на частную собственность и другие права. Раскулачивание и экспроприация - неприемлемы в цивилизованных государствах. Поэтому следует ожидать критики антиолигархического закона со стороны Запада. Может ли Зеленский не считаться с ней? Да, но тогда не нужно спрашивать у США или Европы, почему мы до сих пор не в НАТО и не в ЕС.

И, наконец, четвертый момент - будет ли такой закон принят нынешним составом парламента. Точнее даже не так: проголосуют ли за какой-либо вариант закона об олигархах "слуги народа". Если бы в президентской фракции существовало единодушие, Банковая могла бы обвинить "олигархические фракции" в нежелании бороться с олигархатом, но такого единодушия у монобильшинства нету. Не секрет, что и в его составе есть группы, на которые влияют олигархи. Поэтому ключевой вопрос даже на о содержании самого закона, а о риске его непринятия Верховной Радой. Что в таком случае будет делать Зеленский?

У него есть опция пригрозить своим "слугам" роспуском парламента. Но вот беда - они этого не боятся. Согласно соцопросам, хотя президентская партия и остается лидером народной любви, однако в случае досрочных выборов монобольшинства уже не будет. Хуже того, если Зе-фракция не поддержит этот законопроект, Банковой будет сложно убедить избирателей, что следующая когорта "слуг" окажется лучше. Поэтому сейчас не совсем понятно, как будут выкручиваться в ОП, когда закон об олигархах провалится в Раде. Можно еще на референдуме спросить мнение народа о запрете олигархов и получить "одобрямс", однако принимать закон все равно должна Верховная Рада.