Министры экономики и транспорта уходят в отставку - замглавы фракции «Слуга народа»

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий уходят в отставку, сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"У нас на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления от будущих бывших министров Петрашко и Криклия по собственному желанию", – сказала она в эфире "Украина 24" в пятницу вечером.

"В понедельник на фракции будет рассматривать возможных кандидатов на замену", – добавила она.

При этом Кравчук уточнила, что эти кандидаты работают в центральных органах власти, однако отказалась назвать их имена.

"В правительстве появится акцент на экономику, рост ВВП, создание рабочих мест", - сказала она.

"Что касается министра Степанова, то он заявление не писал", – указала она.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики 17 марта 2020 года. До этого с апреля 2013 года он работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка. В 2007-2003 году работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанк России".

Владислав Криклий занимает должность главы Мининфраструктуры с августа 2019 года. Он входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, а затем – в Кабмин Дениса Шмыгаля.

В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку "Слуги народа". С 2015 года возглавлял Главный сервисный центр МВД.