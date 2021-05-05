Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы

07:31 05.05.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

О последствиях отмены ВС победы кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка в округе №87 «ДС» поговорила с политологом Александром Черненко.

"ДС" Говорят, что объявление Вирастюка победителем выборов в 87-м округе произошло после очень сложных переговоров, в результате которых Шевченко признал победу соперника якобы в обмен на "разблокирование" Буковеля и разрешение на дальнейшее участие компании ПБС в "Большом строительстве". По вашему мнению, могли ли подобные переговоры иметь место?

А.Ч. Мне трудно сказать, могли ли. С одной стороны, мы действительно не видели такой активности и публичной позиции Шевченко относительно борьбы за этот мандат. То есть сразу при подсчете голосов что-то было, а потом как-то все затихло. С другой стороны, во все возможные суды были поданы обжалования, и Шевченко дошел до Верховного суда. То есть если он немного меньше начал в публичной плоскости выступать, то юридически его кампания защиты продолжалась, и после решения Палаты ВС она завершилась для Шевченко успешно. То есть, возможно, какие-то договоренности и были, но весь путь юридических обжалований команда Шевченко сделала. Была договоренность или ее не было, но результат сегодня таковой.

"ДС" Суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов, но изменения в установленные итоги голосования путем составления уточненного протокола с пересчетом голосов вносить отказался. Какие варианты дальнейших юридических действий по 87-му округу? Перевыборы? Возможен ли другой сценарий?

А.Ч. Верховный суд не признал Шевченко победителем, поэтому ситуация осталась подвешенной. Признать Шевченко депутатом сегодня проблематично, и чистых юридических механизмов для разруления этой ситуации нет. А вариантов развития событий множество. Ситуация вышла из правового поля, и обратно она может вернуться только политико-правовым способом, так как в законе не указано, что делать. Есть, например, решение Верховного суда, и там как не обязательную опцию, а одну из возможных, указано, что целесообразно было бы провести повторное голосование на тех участках, где были украдены бюллетени, то есть не на всех, а на отдельных. Как по мне, это довольно сомнительная история, потому что будет другая явка избирателей и т. д. То есть один из вариантов - это голосование на определенных участках.

Другой вариант - вообще новые выборы, по аналогии с парламентскими выборами 2012 года, когда оппозиционеры выиграли на нескольких мажоритарных округах, но власти не признали их победу. Тогда ЦИК пошла на не совсем юридически чистый, но единственный логичный шаг - назначить новые выборы. Возможно, один из вариантов был бы таким: взять протоколы на тех участках, где были уничтожены бюллетени, а на руках у членов комиссии и наблюдателей сохранились копии протоколов участковых комиссий, которые имеют мокрую подпись и печати, и на их основании установить результаты. Но опять же такой процедуры нет. Это должно быть политическое решение ЦИК.

Наиболее логичными являются новые выборы, и, возможно, это тоже является одним из элементов договоренностей Шевченко о том, что он соглашается на новые выборы и все начинается с чистого листа. Ситуация станет более-менее понятной, учитывая дальнейшие действия ЦИК, потому что непризнание Вирастюка победителем уже очевидно. Сейчас ЦИК должна аннулировать этот протокол и предлагать какие-то варианты выхода из ситуации. Трудно спрогнозировать, что скажет комиссия. Но один из выходов - это новые выборы, принятие Шевченко этого сценария и новые соревнования.

"ДС" Можно ли считать решение Большой палаты ВС по Вирастюку каким-то сигналом для Банковой?

А.Ч. Я не удивлен таким решением Верховного суда, потому что когда говорили, что при Порошенко не реформировали суды, то как раз ВС был реформирован, к нему полностью набирались судьи через конкурсы. Поэтому решение Верховного суда, и не только по 87-му округу, но и вообще, меньше критикуются. Я думаю, что судьи принимали довольно взвешенные и качественные решения именно по избирательным вопросам и во время местных выборов, и на довыборах. То есть еще до обсуждаемых нами выборов они уже неоднократно принимали cправедливые решения.

Думаю, что это не какой-то вызов Зеленскому, просто судьи совершали правосудие, как они считают нужным. Верховный суд сейчас никому не подконтрольный. Это не ОАСК, который полностью скомпрометирован, или Печерский суд, или Конституционный Суд, с которым Зеленский, выдав указы, выходил за свои полномочия. Такие вещи могли бы вызвать возмущение в обществе, но не очень вызывают, потому что эти суды сами по себе не заслуживают сочувствия.

Но если Зеленский начнет, хотя и не имеет оснований и полномочий, совершать определенные действия относительно Верховного суда, будет слишком очевидным политическое преследование и заказы. Думаю, Банковая ничего в этом направлении делать не будет.

"ДС" Какой в связи с решением ВС по 87-му округу может быть судьба представление нардепов по вопросу правомерности указов об увольнении судей КС Тупицкого и Касминина, которое тоже рассматривает Верховный суд?

А.Ч. Думаю, это не связано, но очевидно, что действия Зеленского по отношению к Тупицкому выходят за пределы его полномочий, которые не дают ему право приостанавливать статус судьи Конституционного Суда. И Верховный суд должен на это указать. Как он укажет, с какой аргументацией и укажет ли вообще, сказать трудно. Но сегодня этот суд еще вызывает доверие, по крайней мере, не было каких-либо серьезных резонансов по его решениям. Поэтому это может быть еще одной ощутимой проблемой для президента.

"ДС" Как может воспользоваться решением ВС по 87-му округу оппозиция?

А.Ч. Напомню, что главные оппозиционные партии не соревновались в этом округе, а основная борьба шла между представителем власти и известного олигарха. Оппозиция должна критиковать власть, которая фальсифицирует выборы. Сегодня власть работает против Шевченко, завтра будет это делать против "Батьківщини", или "ЕС", или представителей других политических сил. Поэтому оппозиция, не поддерживая ни одного из кандидатов, должна акцентировать, что факт фальсификации результатов выборов властью является недопустимым и свидетельствует о полном нарушении принципов демократии.

А если будут новые выборы, оппозиция тоже должна идти на них, объединяясь. Из того, что Кошулинский не набрал лишь несколько сотен голосов по отношению к лидеру гонки, надо сделать выводы, более активно включиться в кампанию и иметь реальные шансы победить. К тому же нечистая игра Шевченко и Вирастюка, особенно последнего, нанесла им определенные имиджевые потери и увеличила шансы для оппозиционных партий повоевать за этот округ.
 

ПО РУБРИКАМ

08:35 В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости

08:24 Украина завершила размещение евробондов на 1,25 миллиарда долларов: география инвесторов

07:18 Биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ упали 4 мая на заявлениях Йеллен

30.04 Доллар резко подорожал на межбанке перед Пасхой

30.04 «Приватбанк» списал связанные с Коломойским кредиты на 57 миллиардов

30.04 НБУ отказался от интервенций на межбанке четвертую неделю подряд

30.04 Кредитный портфель украинских банков за I кв. вырос на 0,8%, NPL сократился на 1,8% - НБУ

30.04 Депозитные ставки для физлиц 30.04.21

30.04 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 29.04.21

30.04 «Приватбанк» выплатит в госбюджет дивиденды на 19,4 миллиарда, - решение Кабмина

30.04 Евро 30 апреля немного замедлил снижение к доллару на статистике из еврозоны

30.04 Нацбанк вынес предупреждение «Укрсиббанку» за нарушение валютного законодательства

30.04 Власти США не видят в цифровом юане угрозу для доминирования доллара

30.04 Фондовые биржи Азии 30 апреля закрылись снижением на статистике из Китая

30.04 Справочный курс гривны 30 апреля повышен на 1,82 коп до 27,727 грн/$1

• дальше…

09:33 Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

09:25 Позиции Германии и США по «Северному потоку - 2» не сблизились

09:11 Премьер Израиля Нетаньяху не смог сформировать новое правительство

09:03 ЕС разрешил употребление сушеных мучных червей в пищу

08:59 Пентагон останавливает строительство стены на границе

08:56 Выборы в бундестаг: «зеленые» по опросам опережают партию Меркель

08:52 В Армении возбудили дело о двойном гражданстве президента Саркисяна

08:48 В Армении сделан первый шаг к роспуску парламента

08:10 Нуланд приедет в Киев вместе с госсекретарем США

30.04 Добро пожаловать вон. Почему России в Судане указали на дверь

30.04 Никакой конкретики по возможной встрече Путина с Зеленским нет - Кремль

30.04 Власти США не видят в цифровом юане угрозу для доминирования доллара

30.04 В Праге протестовали против президента Чехии

30.04 Штаты распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве Нафтогаза

30.04 Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

• дальше…

08:14 Степанов: «Спутника» в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

30.04 Госстат обнародовал рейтинг богатства регионов Украины

29.04 В Украине появится первая легальная рулетка

28.04 С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения - Кличко

28.04 В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить

28.04 Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько

27.04 Восемь украинских гостиниц получили категорию

23.04 Турция переносит турсезон из-за закрытого неба с РФ: это повлияло и на украинских туристов

22.04 В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

22.04 Аренда жилья в Киеве опять дорожает

21.04 Украина стал полноправным членом Международной организации метрологии

21.04 Кабмин Украины продлил карантин до 30 июня - премьер

20.04 Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место - СМИ

20.04 В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда

14.04 Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко

• дальше…

09:33 Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

08:10 Нуланд приедет в Киев вместе с госсекретарем США

07:59 Экс-глава «Нафтогаза» Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании

07:50 В Набсовете «Нафтогаза» заявили о конфликте интересов у главы НАК Витренко

07:42 Члены наблюдательного совета Нафтогаза досрочно слагают полномочия

07:31 Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы

07:21 Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

30.04 Без мира и Пасхи: Как Россия продемонстрировала, что идея «кластеров» обречена

30.04 Земельный референдум. Как Тимошенко сделает из Зеленского «врага народа»

30.04 ЕС, ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк и IFC обеспокоены последними событиями в НАК «Нафтогаз Украины» - заявление

30.04 Антоненко освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – решение суда

30.04 Ободрение и предупреждение: Зачем Блинкен едет в Украину

30.04 Никакой конкретики по возможной встрече Путина с Зеленским нет - Кремль

30.04 Новая «семья»? Как Банковая берет под контроль энергетику и почему это напоминает времена Януковича

30.04 Витренко предложил Коломойскому создать нефтяного гиганта

• дальше…

30.04 К 2030 году количество электромобилей в мире достигнет 145 млн - МЭА

30.04 Microsoft Store более чем в два раза уменьшил комиссию с продаж игр для ПК

30.04 Honda представила новый Civic-седан

30.04 Пять федеральных агентств США были взломаны через уязвимости в Pulse Connect Secure

30.04 Мем о «девочке-катастрофе» продали за 180 ETH

30.04 Игровой смартфон Redmi сразу же стал бестселлером: продано 100 000 телефонов за минуту

29.04 Власти Китая оштрафуют Tencent на $1,5 млрд за монопольные практики

29.04 Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США

29.04 Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер

29.04 Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade

28.04 Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора

28.04 Opel возродил модель Manta в виде электрокара

28.04 В Великобритании скоро разрешат беспилотные автомобили на автодорогах

28.04 Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов

28.04 Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно