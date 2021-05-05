Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы

Денис Сарбей / Деловая столица

О последствиях отмены ВС победы кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка в округе №87 «ДС» поговорила с политологом Александром Черненко.

"ДС" Говорят, что объявление Вирастюка победителем выборов в 87-м округе произошло после очень сложных переговоров, в результате которых Шевченко признал победу соперника якобы в обмен на "разблокирование" Буковеля и разрешение на дальнейшее участие компании ПБС в "Большом строительстве". По вашему мнению, могли ли подобные переговоры иметь место?

А.Ч. Мне трудно сказать, могли ли. С одной стороны, мы действительно не видели такой активности и публичной позиции Шевченко относительно борьбы за этот мандат. То есть сразу при подсчете голосов что-то было, а потом как-то все затихло. С другой стороны, во все возможные суды были поданы обжалования, и Шевченко дошел до Верховного суда. То есть если он немного меньше начал в публичной плоскости выступать, то юридически его кампания защиты продолжалась, и после решения Палаты ВС она завершилась для Шевченко успешно. То есть, возможно, какие-то договоренности и были, но весь путь юридических обжалований команда Шевченко сделала. Была договоренность или ее не было, но результат сегодня таковой.

"ДС" Суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов, но изменения в установленные итоги голосования путем составления уточненного протокола с пересчетом голосов вносить отказался. Какие варианты дальнейших юридических действий по 87-му округу? Перевыборы? Возможен ли другой сценарий?

А.Ч. Верховный суд не признал Шевченко победителем, поэтому ситуация осталась подвешенной. Признать Шевченко депутатом сегодня проблематично, и чистых юридических механизмов для разруления этой ситуации нет. А вариантов развития событий множество. Ситуация вышла из правового поля, и обратно она может вернуться только политико-правовым способом, так как в законе не указано, что делать. Есть, например, решение Верховного суда, и там как не обязательную опцию, а одну из возможных, указано, что целесообразно было бы провести повторное голосование на тех участках, где были украдены бюллетени, то есть не на всех, а на отдельных. Как по мне, это довольно сомнительная история, потому что будет другая явка избирателей и т. д. То есть один из вариантов - это голосование на определенных участках.

Другой вариант - вообще новые выборы, по аналогии с парламентскими выборами 2012 года, когда оппозиционеры выиграли на нескольких мажоритарных округах, но власти не признали их победу. Тогда ЦИК пошла на не совсем юридически чистый, но единственный логичный шаг - назначить новые выборы. Возможно, один из вариантов был бы таким: взять протоколы на тех участках, где были уничтожены бюллетени, а на руках у членов комиссии и наблюдателей сохранились копии протоколов участковых комиссий, которые имеют мокрую подпись и печати, и на их основании установить результаты. Но опять же такой процедуры нет. Это должно быть политическое решение ЦИК.

Наиболее логичными являются новые выборы, и, возможно, это тоже является одним из элементов договоренностей Шевченко о том, что он соглашается на новые выборы и все начинается с чистого листа. Ситуация станет более-менее понятной, учитывая дальнейшие действия ЦИК, потому что непризнание Вирастюка победителем уже очевидно. Сейчас ЦИК должна аннулировать этот протокол и предлагать какие-то варианты выхода из ситуации. Трудно спрогнозировать, что скажет комиссия. Но один из выходов - это новые выборы, принятие Шевченко этого сценария и новые соревнования.

"ДС" Можно ли считать решение Большой палаты ВС по Вирастюку каким-то сигналом для Банковой?

А.Ч. Я не удивлен таким решением Верховного суда, потому что когда говорили, что при Порошенко не реформировали суды, то как раз ВС был реформирован, к нему полностью набирались судьи через конкурсы. Поэтому решение Верховного суда, и не только по 87-му округу, но и вообще, меньше критикуются. Я думаю, что судьи принимали довольно взвешенные и качественные решения именно по избирательным вопросам и во время местных выборов, и на довыборах. То есть еще до обсуждаемых нами выборов они уже неоднократно принимали cправедливые решения.

Думаю, что это не какой-то вызов Зеленскому, просто судьи совершали правосудие, как они считают нужным. Верховный суд сейчас никому не подконтрольный. Это не ОАСК, который полностью скомпрометирован, или Печерский суд, или Конституционный Суд, с которым Зеленский, выдав указы, выходил за свои полномочия. Такие вещи могли бы вызвать возмущение в обществе, но не очень вызывают, потому что эти суды сами по себе не заслуживают сочувствия.

Но если Зеленский начнет, хотя и не имеет оснований и полномочий, совершать определенные действия относительно Верховного суда, будет слишком очевидным политическое преследование и заказы. Думаю, Банковая ничего в этом направлении делать не будет.

"ДС" Какой в связи с решением ВС по 87-му округу может быть судьба представление нардепов по вопросу правомерности указов об увольнении судей КС Тупицкого и Касминина, которое тоже рассматривает Верховный суд?

А.Ч. Думаю, это не связано, но очевидно, что действия Зеленского по отношению к Тупицкому выходят за пределы его полномочий, которые не дают ему право приостанавливать статус судьи Конституционного Суда. И Верховный суд должен на это указать. Как он укажет, с какой аргументацией и укажет ли вообще, сказать трудно. Но сегодня этот суд еще вызывает доверие, по крайней мере, не было каких-либо серьезных резонансов по его решениям. Поэтому это может быть еще одной ощутимой проблемой для президента.

"ДС" Как может воспользоваться решением ВС по 87-му округу оппозиция?

А.Ч. Напомню, что главные оппозиционные партии не соревновались в этом округе, а основная борьба шла между представителем власти и известного олигарха. Оппозиция должна критиковать власть, которая фальсифицирует выборы. Сегодня власть работает против Шевченко, завтра будет это делать против "Батьківщини", или "ЕС", или представителей других политических сил. Поэтому оппозиция, не поддерживая ни одного из кандидатов, должна акцентировать, что факт фальсификации результатов выборов властью является недопустимым и свидетельствует о полном нарушении принципов демократии.

А если будут новые выборы, оппозиция тоже должна идти на них, объединяясь. Из того, что Кошулинский не набрал лишь несколько сотен голосов по отношению к лидеру гонки, надо сделать выводы, более активно включиться в кампанию и иметь реальные шансы победить. К тому же нечистая игра Шевченко и Вирастюка, особенно последнего, нанесла им определенные имиджевые потери и увеличила шансы для оппозиционных партий повоевать за этот округ.