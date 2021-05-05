Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

Большая Палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты по округу №87 Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 про признание правомерным решение Центральной избирательной комиссии по установлению результатов промежуточных выборов, сообщает Гражданская сеть ОПОРА в ночь на воскресенье.

"Большая Палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе №87 и признала противоправным и отменила протокол ЦИК от 22 апреля 2021, которым установлены результаты выборов и признан Василий Вирастюк победителем в округе 87. Таким образом, Большая Палата частично удовлетворила апелляционную жалобу Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 по делу №9901/114/21", - сказано в сообщении на сайте Гражданской сети ОПОРА.

В указанном деле Шевченко не согласился с протоколом ЦИК от 22 апреля 2021 о результатах выборов в округе 87 и обжаловал указанный протокол и действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе в Верховный Суд. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Глава комиссии Олег Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.

21 апреля Верховный суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе №87 (центр - г.Надворная Ивано-Франковской области).

27 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отказал в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты по округу №87 Александра Шевченко, признав правомерным решение Центральной избирательной комиссии по установлению результатов промежуточных выборов.

