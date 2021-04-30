Курс доллара скатился, несмотря на крупные валютные покупки Укрэксимбанка «под вакцину»

29 апреля безналичный доллар подешевел на 6 копеек, и межбанк закрылся в диапазоне 27,72-27,73 грн/$.

В кассах ценники опустились меньше: на 2 копейки на продаже и на 5 копеек на покупке:

* до 27,78-28,90 грн/$ - на продаже;

* до 27,50-27,65 грн/$ - на покупке.

Банкиры заявляли о массовой продаже валюты населением перед православной Пасхой. При этом оптовые наличные курсы остались на вчерашнем уровне - 27,70-27,74 грн/$.

Межбанк сегодня заметно активизировался: объем сделок на площадке Bloomberg вырос с $78 млн до $128 млн. Нацбанка на торгах не было, но появлялись крупные игроки.

"В целом торговля была ровной, и котировки двигались в рамках 4-5 копеек. Правда, в середине дня на рынок выходили крупные покупатели, приобрели где-то $30 млн. Были покупки со стороны получателей НДС и банков. Но в итоге рынок сам сбалансировался и валютные котировки отошли вниз. Валютных покупателей было меньше, чем продавцов", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Госказначейство перечислило бизнесу в рамках возмещений по НДС еще 1,2 млрд грн, после чего общая сумма выплат в апреле достигла 9 млрд грн. Главными валютными продавцами назвали агрокомпании.

Металлургические комбинаты, по оценкам казначеев, сократили продажи доллара после получения гривны по НДС. Самым большим покупателем валюты назвали государственный Укрэксимбанк.

Гулял слух о том, что он брал доллар под оплату вакцин от коронавируса. Открывался межбанк на 27,75-27,78 грн/$ и котировки двигались вниз: на 27,74-27,76 грн/$ и даже на 27,71-27,7350 грн/$.

А минимумом сегодняшнего стал уровень 27,71 грн/$. Укрэксимбанк вышел скупать валюту на низких уровнях, и благодаря его сделкам рынок взлетел на 27,78-27,80 грн/$.

Впрочем, долго там котировки не удержались. Как только основные сделки были закрыты, межбанк снова покатился вниз. Сначала на 27,73-27,75 грн/$, а затем и на финальные 27,72-27,73 грн/$.

"Рынок потихоньку готовится к майским праздникам. Думаю, завтра объем торгов еще подрастет, будут закрывать срочные контакты. Настрой в целом позитивный. Иностранцы вчера нарастили свои портфели ОВГЗ на 337 млн грн, кризис проходит", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Слухи о том, что нерезиденты снова начали понемногу покупать наши облигации внутреннего госзайма ходили еще вчера. Но подтверждение этому появилось только сегодня, после свежего отчета Нацбанка. В котором видно, что гривневый портфель ОВГЗ у иностранцев за день увеличился на 329,6 млн грн (до 95,6 млрд грн), а общий - на 337,4 млн грн (96,1 млрд грн).

Казначеи считают, что иностранцы прикупили вчера немного ОВГЗ из последнего размещения Минфина. Они полагают, что это бумаги сроком обращения 2 и 3 года.

Как известно, правительство проводит размещения своих гособлигаций по вторникам, а будущий вторник приходится на выходной день, 4 мая. Потому его проводить не будут.

В следующем месяце Минфин организует лишь три продажи новых ОВГЗ вместо привычных четырех. Потому нового притока доллара нерезидентов под гособлигации на будущей неделе банкиры не ждут. Хотя в целом делают позитивные прогнозы по курсу.

Завтра, 30 апреля, открытие межбанка прогнозируют в рамках 27,69-27,72 грн/$, и рассчитывают на движение в область 27,68-27,70 грн/$.

"Майские обещают быть спокойными, не думаю, что будут сильные движения. Для этого нет повода. Рынок вернулся к равновесию", - заверил Андрей Шевчишин.