Финансовые новости
- |
- 30.04.21
- |
- 00:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара скатился, несмотря на крупные валютные покупки Укрэксимбанка «под вакцину»
23:51 29.04.2021 |
29 апреля безналичный доллар подешевел на 6 копеек, и межбанк закрылся в диапазоне 27,72-27,73 грн/$.
В кассах ценники опустились меньше: на 2 копейки на продаже и на 5 копеек на покупке:
* до 27,78-28,90 грн/$ - на продаже;
* до 27,50-27,65 грн/$ - на покупке.
Банкиры заявляли о массовой продаже валюты населением перед православной Пасхой. При этом оптовые наличные курсы остались на вчерашнем уровне - 27,70-27,74 грн/$.
Межбанк сегодня заметно активизировался: объем сделок на площадке Bloomberg вырос с $78 млн до $128 млн. Нацбанка на торгах не было, но появлялись крупные игроки.
"В целом торговля была ровной, и котировки двигались в рамках 4-5 копеек. Правда, в середине дня на рынок выходили крупные покупатели, приобрели где-то $30 млн. Были покупки со стороны получателей НДС и банков. Но в итоге рынок сам сбалансировался и валютные котировки отошли вниз. Валютных покупателей было меньше, чем продавцов", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Госказначейство перечислило бизнесу в рамках возмещений по НДС еще 1,2 млрд грн, после чего общая сумма выплат в апреле достигла 9 млрд грн. Главными валютными продавцами назвали агрокомпании.
Металлургические комбинаты, по оценкам казначеев, сократили продажи доллара после получения гривны по НДС. Самым большим покупателем валюты назвали государственный Укрэксимбанк.
Гулял слух о том, что он брал доллар под оплату вакцин от коронавируса. Открывался межбанк на 27,75-27,78 грн/$ и котировки двигались вниз: на 27,74-27,76 грн/$ и даже на 27,71-27,7350 грн/$.
А минимумом сегодняшнего стал уровень 27,71 грн/$. Укрэксимбанк вышел скупать валюту на низких уровнях, и благодаря его сделкам рынок взлетел на 27,78-27,80 грн/$.
Впрочем, долго там котировки не удержались. Как только основные сделки были закрыты, межбанк снова покатился вниз. Сначала на 27,73-27,75 грн/$, а затем и на финальные 27,72-27,73 грн/$.
"Рынок потихоньку готовится к майским праздникам. Думаю, завтра объем торгов еще подрастет, будут закрывать срочные контакты. Настрой в целом позитивный. Иностранцы вчера нарастили свои портфели ОВГЗ на 337 млн грн, кризис проходит", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Слухи о том, что нерезиденты снова начали понемногу покупать наши облигации внутреннего госзайма ходили еще вчера. Но подтверждение этому появилось только сегодня, после свежего отчета Нацбанка. В котором видно, что гривневый портфель ОВГЗ у иностранцев за день увеличился на 329,6 млн грн (до 95,6 млрд грн), а общий - на 337,4 млн грн (96,1 млрд грн).
Казначеи считают, что иностранцы прикупили вчера немного ОВГЗ из последнего размещения Минфина. Они полагают, что это бумаги сроком обращения 2 и 3 года.
Как известно, правительство проводит размещения своих гособлигаций по вторникам, а будущий вторник приходится на выходной день, 4 мая. Потому его проводить не будут.
В следующем месяце Минфин организует лишь три продажи новых ОВГЗ вместо привычных четырех. Потому нового притока доллара нерезидентов под гособлигации на будущей неделе банкиры не ждут. Хотя в целом делают позитивные прогнозы по курсу.
Завтра, 30 апреля, открытие межбанка прогнозируют в рамках 27,69-27,72 грн/$, и рассчитывают на движение в область 27,68-27,70 грн/$.
"Майские обещают быть спокойными, не думаю, что будут сильные движения. Для этого нет повода. Рынок вернулся к равновесию", - заверил Андрей Шевчишин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики
|Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
|Почти случайное совпадение: Почему после увольнения Коболева к Джулиани пришли с обыском
|Послы стран G7 отреагировали на увольнения главы «Нафтогаза»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Коболева уволили? По закону не могли. Но что нам закон. Незаконно, но уволили. Почему? Просто так. Потому что хочу
|Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко
|Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры
|В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить
|Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько
|Доллар подешевел на межбанке 27 апреля, но банкиры допускают рост его курса из-за выплат по НДС
Это интересно
|Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов
|Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров
|Первый пикап Hyundai представили официально
|Honda показала дизайн интерьера будущих моделей
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei