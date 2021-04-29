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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.04.21
11:44 29.04.2021 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 29 апреля 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|0.00
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|0.00
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|0.00
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|0.00
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 29.03
|1022811.73
|322076.85
|526731.14
|54178.67
|276.17
|15292.23
|104256.67
|на 30.03
|1022827.16
|322076.85
|526867.96
|54221.66
|276.17
|15300.34
|104084.17
|на 31.03
|1022303.62
|322076.85
|526422.24
|54130.44
|276.17
|15315.63
|104082.29
|на 01.04
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 02.04
|1021636.65
|322076.85
|533472.48
|45871.25
|276.17
|15721.27
|104218.64
|на 05.04
|1022225.36
|322076.85
|534288.82
|46036.22
|276.17
|15822.78
|103724.52
|на 06.04
|1022178.47
|322076.85
|534160.80
|46121.21
|276.17
|15819.24
|103724.18
|на 07.04
|1021801.42
|322076.85
|534384.68
|46456.73
|276.17
|15764.93
|102842.06
|на 08.04
|1023223.86
|322076.85
|536710.70
|46610.90
|276.17
|15898.15
|101651.09
|на 09.04
|1013387.84
|322076.85
|531251.21
|43626.80
|276.17
|14928.54
|101228.27
|на 12.04
|1013090.30
|322076.85
|531223.98
|43705.63
|276.17
|14932.58
|100875.08
|на 13.04
|1013265.77
|322076.85
|532086.53
|43695.71
|276.17
|14987.70
|100142.81
|на 14.04
|1013596.43
|322076.85
|533130.20
|43722.08
|276.17
|14978.68
|99412.45
|на 15.04
|1002088.59
|322076.85
|522572.77
|43574.87
|276.17
|14881.06
|98706.88
|на 16.04
|1003381.12
|322076.85
|522783.99
|44342.13
|276.17
|155343.10
|98367.87
|на 19.04
|1003496.51
|322076.85
|523043.17
|44483.01
|276.17
|15574.24
|98043.06
|на 20.04
|1003739.98
|322076.85
|523217.90
|44555.34
|276.17
|15611.35
|98002.37
|на 21.04
|1003762.02
|322076.85
|523239.59
|44519.59
|276.17
|15631.29
|98018.54
|на 22.04
|1007338.72
|320976.85
|527013.01
|45762.63
|276.17
|15699.57
|97610.49
|на 23.04
|1007442.54
|320976.85
|527515.65
|45782.56
|276.17
|15727.79
|97163.52
|на 26.04
|1006744.96
|320976.85
|526809.70
|45869.99
|276.17
|15705.85
|97106.39
|на 27.04
|1006562.89
|320976.85
|526541.45
|45940.14
|276.17
|15721.85
|97106.43
|на 28.04
|1006186.30
|320976.85
|526147.84
|45959.29
|276.17
|15718.31
|97107.84
|на 29.04
|1002194.04
|320976.85
|523601.37
|44020.23
|276.17
|15876.12
|97443.29
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 29 апреля - 27.7867 грн.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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