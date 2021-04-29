Почти случайное совпадение: Почему после увольнения Коболева к Джулиани пришли с обыском

Тарас Паньо / Depo.ua

То, что увольнение Коболева, похоже, стало неприятным сюрпризом для США, мало что говорит о профессиональных и деловых качествах бывшего главы "Нафтогаза". Но при этом четко демонстрирует провал коммуникации между Киевом и Вашингтоном.

Вчера мировые СМИ запестрели заголовками об обысках в квартире и офисе бывшего адвоката и доверенного лица президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Федеральные агенты тщательно искали доказательства незаконных связей юриста с Украиной, и изъяли его личные телефоны и компьютер.

Конечно, фамилия Джулиани у большинства читателей ассоциируется с попытками экс-президента США Трампа добыть компромт на сына Джо Байжена, Хантера. Но звучала она и в другом контексте. В частности, председатель дивизиона "Газ" НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в свое время заявлял, что близкие к Рудольфу Джулиани бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман в свое время хотели сменить руководство "Нафтогаза" - для достижения личных бизнес-целей. В свое время теперь уже экс-глава этой компании Коболев даже давал показания прокуратуре Нью-Йорка по делу Джулиани, Парнаса и Фрумана.

Поэтому довольно странным совпадением оказывается тот факт, что рейд федералов на квартиру Джулиани состоялся меньше чем через сутки после увольнения Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

А сам процесс увольнения вызвал явное беспокойство в США. В частности, представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя событие, написал в Twitter, что "Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам".

Фамилий не прозвучало, но намек, в общем, понятен. Особенно если учесть тот факт, что увольнение Коболева - с "перезапуском" наблюдательного совета компании происходило, с юридической точки зрения, небезупречно.

Причины этого увольнения, конечно, называются разные. Сам Коболев, в частности, заявляет о 57 миллиардах гривен, аккумулированных сейчас на счетах "Нафтогаза", которые правительство может использовать на "нецелевые расходы". И такое предположение вполне имеет право на существование. Как и прозрачные намеки команды Коболева на то, что окружение Зеленского - в частности, глава ОП Андрей Ермак - делают все возможное для того, чтобы "подмять" под себя госкомпании, в первую очередь - "Нафтогаз".

С другой стороны, противники Коболева напоминают о многочисленных провалах "Нафтогаза" в деле налаживания добычи газа в Украине. Относительно чего в компании написали много красивых концепций - но реальная добыча только ухудшалась из года в год.

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Воспользовались тем, что вышла плохая отчетность за 2020 год. И решили, что можно. Почему отчетность 2020 года у Нафтогаза была плохой? Во-первых, сравнивая с 2019 годом, из нее пропали доходы от транзита. Просто потому что теперь труба не у Нафтогаза. Это минус 3 млрд долларов. Почти 100 млрд грн. Вот вам и минус. Вторая причина - долги Фирташа. Ему сказали, что можно не платить, ведь коронавирус. Ну вот он и не платил. И третья причина - сам 2020 год. Когда в убытке оказался весь сектор.



Впрочем, даже если предположить, что Коболева было за что увольнять, а "фокус" с наблюдательным советом не был прямым нарушением законодательства, очевидным остается один факт. Быстрый рейд федералов на квартиру Джулиани, совершенный после увольнения Коболева, является косвенным, но убедительным свидетельством того, что Банковая катастрофически провалила коммуникацию с Вашингтоном по этому вопросу.

Можно только гадать, что стало причиной - некомпетентность, отсутствие уверенности в собственных позициях или возможностях, или что-то другое. Но эта история свидетельствует, что коммуникация между странами, которая была в катастрофически плохом состоянии - по объективным причинам - во времена президентства Трампа, сейчас ничуть не улучшилась. И инцидент с Коболевым и Джулаини может стать первым, но далеко не последним результатом такого положения дел. А рассказывать о возможных последствиях возможного ухудшения отношений между Украиной и США для нацбезопасности первой, наверное, нет смысла.