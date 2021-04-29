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Коболева уволили? По закону не могли. Но что нам закон. Незаконно, но уволили. Почему? Просто так. Потому что хочу
23:30 28.04.2021 |
Слишком умный, наверное. Пишут, что уволили решением Кабмина. Пусть Кабмин и не имеет права принимать такое решение.
Пишут, что Коболев написал заявление об отставке. Но Коболев говорит, что он ее не писал. А он явно лучше знает.
Но хорошо еще, что РНБО не собрали и санкции не ввели. Могли ведь.
В очередной раз надругались над реформой корпоративного управления. Коболева уволили, несмотря на действующий контракт. Несмотря на то, что нет полномочий увольнять. Несмотря на то есть независимый Наблюдательный Совет. Который и должен защищать гос компании от хотелок украинских политиков. Но хотелки политиков побеждают. И Независимый Набсовет. Мешает НабСовет - так можно уволить НабСовет. И избавимся от этих скучных людей. И от здравого смысла.
Какую еще реформу мы не откатывали?
Почему сейчас? Воспользовались тем, что вышла плохая отчетность за 2020 год. И решили, что можно. Почему отчетность 2020 года у Нафтогаза была плохой? Во-первых, сравнивая с 2019 годом, из нее пропали доходы от транзита. Просто потому что теперь труба не у Нафтогаза. Это минус 3 млрд долларов. Почти 100 млрд грн. Вот вам и минус. Вторая причина - долги Фирташа. Ему сказали, что можно не платить, ведь коронавирус. Ну вот он и не платил. И третья причина - сам 2020 год. Когда в убытке оказался весь сектор. Цены были на минимуме, в результате, потери были и у Нафтогза и у Газпрома. Да вообще у всех.
Можно ли сказать, что убыток случился по вине менеджмента? А где тут менеджмент? В тех трех причинах? Разве что Коболев лично слетал в Ухань и привез оттуда ручную летучую мышь. После чего все началось. Разве что Коболев вселился в Фирташа и решил за него не платить Нафтогазу. И разве что анбалдинг нужен был лично Коболеву. Мы не видели коррупционных скандалов. Нафтогаз не подписывал невыгодных контрактов. Нафтогаз не покупал по завышенным ценам вышки Бойко. Хотя, может именно за это и увольняют в Украине менеджмент гос предприятий?
Что это значит? Что отчетность - просто повод. Не причина. Просто нужна была дымовая завеса. Ее дождались. И пошли в наступление. Пошли не по закону. Пошли против договоренностей с нашими западными партнерами. Пошли против программы МВФ. Хорошо еще, что деньги успели взять под еврооблигации. Как раз в понедельник. В пятницу могли бы уже и не дать. А может потому что в понедельник взяли деньги, то в среду решили уволить Коболева.
Кто больше празднует увольнение Коболева? Кроме одного украинского министра? Правильно - Газпром. И Фирташ. Позиции которого за последние годы, в первую очередь благодаря реформе рынка газа, были подорваны. Но теперь Коболев уволен. А Фирташ и Газпром открывают шампанское. Ведь в Украине уволили человека, которого ненавидели в Кремле. Который, вместе с командой, изменил лицо газового рынка Украины. Который, вместе с командой, пошел в Стокгольм и унизил там Газпром.
А вы еще спрашиваете, почему у нас нет программы МВФ? И почему мы до сих пор не в НАТО? Вот почему.
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