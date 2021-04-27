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Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе
13:08 27.04.2021 |
В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.
По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".
Песков напомнил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России - ИФ) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".
"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее поручение дано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину - ИФ) и это слышали - встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста в понедельник.
Он отметил, что "главное - в сути разговора, а место и время являются деталями".
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