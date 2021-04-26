Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее поручение дано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину – ИФ) и это слышали – встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста в понедельник.

Он отметил, что "главное - в сути разговора, а место и время являются деталями".

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста "О чем могут говорить президенты Украины и России, будет ли успешной такая встреча, учитывая, что в России говорится об ухудшениях отношений из-за того, что в Украине якобы унижают русскую церковь и русский язык?" Зеленский ответил, что "в Украине люди говорят на разных языках и ходят в разные церкви".

"У нас люди очень грамотные и свободно говорят на разных языках. Так исторически сложилось. Все знают русский язык, но все помнят, что наш государственный язык – украинский", - сказал президент.

"По поводу церквей – я всегда говорил, что церковь отделена от государства, и я никогда не пользовался главами церквей для того, чтобы влиять на население с точки зрения поддержки электората. Поэтому они у нас абсолютно свободны – и люди, и церкви. Люди ходят в те церкви, в которые хотят. И это правильно", - заключил Зеленский.