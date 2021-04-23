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НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2021г на 18,2%, денежной массы - на 16,7%
Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2021 год с 13,5% (в январском прогнозе) на 18,2%, денежной массы - с 13,3% на 16,7%, указано в инфляционном отчете центробанка, обнародованном на его сайте в четверг вечером.
По оценкам НБУ, денежная база в 2022 году увеличится на 8%, в 2023 году - на 6,6%, тогда как в январе центробанк прогнозировал рост показателя в 2022 и 2023 гг. на 7,1% и 3,8%, соответственно.
Согласно его данным, ожидается, что в 2022 году денежная масса вырастет на 11,2% (на 11,9% в январском прогнозе), в 2023 году - на 12,6% (11,2%).
Нацбанк отметил, что по результатам 2020 денежная масса выросла почти на треть, продемонстрировав высокие темпы за последние 12 лет за счет увеличения депозитов, а именно средств до востребования и роста наличных денег.
Согласно отчету, рост внутреннего кредита в 2020 году объясняется, прежде всего, значительными гривневым привлечениями правительства для финансирования расширенного дефицита бюджета.
Помимо этого регулятор отметил, что значительное расширение денежной массы, как в прошлом году, не приводит к наращиванию кредитования частного сектора. Активизация кредитования способствует росту внутреннего кредита, что является основой для увеличения денежной массы.
НБУ назвал главными препятствиями для наращивания кредитования слабую защиту кредиторов, действие моратория на взыскание залога по валютной ипотеке, неурегулированность и непрозрачность рынка новостроек, бизнес-климат и соблюдения фундаментального принципа верховенства права.
Согласно отчету, соотношение денежной массы к ВВП также зависит от уровня развития финансовой системы, доверия населения и бизнеса к банковской системе и национальной валюте.
Указывается, что при отсутствии доверия избыточное денежное предложение будет направлено на покупку иностранной валюты, что приведет к снижению монетизации, поэтому показатель соотношения денежных агрегатов является достаточно неоднозначным показателем и не может служить критерием оценки развития кредитования или экономики.
"Важно не количество денег в экономике, а их стоимость и доверие к способности НБУ обеспечить ценовую и финансовую стабильность", - говорится в отчете.
Как сообщалось со ссылкой данные НБУ, денежная база за 2020 год увеличилась на на 24,8% - до 595,992 млрд грн, денежная масса - на 28,7% - до 1 трлн 850 млрд грн.
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