"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сказал он в ходе правительственного заседания в среду.
Финансовые новости
- |
- 21.04.21
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин Украины продлил карантин до 30 июня - премьер
Кабинет министров Украины продлил карантин до 30 июня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Окоп так окоп: Зачем Зеленский позвал Путина на Донбасс
|Все равны, но некоторые более равны: Почему Шевченко и Тищенко не исключат из фракции «слуг»
|Стратегия развития ОПК: вперед в НАТО или назад в СССР?
|Доллар на межбанке начал понемногу дорожать. На валютном рынке растет напряженность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Два года сериалу «Президент — слуга народа»: Какие обещания Зеленский выполнил, а о чем забыл
|Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря - NOTAM
|«Сапсан» против «Искандера». Когда у нас появится своя «длинная рука» для Москвы
|Новая неделя на межбанке началась с крошечного удешевления доллара
|«Грязные доллары» Коломойского. Чем грозит олигарху новое расследование в США
|Торги с крымскими татарами: Как Ермак попал в очередной громкий скандал
Это интересно
|Maserati представила первый гибридный кроссовер в истории марки
|BMW M3 и M4 обзавелись полным приводом и стали быстрее
|Mercedes-Benz показал 7-местный электрический кроссовер EQB
|Осторожно, химера. Ученые вырастили человеческие клетки в эмбрионе макаки
|Вслед за видеокартами могут сильно дорожать SSD и HDD. Из-за новой криптовалюты
|Ferrari выпустит электрический суперкар раньше намеченного срока
|Заявления Илона Маска о совершенстве автопилота полны излишней самоуверенности