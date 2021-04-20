О «шулере» и «козявке». Когда начнется война Саакашвили с Зеленским

Юрий Вишневский / Деловая столица

Самым потешным политическим событием за последний месяц стала заочная перебранка 19 апреля двух видных представителей нынешней власти - министра финансов Сергея Марченко и главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили. Марченко назвал Саакашвили «шулером с большой дороги», а тот в ответ обозвал обидчика «козявкой и ничтожеством».

Этот словесный поединок вызвал у наблюдателей много жизнерадостного смеха. В самом деле, какие еще нужны доказательства того, что у нас пока еще живы и финансы, и реформы, раз они так залихватски воюют друг с другом.

Однако к горячим словам двух высокопоставленных чиновников нужно относиться с осторожностью. «Слуги народа» многократно жаловались, что их слова «вырывают из контекста». Поэтому сначала разберемся с контекстом, а затем уже посмотрим, что хотели сказать нам своей перебранкой Марченко и Саакашвили.

Похолодание на Банковой

Еще месяц назад стало известно об охлаждении отношения к Саакашвили со стороны Владимира Зеленского. Особенно наглядно это проявилось 19 марта на заседании Национального совета реформ, где Зеленский очень прозрачно намекнул на отсутствие положительных результатов от деятельности Саакашвили.

«Когда мы говорим о важных вопросах, очень важно, чтобы мы их доводили до конца. Поэтому я хотел бы начать заседание нашего Совета реформ с того, чтобы в следующий раз, если вы не против, г-н Саакашвили, чтобы мы действительно подытожили и услышали результаты всех заседаний нашего Совета реформ», - заявил Зеленский. И затем добавил перца, выразив пожелание, чтобы заседания Совета реформ были такими же результативными, как и заседания СНБО.

За день до этого, 17 марта, произошло еще одно знаковое событие. Кабмин досрочно прекратил полномочия главы правления АО «Українська залізниця» Владимира Жмака. Жмак получил эту должность в августе прошлого года по протекции Саакашвили. В 2015-2016 гг., когда Саакашвили возглавлял Одесскую ОГА, Жмак был его первым замом.

22 марта в эфире телеканала «Украина 24» Саакашвили назвал увольнение Жмака победой коррупционеров - дескать, их не устраивала реформа «Укрзалізниці», которую начал Жмак. «Подобными темпами никого просто так не снимают... Они сняли его в рекордный срок - за один день... Это больше всего связано с тем, что он действительно кого-то сильно задел... Реально большие группы интересов борются за передел этой собственности», - заявил Саакашвили. Было заметно, что он тщательно фильтрует слова, чтобы ненароком не обвинить Зеленского.

24 марта появился новый повод для возмущения: СБУ похвасталась тем, что она пресекла деятельность «ЧВК Семенченко» - речь об экс-нардепе Семене Семенченко, который осенью 2017-го помог Саакашвили организовать «Михомайдан».

«Какой-то дешевый развод СБУ, которая просто занимается очковтирательством, - отреагировал Саакашвили. - По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть... Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких "защитничков" национальной безопасности. Потому что они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут». Однако самого Зеленского он по-прежнему старался не задевать.

"Сначала я здесь с Зеленским разберусь"

Но уже днем 25 марта он разоткровенничался - не перед украинцами, а перед грузинами. Депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Созар Субари на своей фейсбук-странице назвал Саакашвили преступником. В комментарии под пост пришли сам Михеил и его защитники. Саакашвили резко ответил Субари на грузинском: «Я скоро приду за тобой, ты сгниешь в тюрьме, сначала я здесь с Зеленским разберусь, потом с Иванишвили и остальными барыгами. Ждите!» Под комментарием Саакашвили сразу же отметился первый замдиректора НАБУ Гизо Углава: «Брат, мы поможем тебе в этом!»

По-видимому, оба деятеля понятия не имели о функции автоперевода в Facebook и потому были уверены, что если они пишут на грузинском, то украинцы их не поймут. На следующий день оба комментария (от Саакашвили и от Углавы) были удалены - уже после того, как соответствующие распечатки потешили обитателей Банковой.

Решающий разговор

Те, кто знает особенности психологии Зеленского, имели основания подозревать, что тот не оставит слова Саакашвили без внимания. Этому способствовали и внешние факторы. Напомним, что когда в мае прошлого года Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ, это вызвало резко негативную реакцию Тбилиси. Грузия отозвала из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе - и до сих пор, вот уже 11 месяцев, в Киеве нет грузинского посла.

Ситуация стала выглядеть особенно ненормальной в условиях обострения угрозы новой российской агрессии против Украины. В начале апреля из Киева в Тбилиси пошли сигналы о желании нормализовать отношения. Эти сигналы были услышаны. 10 апреля пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили сообщила, что решение о возвращении посла Шарашенидзе в Киев будет принято в ближайшее время. «Текущая ситуация вокруг Украины, так же как и повестка дня отношений между двумя странами, общие вызовы, которые стоят перед Украиной и Грузией, а также обстановка безопасности в регионе в целом, естественно, требуют присутствия на месте главы грузинской миссии», - пояснила Нарчемашвили.

15 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и Зеленским. Главным итогом стало согласие Зурабишвили совершить визит в Киев.

Президент Грузии выразила озабоченность ситуацией на российско-украинской границе и в Крыму и выразила солидарность с Украиной. «Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина должна противостоять провокациям, и отметила, что необходимо двигаться в единственном направлении нашей общей безопасности - евроатлантической интеграции. Президенты обеих стран подчеркнули важность безопасности на Черном море и необходимость представить совместные цели Грузии и Украины на саммите НАТО - ЕС. Стороны договорились использовать предстоящий визит президента Грузии в Украину для работы над этими вопросами», - сообщила пресс-служба президента Грузии.

Зурабишвили и Зеленский рассказали о своем телефонном разговоре в соцсети Twitter. «Грузия и Украина - исторические друзья и партнеры, и мы вместе перед лицом нынешней борьбы. Очень обеспокоена ситуацией в Украине и вокруг нее. Совершенно необходимо работать вместе для евроатлантической интеграции и сформулировать совместное послание для региональной безопасности», - написала Зурабишвили.

«Я полностью согласен с Саломе Зурабишвили в том, что настало время для конкретных предложений для Украины и Грузии, чтобы получить план действий по членству в НАТО и план присоединения к Евросоюзу. Сегодня решающее значение имеют консолидация усилий и солидарность. Украина и Грузия пользуются историческим взаимопониманием и поддержкой в вопросах мира», - подтвердил Зеленский.

Не правда ли, грандиозные планы. Так вот, помехой на их пути является фигура Саакашвили. Знающие люди говорят, что Зеленский очень хочет, чтобы Зурабишвили приняла участие в саммите Крымской платформы 23 августа, однако Зурабишвили обусловила свое участие в Крымской платформе изгнанием Саакашвили с государственных должностей в Украине. Причем произойти это должно не когда-нибудь, а не позже июня. Зеленский якобы согласился и поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку организовать это.

Насколько эти сведения достоверны, не будем судить. Время покажет. Но в этом контексте уже по-иному прочитывается перебранка между Саакашвили и министром финансов Марченко.

Конец большой любви

9 апреля Саакашвили жестко наехал на Марченко в эфире телеканала «Украина». «Объясните мне это чудо. Каким образом этот человек, который разговаривать не умеет, никогда никто умной вещи от него не слышал, ни одной положительной идеи от него не слышал, все начинания он блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связано с системой коррупции, продолжает работать министром финансов. Кто в этой стране доволен им, кроме кланов, которые делают деньги на этой системе?» - поставил вопрос Саакашвили.

Вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. Ибо лично Зеленский добивался от «слуг народа» назначения Марченко. Назначили его, напомним, только со второй попытки: на первом голосовании ему не хватило трех голосов, назначение произошло только после выступления в парламенте Зеленского.

Марченко на выпад Саакашвили отреагировал в интервью «Левому берегу», которое вышло 19 апреля. «Он негодяй и подлец... Шулер с большой дороги, это приезжий гастрабайтер. Он приехал, что-то попытался сделать, какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я не буду это терпеть. Поэтому, я говорю, что условный товарищ С., покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому что почему-то считается, что тебя должны носить на руках».

Саакашвили ответил ему через Facebook: «Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться министром финансов... Вы оказались крайне низкопробным министром, полностью провалив надежды общества и Президента на реформы».

Впрочем, самое главное Саакашвили сказал в конце. «Я не понимаю, почему его терпит Президент Зеленский. Наличие такого субъекта полностью компрометирует Президента Украины и Администрацию Президента. Я уже говорил это Президенту Зеленскому и буду повторять снова».

После этих слов Саакашвили сделал приписку. По его мнению, «если мы не научимся избавляться от неэффективности и вредительства, сохраняя по году на должности такого качества министров, боюсь, будущее украинской государственности под большим вопросом». Месяц назад он уже озвучивал аналогичные пугалки, когда требовал разогнать СБУ. Похоже, Саакашвили принялся шантажировать не только Зеленского, но и всех украинцев: мол, если Зеленский не прислушается к его советам (разогнать СБУ, снять Марченко), то украинской государственности придет конец.

Реально же идет к концу большая политическая любовь между Саакашвили и Зеленским. Как это нередко бывает в подобных случаях, конец любви может положить начало большой ненависти. И если Зурабишвили потребовала решения судьбы Саакашвили до июня, то добрая воля Зеленского может проявиться в том, что все произойдет еще раньше.