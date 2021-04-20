Финансовые новости
- |
- 20.04.21
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Министр финансов Марченко: Саакашвили - «шулер с большой дороги»
08:29 20.04.2021 |
Министр финансов Сергей Марченко в ответ на публичные обвинения в коррупции назвал главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили "шулером с большой дороги".
Свое мнение о Саакашвили он озвучил в интервью изданию Lb.ua.
Министр возмутился, что Саакашвили "что-то пытался сделать, но идеи не зашли", а теперь он обвиняет посторонних людей.
"Шулер с большой дороги, это приезжий гастарбайтер. Он приехал, чтобы попытаться воплотить какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я это не потерплю. Поэтому я говорю, что, условный "товарищ С.", покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, так как почему-то считается, что тебя должны носить на руках", - заявил Марченко.
Министр отметил, что хотел бы спросить Саакашвили, "кто он такой, и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня, как министра финансов, в чем-то обвинять?".
Марченко добавил, что обвинение министерства финансов в коррупции на таможне не является нормальным, ведь вопрос контрабанды больше касается правоохранительных органов.
"Они думают только о том, что вот я сейчас открою украинскую таможню - и всем будет хорошо, условно. Они делают такие предложения без малейшего критического анализа. Когда мы об этом говорим, они нас обвиняют в том, что мы коррупционеры. Это разве нормально? Поэтому я говорю, товарищ, ты сначала матчасть выучи, а потом будешь общаться с министром финансов", - высказался он.
Ранее Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" обвинил Марченко в причастности к коррупции на таможне и в налоговых органах. В частности, он сказал: "Человек, который ни разговаривать не умеет, никогда ни одной разумной вещи от него не слышал, ни положительной идеи от него не слышал, все начинания блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связано с системой коррупции, продолжает работать министром финансов".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новая неделя на межбанке началась с крошечного удешевления доллара
|«Грязные доллары» Коломойского. Чем грозит олигарху новое расследование в США
|Торги с крымскими татарами: Как Ермак попал в очередной громкий скандал
|Президентская крыша. Зачем Зеленский решил монополизировать олигархов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса
|«Сапсан» против «Искандера». Когда у нас появится своя «длинная рука» для Москвы
|Саакашвили ответил Марченко: «Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество»
|Министр финансов Марченко: Саакашвили - «шулер с большой дороги»
|«Грязные доллары» Коломойского. Чем грозит олигарху новое расследование в США
|Торги с крымскими татарами: Как Ермак попал в очередной громкий скандал
Это интересно
|Популярный мем «Телебачення Торонто» продали в виде NFT за $2500
|Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей
|Xiaomi не попала в Топ-3, уступив даже Huawei. На крупнейшем рынке смартфонов новый лидер
|Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE
|Глава TSMC заявил, что дефицит процессоров сохранится в 2022 году
|Учёные скопировали антибликовое покрытие у роз. Оно сопобно повысить эффективность солнечных панелей на 10%
|Nvidia переведет GeForce RTX 3060 на новый графический процессор ради того, чтобы защита от майнинга наконец-то заработала