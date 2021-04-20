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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря - NOTAM

 

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).

"Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.

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