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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Прибытие американских истребителей в Польшу не связано с ситуацией вблизи Украины - Пентагон

 

Прибытие американских военных самолетов F-15 и F-16 на территорию Польши не является реакцией Вашингтона на ситуацию вокруг Украины, это обычная практика в рамках учений, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Эти маневренные боевые учения (...) являются рутинными учениями, которые проводятся уже некоторое время. Они не являются определенной реакцией на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму", - заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Также он повторил утверждения, что в последние недели США наблюдают наращивание российского военного присутствия у границ с Украиной, и что речь идет о самом крупном увеличении контингента РФ в этом регионе с 2014 года.

Он уточнил, что Россия сосредотачивает здесь даже больше войск, чем в 2014 году. Кирби добавил, что РФ объясняет это военными учениями, но США это не кажется очевидным.

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что "несколько десятков" американских истребителей прибыли в Польшу в рамках учений ВС США в Европе.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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