Коммуналку лучше заплатить. Как у должников будут «автоматом» списывать деньги с карточек

Александр Суков / Деловая столица

В Украине расширен перечень долгов, которые можно взыскивать со счетов граждан в банках, а сами финучреждения стали подключаться к автоматизированной системе списания.

Министерство юстиции существенно расширило перечень долгов, которые судебные исполнители могут взыскать с должников в автоматическом порядке через банки. В частности, своим приказом ведомство изменило Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, утвержденный приказом министерства еще в апреле 2019 г.

Раньше частные и государственные исполнители через банки могли принудительно списывать только средства за неуплату алиментов, в других случаях банки только блокировали счета должников, и для списания денег требовался отдельный запрос. Теперь же ситуация для кредиторов и судебных исполнителей упрощена - онлайн будет проводиться процедура списания как долгов по уплате алиментов, так и по штрафам за нарушение правил дорожного движения, долгов по кредитам и за коммунальные услуги, что особенно важно. Списываться могут деньги у граждан, которые попали в Единый реестр должников.

Параллельно с указанным решением Минюста банки стали подключаться к автоматической система исполнительного производства. На сегодня к ней уже присоединились Приватбанк, Таскомбанк, Универсал Банк (в частности, и работающий с ним виртуальный Монобанк), ОКСИ Банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. В тестовом режиме к системе подключены 44 банка, а еще 11 банков проводят консультации. Поэтому в ближайшее время деньги со счетов "автоматом" смогут списывать 62 банка из 73.

Списание долгов банками: как это будет

Раньше процедура взыскания средств была длительной и забюрократизированной: судебный исполнитель писал в банк бумажное письмо, в котором просил предоставить реквизиты счетов должника, остатки денег на них и другую информацию. Получив информацию, он он брал платежное поручение (опять же - бумажное), ехал с ним в казначейство, ставил печать и вез документ в банк. И часто такая процедура могла занимать недели.

Теперь же списание денег будет проходить намного быстрее. Исполнитель при помощи автоматизированной системы исполнительного производства будет создавать и отправлять в банки требование о получении информации о счетах неплательщика и деньгах на них. И банки должны будут предоставить ответ в течение часа.

После этого исполнитель отправляет в банки постановление об аресте счетов и те его выполняют. Затем исполнитель (если на счету должника есть деньги) направляет в банк платежные требования о принудительном списании средств, финучреждение переводит деньги Государственной исполнительной службе или частному исполнителю, откуда они поступают тому, кто инициировал взыскание.

Адвокат юридической компании RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов отметил, что, как и ранее, средства на банковских счетах могут быть арестованы исключительно на основании решения суда или постановления государственного или частного исполнителя. "Но следует признать, что создан более модифицированный механизм, когда счета должника могут быть арестованы в течение нескольких часов с момента открытия исполнительного производства, а средства - списаны в течение нескольких дней благодаря автоматизации этого процесса", - отметил он.

Снимут все?

Хотя арест и списание денег со счетов должников ускорится, уровень информирования их останется прежним - люди узнают об этом уже после того, как деньги уйдут. Адвокат Дмитрий Лошаков отметил, что сейчас граждане часто даже не подозревают о том, что у них есть долги, и узнают об этом только после того, как банк списал деньги со счета. "Нужно было бы предупреждать должников. Раз автоматизируется процесс списание средств, то нужно автоматизировать и процесс оповещения - люди должна получать СМС или сообщение в приложение, ту же "Дію". Даже если списали средства - поясните, почему", - сказал он.

А по словам адвоката юридической фирмы "Семенова и Партнеры" Марины Семеновой, под арест будут подпадать любые долги, взыскание которых осуществляется принудительно государственным или частным исполнителем. И при этом со счета будет списана вся сумма долга. Если же денег на счету меньше, чем размер долга - заберут все.

Но коллизия может возникнуть с зарплатными счетами украинцев в банках. Дело в том, что согласно закону "Об исполнительном производстве", если у должника нет счетов в банке, то исполнитель может обратиться за взысканием долгов к работодателю. В таком случае с должника можно взыскать в погашение долга максимум половину зарплаты. Однако зарплату сегодня сотрудники получают в банках через зарплатные карточки, на которые деньги могут поступать и из других источников. Поэтому, по словам Дмитрия Лошакова, даже с зарплатной карты могут быть списаны все деньги должника.

Долги за коммуналку взыщут быстрее

Под более скорый порядок списания попадут и задолженности по уплате коммунальных услуг. Николай Максимов отметил, что такие долги взыскиваются в общем порядке, без каких-либо ограничений.

В прошлом году было возбуждено 342 тыс. дел в отношении граждан, которые не рассчитались за коммунальные услуги, и это на 50% больше, чем в 2019 г.

Однако на сегодня общая задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги достигла уже 80 млрд грн, значительно увеличившись за прошедший отопительный сезон. Почему же поставщики коммунальных услуг не спешат их взыскивать?

Николай Максимов объясняет, что коммунальные предприятия - это бюрократические структуры. И если юрист в банке получает денежные бонусы за каждое взыскание долга, то в коммунальных предприятиях у него 5-6 тыс. грн зарплаты без каких-либо бонусов, и поэтому он вряд ли будет спешить писать исковые заявления против должников. При этом коммунальные предприятия часто пропускают сроки исковой давности.

Если же суды принимают иски по долгам за услуги ЖКХ, то в 80% случаев они удовлетворяют их. Но такие решения исполняются медленно, поскольку этим занимаются работники Государственной исполнительной службы, которые, в отличие от частных исполнителей, не очень заинтересованы в результатах своей работы.

Адвокат Дмитрий Лошаков отметил, что большинство долгов за жилкомуслуги приходится на неэффективные ЖЭКи, которые просто не имеют персонала, который бы занимался подачей исков. "Даже при упрощенном производстве по делу нужно подготовить расчеты, уплатить судебные сборы, обращаться в суд, отслеживать ход дела, получать судебный приказ и передавать его в исполнительную службу. Если ЖЭК обслуживает дома, где проживает 5 тыс. человек, из которых 500 - это должники, представьте, сколько нужно затратить усилий, чтобы подать в суд на 500 человек", - сказал он.

Частные ЖЭКи в этом вопросе более эффективны. Но еще более эффективны те поставщики услуг, которые имеют возможность просто отключить должника за неуплату. В таком случае долги погашаются очень быстро.

