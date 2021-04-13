Театр абсурда от Зеленского. Как Банковая помогает Кремлю «проверить Запад»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Путин не стоит перед дилеммой: или новая война, или сохранение статус-кво. У него есть еще третий сценарий - официальная аннексия ОРДЛО.

Предпримет ли Россия новую агрессию против Украины? Этот вопрос уже стал одним из главных в мировых медиа. И мы видим, что начала формироваться глобальная коалиция для поддержки Украины и противодействия России. Тем важнее, чтобы Киев напрямую воздействовал на западное общественное мнение и убеждал его в серьезности российской угрозы.

Отличная возможность для этого возникла несколько дней назад, когда Владимир Зеленский отправился в поездку на линию фронта и взял с собой нескольких американских журналистов. Однако результат получился, мягко говоря, далекий от нормального. Зеленский фактически стал утверждать, что Россия просто пугает Украину и Запад.

«Они хотят, чтобы мы боялись, - передает слова Зеленского Саймон Шустер из журнала Time. - Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее могущества. В этом нет большого секрета».

По словам журналиста Time, Зеленский, похоже, не верит в бахвальство Кремля. «Мы не утверждаем, что будет реальная эскалация. Возможно, это просто не в чьих-либо интересах. Что они хотят сделать, - рассказал свою версию Зеленский, - так это поднять температуру ровно настолько, чтобы показать, что Запад колеблется в своей поддержке Украины, что они на самом деле не видят в нас партнера. Это своего рода проверка».

Претензии Киева Западу

Даже если бы Зеленский на этом остановился, эффект от его слов уже был бы негативным. В самом деле, если Кремль решил просто попугать Украину и Запад, то чего тут волноваться. Западные медиа могут спокойно забыть о российской угрозе. Наверное, это именно то, ради чего необходимо было везти американских журналистов на линию фронта.

Но Зеленский на этом не остановился. Выдвинув версию о намерении Кремля доказать нежелание Запада поддержать Украину, Зеленский далее стал помогать Кремлю. То есть он стал доказывать нежелание Запада поддержать Украину.

"Антикрот" на сонячній батареї

«Президент Джо Байден пообещал Украине "непоколебимую поддержку", в том числе посредством военной помощи, - отмечает Шустер. - Его администрация призвала европейских союзников, особенно Францию и Германию, также поддержать Украину. Зеленский и его правительство хотели бы видеть больше, особенно когда речь идет о высокотехнологичном оружии. Руководитель офиса президента Андрей Ермак высказывает эту просьбу резче, чем его начальник. "Украина держит линию против России не только за нас, но и за Запад, - сказал он Time. - А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь"».

О претензиях Киева к Западу рассказал и журналист американского телеканала CNN Мэтью Чэнс, который тоже сопровождал Зеленского в поездке на фронт. В своем репортаже Чэнс передал слова Зеленского о том, что США являются «хорошим другом» Украины, но что президент Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Зеленский пояснил, что он хочет от Байдена больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки для присоединения к НАТО. «Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами», - заявил Зеленский CNN.

Получается какой-то театр абсурда. США вместе с Великобританией и Канадой занялись созданием реальной коалиции в поддержку Украины. А Зеленский и Ермак специально привезли на линию фронта американских журналистов, чтобы рассказать им, что Кремль всего лишь пугает. И что виноват тут Байден, который не размещает в Украине ракеты Patriot, не дает достаточно оружия и денег и не предоставляет немедленно членство в НАТО.

Повторение 2014 года?

Впечатление абсурдности ситуации еще более усиливается, если посмотреть на позицию Запада. В отличие от Зеленского, который старается преуменьшить опасность, Запад считает, что Россия в самом деле готовится ко вторжению в Украину. Это можно считать официальной позицией США и их союзников, после того как 12 апреля министры иностранных дел стран G7 и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступили с заявлением в связи с «продолжающимся большим наращиванием российских вооруженных сил на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму». В заявлении подчеркивается, что «эти крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность». И еще в заявлении содержится призыв к России «соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ, которые она подписала в отношении прозрачности передвижения военных, и выполнить процедуру, установленную в соответствии с главой III Венского документа».

Речь идет о том, что Россия нарушила основополагающий документ ОБСЕ - точно так же, как сделала это в 2014 году, накануне вторжения в Донецкую и Луганскую области Украины. Представитель США в ОБСЕ Кортни Остриан в официальном выступлении 10 апреля отметила, что «обеспокоенность Украины по поводу военной деятельности и намерений России вполне реальна. В 2014 году Россия также не предоставила подробную информацию о своих необычных военных действиях на границе с Украиной в ответ на запрос Украины в соответствии с пунктом 16 Венского документа, а также отказалась присутствовать на встречах, чтобы прояснить опасения Украины. В 2014 году быстро стало ясно, что опасения Украины были вполне обоснованными».

То есть сейчас, по оценке Запада, ситуация аналогична той, что была в 2014-м накануне российского вторжения на востоке Украины. А если говорить об отличиях, то следует отметить, что семь лет назад Киев отчаянно старался пояснить Западу российскую угрозу, а Запад делал круглые глаза и отказывал в помощи. Сейчас же, похоже, Запад осознает эту угрозу в большей мере, чем украинская власть.

И проблема тут не только в Зеленском. Например, на 13 апреля назначены аж три пленарных заседания Верховной Рады: одно очередное и два внеочередных. Но ни на одном из них в повестку дня не вошли вопросы противодействия российской угрозе. Для «слуг народа» эта проблема, как можно понять, вообще не существует.

Три сценария Путина

Между тем нужно четко осознавать, что у Путина сейчас не два, а три сценария. Он не стоит перед дилеммой: или новая война, или сохранение статус-кво. У него есть еще сценарий легализации награбленного, то есть официальная аннексия ОРДЛО.

Напомним, что кремлевские марионетки в Донецке уже подготовили обращение к Путину с просьбой о принятии их фейковой республики в состав России. Еще есть запасные варианты типа признания независимости и оказания военной помощи. И вот если посмотреть на все те войска, которые Кремль сейчас сконцентрировал в Ростовской области, то смысл этого может быть отнюдь не в том, чтобы попугать Украину вторжением на Харьковщину и Сумщину, а именно в том, чтобы зайти в Донецк и Луганск «для защиты российских граждан от украинской хунты». Пару месяцев назад МВД РФ сообщило, что российскими паспортами осчастливлено 639 тыс. жителей ОРДЛО.

Как рассказывают разные источники, сейчас в ОРДЛО усиленно распространяются слухи о том, что Путин вот-вот возьмет фейковые республики в Россию. Дескать, он объявит об этом 21 апреля в послании Федеральному собранию, а на следующий день Федеральное собрание уже проведет заседание по этому вопросу. Говорят, что в связи с этим в некоторых городах ОРДЛО «государственные учреждения» уже получили указания вывесить 22 апреля на своих фасадах два флага: фейковой республики и России.

Будет ли реализован этот сценарий - сейчас, возможно, в Кремле еще не принято окончательное решение. Но вероятность следует признать высокой. Ввиду этого возникает вопрос, а что будет делать Зеленский. Судя по репортажу Time - ничего.

«Стоя там в бронежилете, Зеленский не обещал отомстить за людей, погибших при защите этих землянок. Вместо этого он поставил под сомнение целесообразность занять эту позицию, что Украина сделала в 2018 году, за год до избрания Зеленского президентом, нанеся удар по позициям, поддерживаемым Россией. "Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями, - говорит он, оглядывая поле кустов. - Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой". Зеленский не намерен повторять подобное. Риски слишком высоки».

Как видим, оправдание бездействию уже готово. Ну и виноват будет Байден, который до сих пор не принял нас в НАТО.