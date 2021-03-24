Святые против святейших. Почему развалился «Голос»

Вадим Денисенко, Директор Украинского института будущего / Depo.ua

Партия "Голос" исчезла задолго до скандала с поддержкой Стерненко. Но этот скандал окончательно добил ее, как политсилу. Теперь начнутся (начались) очередные танцы с бубнами по поиску новой политсилы с новыми-старыми лицами, которые будут нам говорить: "Возьми и сделай" в новой обертке.

Этот текст мне немного сложно писать, потому что я хорошо знаком с большинством главных фигурантов этого скандала. Однако этот текст не о конкретных персонах. Он о 10% украинцев, которые в пиковые политические моменты верят тем, кто говорит, что политик должен быть святым, он не имеет права на ошибку и должен делать политику в белых перчатках.

Но давайте начнем с самого простого. Существует ли партия "Голос", как таковая.

Можно без сомнения утверждать, что ее, как всеукраинского проекта, просто не существует. Уровень узнаваемости лидера партии вряд ли превышает 20-25%. Если вы выйдете и спросите, а что сделал "Голос" за последний год, рядовой украинец не скажет вам практически ничего. Поэтому для избирателя "Голоса" просто не существует.

Есть, возможно, какая-то фантомная боль за Вакарчуком, но это не та фантомная боль, которая вызывает желание голосовать во второй раз. Поэтому "Голоса", как политической силы, просто не существует.





Второй важный вопрос - оппозиционность к Зеленскому и действующей власти.

Для того, чтобы объяснить, что происходит в Раде, приведу цитату из пресс-конференции Комитета избирателей Украины: "За период сентябрь 2020 года - январь 2021 года было принято 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку "за" нажимали только 84%, или 206 из 247 депутатов "Слуги народа". Остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, зачастую обеспечивали депутаты группы "Доверие" и фракции "Голос". В среднем "за" нажимали 66% (13 депутатов) группы "Доверие" и 65% (12 депутатов) фракции "Голос". В результате именно депутаты этих политических сил активно помогали монобольшинству принимать законы тогда, когда собственных голосов "Слуги народа" не хватало".

А теперь перейдем к самому важному: почему возник скандал.

Стерненко и обрисованная Банковая - это всего лишь повод. Если мы говорим о причинах, то они лежат в той идеологической базе, которую выстроила и охраняет небольшая, или точнее крохотная, прослойка некоторых общественных деятелей. Она (идеологическая база) держится на нескольких китах:

1. Только они являются носителями правды, и истина в последней инстанции принадлежит только им.

2. Они хвалят только своих. Это происходит так: Шабунин хвалит Нефедова, Нефедов хвалит Шабунина, а затем оба целуются с Рябошапкой. Это очень герметичный замкнутый круг, который сложилось примерно в 2014-2015 годах, и войти в него крайне сложно. Там есть своя иерархия, которая держится на довольно прочной круговой поруке.

3. У них никогда не было единоличного лидера. С одной стороны, каждый из условных лидеров опирается на свою небольшую группку фанатов и считает, что именно он должен быть Великим лидером. С другой - появление такого Великого лидера сразу же расколет эту группу из-за непомерных амбиций каждого из них.

4. Они декларируют "политику в белых перчатках", когда каждый из них является святым. Правда, людей с реальными достижениями среди них почти нет. Поэтому каждое достижение, за которым часто стоят большие и серьезные бизнесы, сразу возводится в ранг святости и любые посягательства на эти достижения, даже логические и справедливые, приводят к безумным информационным атакам. Классический пример: желание ввести небольшие изменения в "Прозорро", которые предусмотрели преференции для украинского бизнеса. Это привело к небывалому сопротивлению, которого испугался даже Зеленский.

5. Самое глупое, что может быть, так это назвать этих людей марионетками какого-то из посольств G7. На самом деле, там работают намного более сложные механизмы, и часто посольства используют этих людей в свою пользу, но часто бывает и обратная история.

Давайте не забывать, что все плохие решения для простого украинца, которых требует МВФ, были сформулированы и пролоббированы именно в Киеве, украинскими чиновниками или общественными деятелями. Это касается как законов, по типу люстрации, так и решений о повышении цены на газ.

Раскол в "Голосе" - это буря в стакане воды.

Ну не могли ужиться в одном маленьком коллективе Ярослав Железняк, Кира Рудик и Ярослав Юрчишин. И рано или поздно этот день должен был наступить, хотя, еще раз повторюсь: такого проекта, как "Голос", сейчас не существует.

Сейчас, точнее сразу после ухода из политики Вакарчука, начался кастинг на новую "Самопомич" или новый "Голос". Именно поэтому мы видим объединение Рябошапки, Данилюка и Климкина. Именно поэтому в последнее время информационную активность проявляет Садовый. Именно поэтому так судорожно ищутся новые-старые лица из этого пула. И этот раскол "Голоса" - это как раз часть этого кастинга, которая вышла за пределы неписаных правил "не критиковать своих". Или, точнее, две стороны меряются своим уровнем псевдосвятости.

Но в расколе "Голоса" есть одна вещь, о которой мало кто задумывается, кроме самых умных представителей этой группы: без фракции в парламенте все их ставки резко падают. Они перестают быть интересны не только власти, но и многим внутренним и внешним адептам. И дело здесь не в том, что они не оппозиционеры и далеко не эксперты: они носители какой-то выдуманной миссии, под которую дают деньги. И наличие фракции - один из главных камней в фундаменте этой экосистемы. Без нее они превращаются в стул без одной ножки. Без фракции - они "одни из", а не какая-то псевдомонолитная группа борцов за все хорошее.

Если подытожить, вся эта шумиха - поиск того, кто будет нести флаг фракции с одной стороны и, с другой, на обломках какой из частей этого проекта будет строиться новая политсила. Ничего нового - простая борьба за власть. И, заметьте, как аккуратно заткнулись все лидеры этой группы поборников святости. Они ждут, кто победит, чтобы навязывать победителю свои правила игры. Или, еще лучше, чтобы кто-то помирил эту несуществующую расколотую фракцию и начал поиск новых лидеров среди тех, кто отсиделся в кустах.