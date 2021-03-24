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Самостоятельная сила или сателлиты «слуг»: Когда Верховная Рада останется без «Голоса»
18:58 23.03.2021 |
В партии "Голос" стал очевидным раскол по идеологическим принципам, который может окончательно разрушить имидж объединения прогрессивных, либеральных и патриотических политиков. Эта история напоминает о судьбе других партий "молодых лиц", которые не пережили испытания деньгами и реальной жизнью.
Нардеп от фракции "Голос", еще недавно - заместитель председателя одноименной партии Ярослав Юрчишин заявил, что его могут исключить из партийных рядов. В комментариях под постом председателя фракции Ярослава Железняка о митинге сторонников Стерненко на Банковой 20 марта (об оценках этого действа членами "Голоса" поговорим дальше) нардеп Юрчишин написал, что ему сообщили о гипотетическом изгнании, и в подтверждение сослался на какое-то решение политсовета "Голоса".
Причиной возможного исключения из этой политсилы Юрчишина, а с ним еще шести нардепов, его коллег, названо голосование в парламенте 16 марта за направление в Конституционный Суд проекта закона "О внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (относительно порядка назначения на должность и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)". Этот документ предлагает наделить Верховную Раду правом давать согласие на назначение по результатам конкурса и на увольнение президентом Украины руководителей НАБУ и ГБР. Среди 267 нардепов, поддержавших направление этого проекта в КСУ, были и восемь из 20 членов фракции "Голоса": Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа и Владимир Цабаль. Аргументацию этой группы после голосования в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" выложила Устинова, по словам которой, направление проекта в КСУ поддержали, чтобы получить заключение о его несоответствии Конституции. Очевидно, не все в "Голосе" поддержали такую логику...
Принципиальный момент заключается в том, что внесенный едва ли не половиной состава фракции "Слуги народа" документ предусматривает не только непосредственное влияние президента на кадровые решения в антикоррупционных органах, но и безусловное увольнение директора НАБУ Артема Сытника, против чего выступает группа активистов, которую в определенных кругах именуют "грантоедами". В частности, в "Голосе" сохранение кресла за Сытником поддерживает лидер партии Кира Рудик, занявшая этот пост в 2020 году после ухода из политики "партийного лица" и единственного в "Голосе" потенциального лидера действительно общенационального масштаба Святослава Вакарчука. К "группе друзей Сытника" причисляют и председателя парламентской фракции "Голоса", упомянутого выше Железняка. Зато Юрчишин и ряд нардепов от этой политсилы решили поддержать обращение господствующего монобольшинства к Конституционному Суду и могут за это поплатиться.
Но не теперь: в партии пытаются пока погасить костер большого скандала. В пресс-службе "Голоса", комментируя заявление Ярослава Юрчишина, заверили, что партия "не принимала в этом году решений об исключении кого-нибудь из своих рядов". При этом признали, что вопрос поддержки законопроекта №5133, "который ограничивает субъектность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) и делает президента фактически хозяином этих ведомств", действительно обсуждался на заседании политсовета партии. Там пришли к выводу, что голосование за направление проекта в КСУ - "это политическая поддержка атаки на антикоррупционные органы" и "нарушение последовательности позиции партии".
В свою очередь Юрчишин в комментарии в соцсети написал: "Говорят, что это нанесло невероятный ущерб имиджу партии. Не голосование фактически за отмену ответственности за ложь в декларациях, не общий с ОПЗЖ законопроект об уничтожении контроля за партийными финансами, а за то, чтобы услышать мнение КСУ о расширении полномочий президента".
Поэтому обе внутрипартийные стороны - и условная "группа Юрчишина", и "группа Рудик - Железняка" - завуалировано, но довольно четко обвинили друг друга в "измене ценностям".
Напряжение в "Голосе" сохраняется не только вокруг голосования за судьбу руководителя НАБУ. Кипят страсти и по отношению к субботней акции на Банковой, которая завершилась разрисовкой президентской канцелярии и битьем окон в ней. Избранный председателем фракции в ВР в конце декабря 2020 года вместо авторитетного журналиста Сергея Рахманина Ярослав Железняк в "Фейсбуке" назвал действия участников акции "вандализмом", чем навлек на себя критику пользователей сети, обвинивших его и его единомышленников в попытке подыграть действующей власти.
Противоположную точку зрения на эти события имеет Ярослав Юрчишин. Еще накануне акции он через соцсети призвал принимать в ней участие. Поэтому возможное изгнание его из партии некоторые обозреватели поспешили связать с участием в митинге в поддержку Стерненко.
Скандалы сопровождают всю недолгую историю "Голоса". Наиболее масштабный из них, решение артиста и лидера партии Вакарчука во второй раз порвать с политической деятельностью, стало неприятной неожиданностью для сторонников этой силы, которая подавала себя как носитель отечественной политики нового качества.
Далее, в октябре 2020 года, на выборах мэра столицы кандидат от "Голоса" Сергей Притула стал третьим, опираясь на поддержку 56 900 киевлян (менее 8%), а фракция этой партии попала в Киевсовет, получив менее 6%, что большим успехом назвать сложно. Самое интересное было дальше, в январе этого года, когда наиболее узнаваемого представителя "Голоса" Притулу на полузакрытом съезде неожиданно исключили из состава политсовета и лишили должности заместителя председателя партии, сделав его рядовым партийцем и объяснив это новыми задачами, стоящими перед политсилой. Инициатором этого решения Ярослав Юрчишин, которого и самого исключили из заместителей председателя партии, назвал Киру Рудик.
Предметом критики является и позиция фракции "Голоса" в парламенте, депутаты которой то критикуют партию Зеленского, а то подголосовывают "слугам" в ситуациях, когда те в очередной раз демонстрируют несостоятельность быть монобольшинством при принятии важных для президента и партии решений.
Метаморфозы, происходящие с "Голосом" и его лидерами, очень напоминают историю другой партии либеральной надежды - "Самопомочи". 2014 году она уверенно преодолела проходной барьер и создала большую фракцию в парламенте. Но очень быстро эта группа ярких личностей начала разваливаться, что похоронило перспективную, казалось бы, партию как общенациональную силу. Нет, она существует до сих пор, но только в пределах воздействий ее бессменного лидера, мэра Львова Андрея Садового. Если главные лица "Голоса" и дальше продолжат выяснять отношения и делить влияние, то значительно быстрее, чем через пять лет, и об этой партии будут вспоминать как об очередной потерянной надежде.
Возможно, не так далеки от истины мнения некоторых экспертов о "Голосе" как об исключительно политико-деловом проекте (среди "отцов" которого в начале существования партии называли олигарха Виктора Пинчука). И все проблемы этой структуры, мол, вызваны сменой менеджмента после ухода Вакарчука и поисками нового финансирования. Что вполне возможно благодаря более тесным отношениям с Банковой. Однако часть партийцев эти тесные отношения не устраивают, и они могут пойти поискать друзей в противоположном лагере. Поэтому букмекеры могут уже принимать ставки, сколько штыков останется у фракции "Голоса" до осени.
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