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«Большое отмывание» ОП: Почему у Зеленского до сих пор думают, что всех переиграли

09:32 23.03.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

После субботних событий на Банковой общественность разделилась на тех, кто поддерживает уличных "художников", тех, кто призывает их наказать, и тех, кто не до конца понимает, кто эти люди и зачем они написали слово "лох" на на здании Офиса президента.

"Мы инициируем проведение внеочередного заседания (Верховной Рады) в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного происшествия с задачами конкретным министрам". Таким было заявление парламентской фракции "Слуги народа" сразу после акции сторонников Сергея Стерненко, которые обрисовали стены президентского офиса и разбили там несколько стекол. Но, как оказалось, в кратчайшие сроки собраться депутаты не смогут. И не потому, что этому будут мешать оппозиционеры. Все гораздо прозаичнее - оказалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков поехал с официальным визитом в Бельгию и Люксембург, где встречается с чиновниками ЕС и НАТО. А без него Рада провести внеочередное заседание не сможет.

При этом удивляют заявления отдельных депутатов-"слуг". Так, Роксолана Пидласа сообщила, что продолжается дискуссия, проводить заседание только для обсуждения постановления относительно событий на Банковой или сделать расширенное заседание. Рада на карантине, "но вопросов много, которые нужно рассматривать: и по "евробляхах", и по "пакету малыша", большой приватизации и т. д.". Но она сама была среди 298 нардепов, в пятницу поддержавших проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения пятой сессии ВР, благодаря чему парламент пошел на карантин.

"Здесь нужно понимать, что это (созыв внеочередного заседания, - ред.) зависит в первую очередь от председателя Верховной Рады. У него есть обязанность созвать в трехдневный срок после поступления 150 подписей, но он сам выбирает дату и время", - говорит Пидласа. Это так, но о том, что Разумков едет с официальным визитом в Европу, было известно заранее, поэтому, наверное, здесь должны быть вопросы не к спикеру, а к инициаторам созыва ВР для рассмотрения политического постановления относительно событий под ОП. Сразу же было понятно, что депутаты быстро не соберутся. Сейчас говорят о 26 марта, да и то это предварительная дата. То есть почти через неделю после самих событий. Когда уже и стены отмоют от надписей. Наверное...

Кроме того, своей инициативой "слуги" дали повод оппозиции заявить свои требования относительно повестки дня внеочередного заседания. К примеру, "Евросолидарность" хочет заслушать информацию по борьбе с коронавирусом, требует создания ВСК по вагнеровцам и принятия постановления о прекращении политически мотивированных репрессий. "Нас не было в числе инициаторов акции, но всем понятно, что дело Стерненко стало политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации. Власти следует больше внимания уделять борьбе с Путиным, а не искать на каждой акции визитку Порошенко", - отметили в "ЕС ". Не отстают от них и другие фракции. Которые теперь получат площадку для громких заявлений. Поэтому от внеочередного заседания "слуги" медийно больше проигрывают, чем выигрывают. Лучше было ограничиться заявлениями не только парламентской фракции "слуг", но и местных депутатов пропрезидентской силы. Чтобы показать командную поддержку президента и выразить командное осуждение "хулиганских действий сторонников осужденного активиста Стерненко".

Но не только здесь получился прокол. Вчера кто только не шутил над тем, что на Банковой повреждения здания президентского офиса оценили примерно в два миллиона гривен. Очистку стен от надписей уже прозвали "Большим отмыванием". Кто-то посчитал, что такая работа будет стоить в разы дешевле, а кто-то бесплатно стирал граффити. Как политолог Николай Давидюк, который смыл нарисованную свастику. Вокруг нее разгорелось больше всего споров. Ее мог нарисовать и кто-то из участников акции, ведь, по словам организаторов, и битье стекол не входило в их планы.

«Большое отмывание» ОП: Почему у Зеленского до сих пор думают, что всех переиграли

 

С другой стороны, правозащитница Александра Матвийчук настаивает, что нацистская символика появилась на здании после сворачивания массовки. То есть можно предположить, что это была спланированная провокация. На улице Банковой множество видеокамер, поэтому при желании можно легко установить, когда именно нарисовали свастику. И кто это сделал.

И еще о 2 млн на "Большое отмывание". На последнем по счету съезде партии "Слуга народа" одобрили создание молодежной организации. Поэтому если молодежное крыло "зеленых" существует не на бумаге, непонятно, что мешает организовать юношей и девушек, которые поддерживают президента Зеленского и его политсилу, на акцию по отчистке стен ОП от надписей? Были бы Зе-субботник и хорошая телекартинка. Это во-первых. А во-вторых, протестные акции происходят все чаще - различные активисты то на Банковую приходят, то к дому, где живет президент. Не будем акцентировать внимание на том, справедливы или несправедливы их требования. Дело в другом: где мирные акции избирателей "слуг" - а во власти до сих пор любят козырять 73 процентами - в поддержку курса президента, правительства, правящей партии?!

Сейчас у многих складывается впечатление, что субботние события напоминают спектакль, чтобы показать части общества и нашим западным партнерам, что антизеленские силы - вандалы и хулиганы. "Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта", - рассказал вчера послам "Большой семерки" глава президентского офиса Андрей Ермак. Согласимся: обрисовывать государственные сооружения и бить в них окна - не самое эффективное проявление гражданской позиции. Но что власти намерены делать дальше? Посадить особо буйных и получить политических заключенных? Это приведет к еще большему сопротивлению, и оно уже начинается: акции в поддержку задержанного Сорда планируются не только в Киеве. Или свалить вину на Порошенко, на войну с которым, кажется, власть тратит больше энергии, чем на борьбу с коронавирусом? Так в это не поверят ни избиратели Порошенко и "ЕС", ни Запад.

В сухом остатке имеем следующий вывод: власть который день подряд медийно проигрывает историю с субботними "раскрасками" на Банковой. Потому что было бы вполне достаточно, чтобы "слуги" собрались всей фракцией и провозгласили на камеры заявление с осуждением хулиганов. Не обязательно это делать в парламенте, собирать подписи за внеочередное заседание и ждать возвращения Разумкова. Тем более, может так случиться, что Рада постановление и не поддержит.

Также ничего не мешает организовать своих активистов и лично приобщиться к отмыванию здания ОП. А делом по факту событий под президентским офисом пусть занимается полиция, не нужно эту историю еще более политизировать и нагнетать.
 

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