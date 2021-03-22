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Клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП
10:56 22.03.2021 |
Столичные клининговые компании готовы взяться за очистку гранита и реставрацию двери Офиса Президента, пострадавших в ходе акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, и сделать это существенно дешевле, чем заявили в ОП.
Об этом сообщил в Facebook журналист Вячеслав Лакомкин, передает Цензор.НЕТ.
Он списался с клининговыми компаниями, задав вопрос об устранении повреждений, нанесенных участниками акции у здания Офиса Президента 20 марта.
"Позвонил я в клининговую компанию и они готовы отмыть гранит за 12 тыс. гривен. За один рабочий день! Двери реставрируют полностью за 30 тыс. гривен. Итого - 42 тыс. гривен! Пусть даже 50 тыс.", - написал Лакомкин.
Он напомнил, что Офис Президента называет сумму в 2 млн грн, отмечая при этом, что через 72 часа краска въестся в гранит и отмыть ее будет значительно труднее.
Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.
В Офисе Президента заявили, что по предварительным экспертным оценкам, устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
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